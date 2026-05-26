18 человек, которые вместо уютных отелей выбрали палатку, звезды и теплый чай из котелка
Аромат супа из котелка, шуршание палатки на ветру, сурки по соседству, звездное небо, пение птиц или шум прибоя — все эти маленькие радости ощущают люди, которые вместо тура «все включено» выбирают самостоятельное путешествие. Кто-то отправляется в велопоход по местным достопримечательностям, кто-то решается покорить Амазонку на каноэ. И после такого отпуска каждый «дикий» турист светится от счастья, рассказывая очередную добрую или смешную историю о своих приключениях.
- Совершенно случайно, когда мне было 24, мы с 6-летним сыном и 3-летней дочкой поехали на море дикарями. Естественно, в компании моих друзей и подруг. 5 дней мы там жили в палатках. Я помню, как первый раз увидела море. Было 4 утра. Рассвет. Дыхание просто перехватило от количества воды. До этого я никогда не видела море! Это было нечто. Больше я там не бывала.
- Как-то пошли в горы компанией, надо было добраться до вершины, а я первый раз поднималась на такую высоту. И вот остается метров 200 до конца, а у меня сил уже совсем нет: склон очень крутой. Сказала ребятам, чтобы шли без меня, я отдохну. Осталась одна на голой горе, прилегла, закрыла глаза. Чувствую, кто-то дышит мне в лицо. Я сразу думаю: «Хоть бы не медведь!» Глаза разжмурить боюсь. Но все же пересиливаю себя, один глаз открываю, а на меня смотрит обычная собака, которая шла за нами с самого привала.
«Муж потащил меня в 10-дневный поход. Спустя пару дней я смирилась с тем, что не могу нормально помыть голову. Зато мы встретили мармота. Это того стоило»
Мне как-то довелось мыть голову в альпийской речке, а ноги в фонтане Лувра. Путешествия это круто!
- Поехали веселой компанией на море. Я, мой муж Дима, еще одна пара — Катя и Саша, и подруга Таня. В первый день сразу пошли купаться. Дима и Саша ныряли и нашли залежи мидий на небольшой глубине. Набрали в пакеты пару кило этих мидий и пообещали нам приготовить их на вечер. Дима варил вермишель и нарезал салат, Саша мыл, чистил и варил мидии. Принесли они нам эту красоту, аж слюнки потекли. Начали есть — на зубах песок! Дима и Саша из принципа съели это блюдо вместе с песчинками. А мы женской компанией все же отправились в ресторан. Мужей любим, но зубы дороже.
- Путешествовал по Амазонке на каноэ. Вода в ней действительно мутная. Пробовал ловить рыбу на банан. Попытка не увенчалась успехом, решил впервые высадиться на берег. Накинул куртку от москитов, надел сапоги, взял мачете. Отыскал место, где можно по стволу нависающего дерева выйти прямо на сухой участок берега. Срубил пару палок, чтобы ими можно было копать. Результат — 3 медведки. Негусто. Слышал, что почва близ Амазонки очень бедна, но чтобы настолько! Ни одного червя.
Во время возвращения на лодку понял, что мой «трап» заселен маленькими красными муравьями. Когда я об этом узнал? При спуске на воду. Они начали сыпаться с дерева прямо мне за шиворот, разбегаясь повсюду и осваивая новые территории. И тут начинается легкий грибной дождичек. Счастье есть!
На Амазонке в мутной воде не только рыба водится, но и крокодилы, и змеи. Бррррр!
- Помню как-то пошли в поход в горы. На привале гид предложил посетить одну пещеру поблизости. Решились четыре человека. Взять с собой сказали фонарик и обувь надеть закрытую — воды много. Идем: красиво, виды, горы. Вдруг тропинка обрывается, гид говорит идти налево, вдоль скалы. Ну ок, проползли с веревкой: адреналин, приключения — все классно. Пещера оказалась не «туристической». Заходим внутрь — тьма кромешная. Идем с фонариками. Все равно красиво! Минут через 30 гид предупреждает, что дальше пойдем вброд. Три метра в воде чуть ли не по шею в полной темноте! И вот мы добрались наконец до больших природных ванн, увидеть их вживую получилось только под светом фонарика, но на фото на ночном режиме кадры были потрясающие. Гид завел нас на одну из них повыше и сказал, что оттуда можно не бояться и прыгать: внизу довольно глубокая ванна с грязью. Это было незабываемо! В кромешной темноте летишь метра полтора и приземляешься в мягкую грязь. Попрыгали мы так минут 20, и тут оказалось, что пещера не сквозная, и надо идти обратно весь этот путь. Но все равно было круто.
- Помню, в мой первый велопоход какой-то чел у костра рассказывал, как его знакомый 300 км за день проезжает. Я тогда думала: «Ага, конечно! Как можно столько проехать за один день?» А теперь у меня и больше 400 км бывает. Хотя, скорее всего, вы мне не верите.
Нам , домашним валенкам, всё равно, сколько там у вас километров, можете вообще любую цифру назвать. А мы пока пойдём кофейку жахнем да в плед завернёмся☕
«Я хотела в Турцию, а парень предложил поехать на Байкал. Самый впечатляющий отдых в моей жизни: разбить палатку у красивейшего озера и пить горячий чай из котелка — счастье»
- Отдыхали с семьей на море дикарями, в палатках. С дочкой подружился мальчик лет двенадцати из соседнего лагеря. Приходит к нам на обед, а у меня суп с говядиной и макароны со свининой, все из консервов. Поели, а малец добавки просит. Я ему арбуз предложил, он только поморщился, доел все из котелков и ушел счастливый. Потом выяснилось, что родители у него... сыроеды. А я ему арбуз предлагал.
- Мама была обычной домохозяйкой: трое детей, готовка, уборка. И вдруг решила путешествовать. В 49 лет начала бегать (впервые!), сама пошла на Эльбрус! Начала осваивать плавание кролем и езду на велосипеде. Дальше мама сгоняла за границу и невзначай поведала мне, что в Грузии и Армении у нее был опыт путешествий автостопом! Еще она у меня марафон бегала. А тут недавно звоню ей, а она: «Ой, а ты надолго? Я тут на Бештау собираюсь, не могу говорить».
Ну и молодец, лучше в правильное русло энергию направить, чем своих взрослых детей донимать.
- Как это работает? Пошли в поход в Альпы, поднимаемся в гору, говорю мужу: «Странно, что здесь нет ничего съедобного, ну хоть ежевика какая росла бы». Через 100 м вижу ежевику. Спускаемся с горы, говорю: «Забавно, что нас еще не обогнал ни один велосипедист». Не прошло и полминуты, как нас обгоняет велосипедист. Вчера пошли в поход, уже повыше. Говорю мужу: «Тут точно ничего съедобного нет», — через минуту натыкаюсь на чернику. Может, начать жаловаться на что-то более практичное?
- В моем школьном походе был случай, когда большинство ребят еще сидели у костра, а некоторые уже спали в палатках. В одной из них мальчишка во сне пробормотал какой-то вопрос, а из соседней палатки такой же спящий сонным голосом ответил в тему. Хохотали всем лагерем.
«С группой в августе были в Чегеме. Вернулись и недосчитались одной палатки. Через две недели снова туда поехали. И вот она — стоит и сторожит лето»
- Один из лучших моих отпусков прошел почти в полном одиночестве, с палаткой на безлюдном берегу Байкала. Какое же это было счастье — неделя тишины и природы, никаких звонков, смс, работы. Только природа, палатка, костер и я. Очень уставшая девушка.
- Съездили в Монголию, за 23 дня проехали примерно 6850 км. Целью было посещение красного каньона Хермин-Цав. Как-то хотели сократить путь и заехали в какое-то болото с солончаками, пришлось возвращаться на обычную дорогу. Ночевали в палатке у озера. Утром ее чуть не унесло ветром, но благодаря тяжелому рюкзаку внутри она осталась стоять. Нашли верблюжье молоко в местном магазине (а может, и не молоко, а какой-то напиток), взяли попробовать. На вкус, если честно, даже не помню. Сделал глоток и забыл. Вроде что-то наподобие айрана. А еще видели реку Завхан, дающую жизнь посреди песков.
- Поехали с мужем покорять американские горы с палаткой. Устроились спать: ночь, звезды, красота... Вдруг слышим женский крик из леса — аж холодок по коже. Мы так труханули! За пару минут собрались и умотали оттуда. А потом местные раскололись, что это горный лев кричал! Посмотрела потом видео, и, если прислушаться, можно даже разобрать «мяу» в этом кличе.
Я подписана на всякие видосики про животных. В одном из них женщина подкармливала горного льва, думая, что это кот. Кот никого не обидел, если что.
- После выпускного поехали с палатками на море дня на три. Весело проводили время. Готовили все на костре — романтика! И вкусно! Однажды с вечера сварили в ведре кофе с молоком, чтобы утром не ждать. На свежем воздухе спалось замечательно! Утром просыпаемся, ведро почти пустое... А неподалеку гуляет симпатичная довольная корова. Видимо, ей кофе с утра хорошо зашел.
«Из Сибири перебрался жить в Каир. Но и там хочется в отпуск. Отправился своим ходом в Шарм-эш-Шейх. Жил в „диком“ кемпинге, у бедуинов покупал дрова, которые долго горят и совсем не греют. И рассветами любовался»
Конечно, плюсы есть и в грамотно организованных турах с экскурсиями и комфортными номерами в отелях. Но походы в горы или ночевки у моря — тоже отличный вариант для отдыха и путешествия.
Комментарии
Все хорошо в свое время.
Сколько себя помню, меня всегда влекла романтика приключений и путешествий. С детства зачитывалась Булычевым, Верном и т. п., мечтала о походах и кострах под звездным небом.
Реализовывать свои мечты начала после 18 лет, когда появились собственные деньги. Горы, пещеры, дайвинг...
В 32 года уехала на месяц в Непал, в Гималаи, на один из восьмитысячников. Как это водится, собрали все возможные приключения: и оползни, и пыльную бурю, и снежный буран... Плюс незабываемый местный колорит (кто бывал в Индии, тот поймет).
И вот на обратном пути я отчётливо поняла, что нагулялась. Такая романтика со свистом заходит, когда тебе 20, но в старшем возрасте уже отчаянно не хватает теплой постельки и вкусной еды.
Конечно, путешествовать я не перестала, теперь ездим уже вместе с детьми, но формат поездок сменился на более комфортный, благо, и инфраструктура сейчас получше стала, и доход позволяет...