15 историй об отдыхе на природе, которые пропитаны теплом костра, лесным воздухом и маленькими радостями
Густой запах сосновой хвои, капли росы на палатке утром, уютное тепло костра. Все эти душевные воспоминания мы приобретаем, отправляясь отдыхать за город, на природу. Именно там, в лесу, под стук дятла и кукование кукушки так здорово разбить лагерь на живописной полянке и, попивая ароматный чай, просто наслаждаться моментом.
- Пошли с парнем в лес с палатками. По дороге набрали грибов, я сварила с ними суп. Сидим у костра, птички поют, романтика. Но парень мой периодически куда-то ненадолго уходил, выдумывая нелепые поводы. Решила проследить. Выглядываю из-за кустов и замираю: он стоит и наворачивает бутерброд. Подхожу и спрашиваю, что происходит. Он признался, что на природе у него всегда повышенный аппетит и супа ему мало, он голодный остался. А ел втихаря, чтобы я не подумала, что ему мой суп не понравился. Я расхохоталась на весь лес. Договорились с ним, что в следующий раз будет мясо брать и готовить что-то посущественней супа.
- Когда-то давно, когда я был молод, горяч и полон надежд, ходил я в кружок экстремального туризма. Так вот, мы очень часто ходили в небольшие походы в лес. И вот каждый такой поход заканчивался блюдом, которое мы называли «Пехня». Мы собирали все продукты, которые остались, и варили суп, ну или что-то похожее на него. В дело шли «Роллтоны», сосиски, тушенка, колбаса. И всегда блюдо получалось очень вкусным. Я уже не помню имена ребят, которые со мной тогда были, но этот вкус не забуду никогда.
На природе аппетит всегда просыпается. Помню, в первый день в походе все кривились от макарн с тушенкой, а на пятнадцатый день с удовольствием ели гречку на воде с приправой из золы.
- Ехали на природу компанией, остановились в магазине в какой-то деревне. Возле магазина сидели кот и собака, довольно оборванного вида. Продавщица сказала, что их хозяйки не стало пару месяцев назад. Дом заколотили, а животных никуда не забрали. Мне стало так их жалко, что я не выдержала и взяла их. Мы ночевали в палатках на берегу реки, собака и кот спали со мной и моим парнем. Оказались спокойными, даже робкими, но дружелюбными. Ели все, сидели возле людей, все время вместе, жались друг к другу. Вернулись в город, отвезли животных на обследование. Живут у нас теперь, сладкая парочка, все время вместе спят.
- Знакомая рассказывала, как ее позвали на природу. Сказали, что мужчин будет много неженатых, а она как раз очень замуж хотела. Решили, что далеко не пойдут, легкий поход будет. Ну, она и собралась: надела микрошорты, топик, волосы распустила и хорошенько так накрасилась. Ее комары заели в первые полчаса, пришлось доставать пижамные штаны и кофту, делать гульку, и нести 5 км по пересеченной местности свой огромный рюкзачище, в котором чего только не лежало, включая плойку для волос.
Получается,что неженатые мужчины не обратили внимания на барышню в пижамных штанах. Даже рюкзак с плойкой не помогли нести.
- 1960-е. Забайкалье тогда было краем с заповедной природой. Мои молодые родители на мотоцикле с коляской еще засветло выехали в какую-то далекую Итаку за ягодами. Приехали и были поражены: все видимое пространство таежной поляны было красным от ягод. Встречались и островки голубики, а на краю опушки были маслята и кусты черемухи, облепленные кистями нетронутых, подвяленных ягод! Кругом по крутым сопкам тайга, вблизи маленький ключ с чистейшей водой. Поставили они палатку, перекусили и стали ягоды рвать. К вечеру люлька мотоцикла нагрузилась доверху дарами природы. Родители, сильно уставшие, наскоро перекусили у костерка и полюбовались на звездное небо. Решили лечь пораньше. Папка уснул мгновенно, а мама всю ночь почти не сомкнула глаз. А все потому, что дул сильный ветер и грозно шумела тайга, а между порывами ветра явственно слышались какие-то хриплые звуки «Бяу! Ба-а-у!» Утром мама поведала о своих ночных страхах, а пап сказал, что так кричит горный козел-гуран.
- Я в детстве мечтал о своей палатке. Вот такие были скромные мечты у мальчишки начала семидесятых. Еще хотел велосипед. Чтобы уехать к морю и вечером сидеть возле костра, смотреть на небо, думать про всякие важные вещи. Теперь у меня 3 палатки на разные случаи жизни. Естественно, набор удочек, спальников, походных принадлежностей. И самые лучшие дни в году я провожу, как мечтал полвека назад. Хорошо, когда мечты сбываются, даже когда тебе седьмой десяток.
- Махнули с подругой с палаткой на наше любимое место. Пришли, а там уже большая компания расположилась. Ну, нашли себе полянку подальше, разожгли костер. Смотрю, а к нам бегут 2 мужика из той компании. И несут что-то. Присматриваюсь внимательнее и со всей силы начинаю смеяться, ведь они несли наспех сделанный незажженный факел. Они не смогли развести костер, но увидели, что у нас получилось, и прибежали к нам просить огонька.
- Это был мой первый большой поход с ночевкой в горах. Я сидела на большой каменной плите, как вдруг появился большой голубой колибри. Он остановился на уровне моего лица на расстоянии вытянутой руки и начал пристально разглядывать меня. А я просто обожаю колибри! Мне было очень приятно. Еще замечательный момент был, когда мы сидели у озера и наблюдали за огромным количеством стрекоз, охотившихся в сумерках над озером.
- В детстве постоянно ходили в поход с подругой и нашими мамами за Волгу, иногда просто по лесу гуляли. Потом уже только вдвоем с подругой раз в год выбирались. А в 2022 году я вообще на третьем месяце беременности пошла с ней гулять. Попросила пройтись по легкому маршруту. Вроде как не хочется мне по горам, давай просто погуляем, ягоды пособираем. Ей про беременность ничего не говорила. В итоге лежим под деревом, едим, отдыхаем. Зашел разговор о детях, что когда они у нас будут, мы, как наши мамы, будет их к походам приучать. Ну я ей и говорю: «Так я уже начала!» Так она и узнала, что я в положении.
- Бывала в разных странах на отдыхе разного формата. Везде хорошо, везде интересно! Но лучше всего — это палатка, спальник, костер, котелок с кипятком, печеная картошка. Повели сына 9 лет в поход, а ему не понравилось: комары, нет шведского стола и туалета, а костер разводить долго! Походы — это уже в прошлом? Мы такие динозавры?
Воспитание -дело сложное. К пешему туризму надо было приобщать сына лет с 5-ти. Вам,видимо жаль ребенка было. А сейчас вы сформировали вкус к дорогому ,комфортабельному туризму. Так и останется,вряд ли он станет вашим попутчиком в пеших походах с костром и палаткой.
- Мы с классом ездили в Пушково. Учительница сказала взять каждому по пакетику супа. Конечно, супы у всех были разные. И гороховый, и с вермишелькой, и даже борщ. Покидали в один котел — вкуснота! Правда, было столько комаров, что они тоже нападали в суп, и их приходилось вылавливать из мисок.
- Живу в крае озер. Тепло у нас только 3 месяца, и это так здорово! На морях бывала много раз, но ничто не сравнится с нашими озерами и природой. Вода теплее, чем в море, загар держится очень долго. Конечно, это отдых на любителя, но я обожаю жить в палатке! Уезжаем в тур по озерам на недели, живем в палатке, объедаемся шашлыками и овощами на весь год до следующего лета.
- На выходных была очередная вылазка в дикие места вблизи водоема. Часть нашей команды разложились днем, где их застал ливень. Мы присоединились к ним часам к 6 вечера. Разжечь костер сырой травой, ветками и бумагой было проблематично. Он не разгорался. Я, в попытках разглядеть рядом что-то сухое, вспомнила о чипсах. Когда-то в видео про выживание увидела, что чипсы отлично горят. И, ко всеобщему удивлению, это оказалось правдой. В расход ушло 2 чипсины, и костер начал расти. Потом накололи щепы и пошло дальше все как надо.
- Я разбил палатку в довольно диком месте. Примерно в 3 часа ночи я услышал, что снаружи кто-то ходит и шумит. Это было еще до появления мобильных телефонов, я не мог уснуть и просто лежал. Наконец, около 5 часов утра солнце стало пробиваться, и можно было посмотреть, что там происходит. Я медленно расстегнул молнию палатки и выглянул наружу. И увидел, что примерно 30 енотов роются в холодильнике и различных контейнерах. Они почти одновременно остановились, повернулись и мы встретились взглядами. Их маленькие глазки светились в скудном свете. Я медленно втянул голову обратно, когда они снова принялись потрошить контейнеры.
- В прошлом году у нас с мужем в квартире разверзлась финансовая яма. Сначала затопило всю квартиру, поплыл ламинат и все шкафы, чудом выжил компьютер мужа, но перестал работать пылесос и мой планшет. Следом друг за другом сломались микроволновка и холодильник. Пришлось первым делом заказывать сушку квартиры и оплачивать ремонт соседям. Потом купили самые дешевые б/у холодильник и пылесос, и тут подошло время отпуска. Билеты на самолет у нас были невозвратные. Не ехать — потерять и отпуск, и деньги за билеты. Взяли палатку, котелок и полетели. Жили в лесу рядом с пляжем, купались и загорали до одурения, готовили на костре, на предпоследние деньги накупили книжек на барахолке. Это был первый мой отпуск без суеты, экскурсий, кафе и дискотек. За 10 дней отдохнули так, как раньше и за месяц не получалось.
