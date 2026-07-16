15 случаев из магазинов, когда вместе с продуктами взвесили щедрый килограмм радости

Народное творчество
16.07.2026
15 случаев из магазинов, когда вместе с продуктами взвесили щедрый килограмм радости

Кажется, что поход в магазин — самая обычная часть дня. Но порой именно там нас поджидают маленькие радости, которые надолго поднимают настроение. Можно встретить добрую кассиршу, чья улыбка согревает лучше утреннего кофе, познакомиться с обаятельным псом, который стал любимцем всех покупателей, или услышать от ребенка что-нибудь настолько смешное, что потом все вокруг еще долго будут это вспоминать. Например, узнать, что на свете существуют лысая капуста и солнечный сыр.

  • У нас в магазине у дома очень дружелюбные продавцы. Я уже расплатилась, а к кассе подходит богатырского вида мужчна с большим питбулем. Питбуль машет хвостом и улыбается. Продавщица сладким голосом: «Как зовут хорошего мальчика?» Мужчина: «Олег!... то есть, Цезарь!» Продавщица Цезарю даже какую-то вкусняшку дала.
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  • Была в «Пятерочке» недавно и там женщина на кассе самообслуживания стоит и бесится, что не может найти в списке выпечки круассан, чтобы пробить его. Подходит продавщица и подсказывает ей: «А вы в поиск вбейте, быстрее будет». И вот мы с продавщицей уже стоим и смотрим, как женщина пишет «курасан» в строке поиска.
mommysnakesss

Этот мордатый кот появился у местно магазина и стал выпрашивать еду. Люди жалели и кормили. Через пару дней на нем появился ошейник. Теперь кот искренне недоумевает, почему его не кормят

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  • Видела в магазине, как мать с мелкой дочкой выбирали овощи. И дочь сказала, что надо купить «лысую капусту». Оказалось, это была обычная цветная капуста. А брокколи, видимо, это капуста с волосами.
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  • У меня очень низкий рост, поэтому до верхних полок в супермаркетах я не достаю. Частенько приходится дергать работников, чтобы помогли. Сегодня прихожу в свой любимый магазин, а там меня встречает охранник с улыбкой до ушей и стремянкой в руках: «Девушка, мы специально для вас купили! Будет теперь всегда стоять у склада и вас ждать». Было немного неловко, но очень приятно!
  • Покупал тут всякое для плова, в том числе морковку. Кассир взвесил упаковку (предпочитаю упаковками брать), говорит: «У вас полкило, а пробивается как килограмм, возьмите другую». Взял. И тут он говорит: «Лена, позови Галю». Я аж не поверил. «Что, спрашиваю, правда Галя?» Да нет, говорит, у кого карточка на отмену, тот и Галя.
  • Долго думал, что полезного могу сделать. Зашел в магазин возле дома и просто закрыл долг одинокой бабушки. Если не знаете, кому помочь, зайдите в ближайший магазин. Там часто лежит тетрадка с долгами. И, поверьте, продавцы всегда знают, кому помощь действительно нужна. Иногда большое добро начинается с маленькой суммы.
yerali_atibekov
Jelena
только что

Совет сомнительный. У нас уже лет 25 никаких тетрадок не существует и в долг ничего никому не дают. Сетевые магазины выдавили маленькие магазинчики и сделали их неконкурентноспособными.

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  • Магазин в нашем районе по пятницам бесплатно раздает хлеб, уже давно, независимо, праздник это или нет. А рядом нашим заводом есть небольшой киоск, где продают самсу, пирожки, они тоже по пятницам жарят лепешки и раздают бесплатно.
sergszina
  • На днях решил пиццу замутить. Посылаю сына в магазин, сыну 16. Начинаю подробно объяснять где там и на какой полке. Он перебивает: «Я че маленький?» Ну ок. Надо было купить бекон в пачке, маслины без косточки и помидоры. Причем помидоры планировались черри, они уже в упаковке идут. Сын убежал в магаз, я собираю дочку в бассейн. Начались звонки от старшего, я трубку не брал — некогда.
    Приходит из магаза, бекон купил, вместо черных купил зеленые (хорошо, хоть без косточек). И купил два гигантских помидора. На вопрос почему? Был ответ: «Там не было маленьких, вернее, были, но это томаты! Я тебе звонил, чтоб спросить, но ты трубку не берешь».
    Томаты, Карл!
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  • Тридцатое декабря, вечер. Пробежался по магазину, отошел в сторону, достал листочек, где жена написала, чего перед НГ надо докупить. Проверился, взял все по списку. Рядом топчется и не отходит какой то мужик. Поворачиваюсь к нему. Мужик:
    — Слушай друг, дай посмотреть. Я свой на работе перечитывал, да на столе и забыл.
    Протягиваю ему бумажку. Мужик пробегает его взглядом. Облегченно вздыхает:
    — Точно, горчицу в зернах и желатин еще надо взять! Спасибо, друг, с наступающим тебя и твою жену!
  • Рядом есть небольшой магазинчик. Как-то поздно ночью возвращалась с репетиции и решила купить себе йогурт или творожок. Зашла в магаз у дома и заболталась с продавщицей. Теперь всегда, когда нет покупателей, мы болтаем как подружки. Я знаю про ее дочь, 11-й класс и экзамены. Ей рассказываю про свои репетиции. Договорились, что дам ей проходку на премьеру нашего спектакля.
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  • Мне было 19 лет, пошел работать на стройку. Мужики как молодого послали в магазин, купить что-нибудь на обед с чаем. Ну я и купил всяких зефирок и печенье в клеточку. Пришел и выслушал претензии, типа они хотели колбасы и пирожков. Вы хотели к чаю, я и купил к чаю, надо было яснее мысль свою излагать.
  • Вернулась домой после выходных, которые провела у мамы. На следующий день пошли с дочкой (3,5 года) в магазин. И вдруг она требует: «Купи солнечный сыр!» Я честно обошла весь молочный отдел. Никакого солнечного сыра не нашла. Дочь уже начинает возмущаться: «Ну папа же мне его покупал!» Пришлось звонить мужу. Тот сразу рассмеялся: «А, это». Оказалось, они завтракали плавленым сыром в треугольничках. Дочка решила, что если кусочки похожи на лучики, то это и есть солнечный сыр.
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  • Зашел вечером за колой. Передо мной мужчина, покупает по мелочи и просит показать две разные палки колбасы. Продавщица кладет их на прилавок. Тут он отодвигает их подальше друг от друга и достает из сумки живого кота! Он берет его и ставит прямо между палками колбасы. Мы с продавщицей обалдели. Молча наблюдаем за этой сюрреалистичной картиной. Кот сначала нюхает одну колбасу, но быстро переходит к другой и задерживается около нее, пытаясь оценить продукт на зуб. Мужик довольно кивает, убирает своего пушистого эксперта обратно в сумку, просит завернуть выбранную колбасу, расплачивается и абсолютно невозмутимо уходит.
  • Попросила мужа купить в магазине «что-нибудь для ужина, сам придумаешь». Обычно это заканчивается пельменями или колбасой. В тот раз он вернулся с пакетом, достает: кукуруза в початках, манго, креветки, соевый соус и песочное печенье. Я смотрю на это все и спрашиваю: «Ты что готовить собрался?» Он говорит: «Ну, ужин». Я: «Из этого?» Он смотрит на продукты, потом на меня, явно только сейчас осознав всю картину целиком. Говорит: «Я шёл и брал, что выглядело вкусно». Ужинали яичницей. Манго ели на десерт. Креветки я приготовила на следующий день. Кукуруза пропала в холодильнике — никто не знал, что с ней делать.
  • Пошла на рынок за черешней. У одного продавца очередь, у 2-го очередь, а 3-й сидит и книжку читает. Говорю: «А у вас черешня вкусная?» А он заявил: «Я сегодня уже 2 раза пожалел, что ее вырастил». И ведь пришлось у него купить, ведь он добавил: «А пожалел потому, что она такая вкусная, что продавать не хочется, а вот, глядите, почти все разобрали! Себе почти ничего не осталось». И ведь не соврал.
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