19 человек, которые просто собирали коллекции, а получилась летопись эпохи

Кто в детстве не собирал простые разноцветные фантики, ароматные вкладыши из жвачек, мягкие игрушки или киндер-сюрпризы? Некоторые забросили это свое милое хобби, а другие превратили во вполне взрослое увлечение. Рассматривая фото теплых коллекций разных вещей, вы можете погрузиться в давно ушедшие эпохи и улыбнуться, вспоминая трогательные дни из своего детства или юности.

«Мне 43 года, я до сих пор коллекционирую игрушки и играю в видеоигры»

«Вот часть моей коллекции, начатой в 1999 году»

«Вот такую коллекцию ручек я собрал в путешествиях»

«40 лет назад начал собирать коллекцию ракушек и минералов на пляже Баку. Вот как выглядит она сейчас»

«Моя соседка коллекционирует кружки с индивидуальным дизайном, которые покупает в секонд-хенде»

«Хочу похвастаться своей коллекцией барби, выпущенных до 70-х годов»

«Разобрала хлам и нашла мою коллекцию пакетиков с любимыми кино-мордашками. Начала собирать их в году так 1996-1997 и специально ездила на центральный рынок за ними»

Отрывные календари как семейная реликвия

Бабушка собирала отрывные календари. Каждый год новый покупала и на стенку вешала, а листочки не отрывала, а наверх загибала аккуратно — там же рецепты были или добрые советы. Когда моей роднули не стало, я хотела все выбросить, но открыла наугад и замерла: на обороте сентябрьского листа за 1971 год красовалась надпись простым карандашом: «Сын пошел в первый класс. Переживал, но я сказала, что он сильный». Стала листать календари. В 1977 появилось: «Муж ушел. Катя, не реви, ты справишься». А, пролистав календарь за 1999 год, я улыбнулась, увидев надпись о себе: «Купила внучке синее платье в горошек, та сияла, как солнце». Так я перерыла все листы и собрала потихоньку историю нашей семьи. А календари сохранила, может быть, еще своим детям передарю когда-то, если совсем не пожелтеют от старости. ADME Алена Кри только что Заламинируйте стр. Я так мамино письмо не заламинировала ,а у меня памятная свеча потекла и ручка расплылась 😭 Ответить

«Собираю тамагочи с 1997 года»

«В 80-х 12-летней мне подарили ластик, привезенный из-за границы, такой красивый. Я чувствовала себя крутой и была счастлива. Шли годы, менялась жизнь»

«Но в моем сердце осталась первая любовь к ластикам. Знакомые по моей просьбе привозили мне их из поездок. У меня есть модели из Англии, Вьетнама, Франции, Италии, Германии... Возраст мой уже приблизился к 50-ти годам, а я все так же высматриваю отделы с канцтоварами, как в детстве».

Когда внимание в разы дороже денег

Я коллекционирую игрушечных котов. И мой жених подарил мне на годовщину не айфон, не золотые побрякушки и не дорогие духи... Он сам своими огромными и сильными руками сшил мне игрушечного кота! После этого я поняла, что стопроцентно никогда не пожалею, что сказала ему «да». © Подслушано / Ideer

«После рождения дочери я начала вязать крючком игрушечную еду, и теперь у нее довольно обширная коллекция. Мои любимые изделия — со съемными деталями»

«А я коллекционирую морские стеклышки. Каждый раз прихожу в восторг, когда нахожу новый цвет»

«Собираю эту красоту с 2001 года»

«Покажу свою коллекцию»

«Мои украшения со школьных времен. Моим любимым было кольцо с ракушкой»

«Это все мои телефоны»

«Разбирал старье и вот что нашел — кучу вкладышей от жвачек. Помню, какие-то я выиграл, какие-то обменял, некоторые нашел на улице»

© Pikabu Антон Клиндух только что В одном видео на Ютубе (когда ещё он работал) видел как у одного блогера данная коллекция аккуратно собрана в папку с файлами со специальными кармашками Ответить

«Как-то я увидел эту ручку, и она напомнила мне детство: у меня было йо-йо такого же цвета. Сказал об этом своей 20-летней дочери, а она купила мне ее — такую дорогую, c пером из 21-каратного золота»

«Эта ручка стала частью моей коллекции, но для меня она дороже всех остальных, так как показывает, как дочь меня любит. И мне так стало стыдно, что я отвез ее в магазин, чтобы купить гитару, о которой дочь мечтала».

«Накопительство» со смыслом

Папа всю жизнь непонятно зачем собирал чеки из магазинов, билеты в кино и фантики. Мы смеялись, мол, копит мусор. Он обижался. И тут как-то на наши шуточки он открыл коробку, и мы с мамой рты пооткрывали от удивления. На пожелтевшем клочке бумаги я увидела приписку с ценой на хлеб и молоко в день моего рождения, рядом — аккуратно подклеенный билет на фильм, на котором познакомились мои родители, а еще — чек, на обороте которого рукой мамы написано: «Мы купили первый телевизор!» Папуля не просто собирал бумажки, он фиксировал каждый важный день нашей семьи через бытовые мелочи. Решила и сама продолжить коллекцию-летопись, собираю билеты из путешествий, упаковки от вкусняшек и другие «мелочи». ADME Антон Клиндух только что МММ, а просто вести дневник нельзя было? Ответить