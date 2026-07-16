А Олег вкусняшку не заслужил, видимо, он всё-таки не хороший мальчик 🤣
15 случаев из магазинов, когда вместе с продуктами взвесили щедрый килограмм радости
Народное творчество
16.07.2026
Кажется, что поход в магазин — самая обычная часть дня. Но порой именно там нас поджидают маленькие радости, которые надолго поднимают настроение. Можно встретить добрую кассиршу, чья улыбка согревает лучше утреннего кофе, познакомиться с обаятельным псом, который стал любимцем всех покупателей, или услышать от ребенка что-нибудь настолько смешное, что потом все вокруг еще долго будут это вспоминать. Например, узнать, что на свете существуют лысая капуста и солнечный сыр.
- У нас в магазине у дома очень дружелюбные продавцы. Я уже расплатилась, а к кассе подходит богатырского вида мужчна с большим питбулем. Питбуль машет хвостом и улыбается. Продавщица сладким голосом: «Как зовут хорошего мальчика?» Мужчина: «Олег!... то есть, Цезарь!» Продавщица Цезарю даже какую-то вкусняшку дала.
ADME
Ответить
- Была в «Пятерочке» недавно и там женщина на кассе самообслуживания стоит и бесится, что не может найти в списке выпечки круассан, чтобы пробить его. Подходит продавщица и подсказывает ей: «А вы в поиск вбейте, быстрее будет». И вот мы с продавщицей уже стоим и смотрим, как женщина пишет «курасан» в строке поиска.
mommysnakesss
Этот мордатый кот появился у местно магазина и стал выпрашивать еду. Люди жалели и кормили. Через пару дней на нем появился ошейник. Теперь кот искренне недоумевает, почему его не кормят
- Видела в магазине, как мать с мелкой дочкой выбирали овощи. И дочь сказала, что надо купить «лысую капусту». Оказалось, это была обычная цветная капуста. А брокколи, видимо, это капуста с волосами.
ADME
- У меня очень низкий рост, поэтому до верхних полок в супермаркетах я не достаю. Частенько приходится дергать работников, чтобы помогли. Сегодня прихожу в свой любимый магазин, а там меня встречает охранник с улыбкой до ушей и стремянкой в руках: «Девушка, мы специально для вас купили! Будет теперь всегда стоять у склада и вас ждать». Было немного неловко, но очень приятно!
- Покупал тут всякое для плова, в том числе морковку. Кассир взвесил упаковку (предпочитаю упаковками брать), говорит: «У вас полкило, а пробивается как килограмм, возьмите другую». Взял. И тут он говорит: «Лена, позови Галю». Я аж не поверил. «Что, спрашиваю, правда Галя?» Да нет, говорит, у кого карточка на отмену, тот и Галя.
- Долго думал, что полезного могу сделать. Зашел в магазин возле дома и просто закрыл долг одинокой бабушки. Если не знаете, кому помочь, зайдите в ближайший магазин. Там часто лежит тетрадка с долгами. И, поверьте, продавцы всегда знают, кому помощь действительно нужна. Иногда большое добро начинается с маленькой суммы.
yerali_atibekov
Совет сомнительный. У нас уже лет 25 никаких тетрадок не существует и в долг ничего никому не дают. Сетевые магазины выдавили маленькие магазинчики и сделали их неконкурентноспособными.
Ответить
- Магазин в нашем районе по пятницам бесплатно раздает хлеб, уже давно, независимо, праздник это или нет. А рядом нашим заводом есть небольшой киоск, где продают самсу, пирожки, они тоже по пятницам жарят лепешки и раздают бесплатно.
sergszina
- На днях решил пиццу замутить. Посылаю сына в магазин, сыну 16. Начинаю подробно объяснять где там и на какой полке. Он перебивает: «Я че маленький?» Ну ок. Надо было купить бекон в пачке, маслины без косточки и помидоры. Причем помидоры планировались черри, они уже в упаковке идут. Сын убежал в магаз, я собираю дочку в бассейн. Начались звонки от старшего, я трубку не брал — некогда.
Приходит из магаза, бекон купил, вместо черных купил зеленые (хорошо, хоть без косточек). И купил два гигантских помидора. На вопрос почему? Был ответ: «Там не было маленьких, вернее, были, но это томаты! Я тебе звонил, чтоб спросить, но ты трубку не берешь».
Томаты, Карл!
ADME
- Тридцатое декабря, вечер. Пробежался по магазину, отошел в сторону, достал листочек, где жена написала, чего перед НГ надо докупить. Проверился, взял все по списку. Рядом топчется и не отходит какой то мужик. Поворачиваюсь к нему. Мужик:
— Слушай друг, дай посмотреть. Я свой на работе перечитывал, да на столе и забыл.
Протягиваю ему бумажку. Мужик пробегает его взглядом. Облегченно вздыхает:
— Точно, горчицу в зернах и желатин еще надо взять! Спасибо, друг, с наступающим тебя и твою жену!
- Рядом есть небольшой магазинчик. Как-то поздно ночью возвращалась с репетиции и решила купить себе йогурт или творожок. Зашла в магаз у дома и заболталась с продавщицей. Теперь всегда, когда нет покупателей, мы болтаем как подружки. Я знаю про ее дочь, 11-й класс и экзамены. Ей рассказываю про свои репетиции. Договорились, что дам ей проходку на премьеру нашего спектакля.
ADME
- Мне было 19 лет, пошел работать на стройку. Мужики как молодого послали в магазин, купить что-нибудь на обед с чаем. Ну я и купил всяких зефирок и печенье в клеточку. Пришел и выслушал претензии, типа они хотели колбасы и пирожков. Вы хотели к чаю, я и купил к чаю, надо было яснее мысль свою излагать.
- Вернулась домой после выходных, которые провела у мамы. На следующий день пошли с дочкой (3,5 года) в магазин. И вдруг она требует: «Купи солнечный сыр!» Я честно обошла весь молочный отдел. Никакого солнечного сыра не нашла. Дочь уже начинает возмущаться: «Ну папа же мне его покупал!» Пришлось звонить мужу. Тот сразу рассмеялся: «А, это». Оказалось, они завтракали плавленым сыром в треугольничках. Дочка решила, что если кусочки похожи на лучики, то это и есть солнечный сыр.
ADME
- Зашел вечером за колой. Передо мной мужчина, покупает по мелочи и просит показать две разные палки колбасы. Продавщица кладет их на прилавок. Тут он отодвигает их подальше друг от друга и достает из сумки живого кота! Он берет его и ставит прямо между палками колбасы. Мы с продавщицей обалдели. Молча наблюдаем за этой сюрреалистичной картиной. Кот сначала нюхает одну колбасу, но быстро переходит к другой и задерживается около нее, пытаясь оценить продукт на зуб. Мужик довольно кивает, убирает своего пушистого эксперта обратно в сумку, просит завернуть выбранную колбасу, расплачивается и абсолютно невозмутимо уходит.
- Попросила мужа купить в магазине «что-нибудь для ужина, сам придумаешь». Обычно это заканчивается пельменями или колбасой. В тот раз он вернулся с пакетом, достает: кукуруза в початках, манго, креветки, соевый соус и песочное печенье. Я смотрю на это все и спрашиваю: «Ты что готовить собрался?» Он говорит: «Ну, ужин». Я: «Из этого?» Он смотрит на продукты, потом на меня, явно только сейчас осознав всю картину целиком. Говорит: «Я шёл и брал, что выглядело вкусно». Ужинали яичницей. Манго ели на десерт. Креветки я приготовила на следующий день. Кукуруза пропала в холодильнике — никто не знал, что с ней делать.
- Пошла на рынок за черешней. У одного продавца очередь, у 2-го очередь, а 3-й сидит и книжку читает. Говорю: «А у вас черешня вкусная?» А он заявил: «Я сегодня уже 2 раза пожалел, что ее вырастил». И ведь пришлось у него купить, ведь он добавил: «А пожалел потому, что она такая вкусная, что продавать не хочется, а вот, глядите, почти все разобрали! Себе почти ничего не осталось». И ведь не соврал.
ADME
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 ярких маникюрных историй, где финал оказался круче любого детектива
Истории
11.06.2026
18 трогательных историй про пап, чья забота согревает даже спустя много лет
Интересное
15.06.2026
18 историй и фото людей, которые нашли в деревенской жизни то, чего им не хватало в городе
Истории
29.06.2026
17 светлых историй и фото о питомцах, прогулки с которыми согревают лучше майского солнца
Животные
15.05.2026
17 проводниц, благодаря которым пассажиры выходили из вагона с доброй улыбкой
Истории
11.06.2026
17 добрых животных, чье большое сердце согрело теплом другого пушистика
Животные
24.04.2026
20 юморных историй от людей, чей рабочий коллектив превращает будни в уютную комедию
Интересное
14.06.2026
15 историй об отдыхе на природе, которые пропитаны теплом костра, лесным воздухом и маленькими радостями
Истории
02.06.2026
18 историй о людях, которые поняли: семья — это то, что держит
Истории
06.05.2026
17 душевных историй о людях, способных вырастить розу из палки и найти счастье в цветочном горшке
Истории
15.05.2026
20+ уютных фото и историй о первом питомце, чью шелковистую шерстку мы помним и сейчас
Истории
16.05.2026
18 незнакомцев, которые внесли в обычный день целую пригоршню перца
Истории
15.05.2026