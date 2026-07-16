15 случаев из магазинов, когда вместе с продуктами взвесили щедрый килограмм радости

Кажется, что поход в магазин — самая обычная часть дня. Но порой именно там нас поджидают маленькие радости, которые надолго поднимают настроение. Можно встретить добрую кассиршу, чья улыбка согревает лучше утреннего кофе, познакомиться с обаятельным псом, который стал любимцем всех покупателей, или услышать от ребенка что-нибудь настолько смешное, что потом все вокруг еще долго будут это вспоминать. Например, узнать, что на свете существуют лысая капуста и солнечный сыр.