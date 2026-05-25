20+ зарисовок с ароматом цветущей яблони, которые напомнят, как мы когда-то прощались со школой

Аромат прибитой к асфальту пыли, цветущая черемуха и ветерок на кончиках пальцев... Пожалуй каждый даже спустя много лет легко вспомнит те ощущения, когда подошла к концу важная веха в жизни каждого — школа. Наверняка многие желали замедлить этот миг, запечатлеть в памяти как можно больше, еще немножко посмаковать оставшиеся часы детства. Эти зарисовки как раз для того, чтобы слегка поностальгировать о наших последних школьных деньках, которые промчались как и все 11 лет — совершенно незаметно.

Фотосессия на выпускной альбом казалась такой важной, ведь эти снимки мы собирались пересматривать еще много-много лет. А вы как часто достаете альбом с антресолей?

AI-generated image Ольга Курпякова только что Да, я пересматриваю свой выпускной альбом, как-никак прошло почти сорок лет со дня выпуска (1987 год). Ответить

А вот некоторые и правда пересматривают школьный альбом, потому что когда-то им в голову пришла гениальная мысль

Мне кажется, у меня самый крутой выпускной альбом. Почему? На фотосессии мы с классом решили привнести изюминку. Меня попросили принести моего огромного мейн-куна. Этот симпатяга вальяжно растягивался и с огромным удовольствием позировал для всех фото с классом. Никто не остался равнодушным к нашей идее. © Не все поймут / VK

Вы в каком лагере: «выпускной раз в жизни бывает» или «да зачем мне такие деньги тратить на один день?» Что стало с вашим выпускным платьем?

AI-generated image Опознанная выхухоль только что У меня было платье, состоящее из корсета и юбки. Юбку потом укоротила и платье носила на свадьбы друзей. Позже корсет носила поверх блузки, с брюками, мода такая была))) потом кому-то отдала. А по сути вопроса: как хочется. Если хочется пышное платье в пол, значит надо пользоваться моментом. Мы и так почти никуда не носим действительно красивые вечерние платья, нет поводов. Даже в театре джинсы с кроссовками стали нормой. Скорее выделяются те, кто оделся по-вечернему. Ответить

Ну а конфузы с выпускными платьями — это буквально классика жанра

В прошлом году был выпускной, наверно, самый ужасный в моей жизни день. Перед выпускным за неделю купили платье, которое мне очень понравилось. Так вот, прихожу я в ресторан, вся такая расфуфыренная и в платье, и гляжу — человек 6 в точно таких же. В тот день было так неловко еще и по той причине, что нас вечно путали друг с другом. © Подслушано / VK

А кто-то и не планирует грустить по школе. Ну или совсем капельку

AI-generated image O_о только что Мы их называли "блевашки". Простите. Ответить

Многие в школе встречают лучших друзей на долгие года. А у вас есть такие?

AI-generated image Ольга Курпякова только что Да, мой сын и его лучший друг Коля подружились в первом классе, и дружат уже почти 28 лет из своих 35. Даже считают друг друга братьями. Ответить

Многие в школе встречали не только друзей, но и первую любовь. И не важно, продлилась ли она пару месяцев или пару десятилетий — воспоминания о ней уже не стереть никаким ластиком

Кажется, что прощание со школой имеет даже свой, особый запах. Это аромат свежести, дождя, черемухи, вишни и сирени. Вперемешку с мокрым мелом и страницами старых учебников

А помните первый день в школе? Тогда 11 лет казались бесконечностью. Но как же мы ошибались

AI-generated image Ольга Курпякова только что Я умудрилась в первый день в первом классе упасть, когда бежала к маме. В старших классах на дискотеке умудрилась упасть на лестнице, была в туфлях на высоких каблуках. Ответить

Когда вы в последний раз прогуливались по школьному коридору, возникало ли у вас чувство радости за тех, кому еще предстоит провести в школе несколько лет?

Последний звонок и его неотъемлемая часть — школьный вальс. Это мелодия прощания с детством, беззаботной порой

А вот стоит ли хранить любовь многие годы после школы? Каждый решает сам.

На последнем звонке мы танцевали вальс. Партнером был мой лучший друг, но за не поделю до последнего звонка я поломала ногу и ему пришлось танцевать с другой одноклассницей. Наблюдая за ними я поняла, что очень ревную и не как друга, но из-за страха потерять его, я ему не призналась в чувствах. С этого момента прошло уже 10 лет, мы продолжаем дружить, но общаемся меньше. И вот сегодня он меня позвал «праздновать» его развод с той самой одноклассницей. Не знаю удачный ли это повод признаться в чувствах, но я больше не могу молчать. © Карамель / VK Ольга Курпякова только что Простите, но не могу не исправить - но за неделю до последнего звонка я сломала ногу и ему пришлось танцевать с другом одноклассницей. А по теме - конечно, признавайся, или будешь так ждать и молчать до старости. Ответить

Напутственные слова учителей, родителей и директора разливаются теплом по сердцу. Эти люди шли рука об руку с нами 11 лет, и вот теперь мы вылетаем из гнезда

А некоторые особо дружные одноклассники даже закапывали «капсулу времени» в школьном дворе. Это коробочка, где могут храниться памятные вещи, записки со школы. PS: мои одноклассники спустя 15 лет ее так и не нашли. Забыли, где закопали

Особенно грустно прощаться с учителями. Некоторые из них были не просто педагогами, а настоящими наставниками, которые поддержат и помогут в трудную минуту. Им тоже каждый год очень тяжело прощаться со своими воспитанниками

Затем пора экзаменов. Время крайне стрессовое, зато какое облегчение на душе после каждого сданного предмета

А после сдачи — долгожданный выпускной. Это последний день, когда еще можно немного побыть детьми. А дальше — дорога во взрослую жизнь

AI-generated image Alena только что Ничего себе декольте у выпускниц! Ответить

А ведь ребята из этой истории выбрали себе отличный девиз по жизни!

На школьном выпускном мы с классом решили петь не сопливое «Школа, школа, я скучаю», а песню Бременских музыкантов. Для нашей школы это был смелый выбор, мы его буквально отстаивали перед классным руководителем! Теперь каждый раз, когда на пути встречаются трудности, в голове возникает звонкое: «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы!» — и вспоминаются счастливые лица моих одноклассников. В такие моменты понимаешь, ради чего ты живешь. © Подслушано / VK

Ну а что, разве родители не имеют право хорошенько отдохнуть? Главное, чтобы всем было комфортно

Когда у меня был выпускной, мы все думали, что будем главными звездами вечера. Молодые, красивые, нарядные. Но мы ошиблись. Знаете, кто отжигал больше всех? Родители. Я не шучу, люди, которые постоянно уставшие, ничего делать особо не хотят, кроме отдыхать дома перед телевизором, вдруг начали отжигать так, что даже повара из кухни выходили посмотреть. Танцы, песни, какие-то дикие конкурсы, которые мы точно не заказывали. В какой-то момент мы, выпускники, просто сели и молча наблюдали, как наши мамы и папы разрывают. © Карамель / VK Ольга Курпякова только что Да, на выпускном сына в 11 классе неплохо так отжигали и танцевали родители, а выпускники умудрились сломать бильярдный стол. Ответить

Рассвет после выпускного самый прекрасный на свете. Он будто огонек, подсвечивающий начало взрослой жизни с ее трудностями и препятствиями, но в то же время наполненной радостью и счастьем

А окончание школы вовсе не означает, что вам там больше не рады. Возвращайтесь иногда проведать учителей, им будет приятно

AI-generated image Ольга Курпякова только что С удовольствием бы прошла по своей школе, но сейчас в неё так просто не попасть. В связи с последними событиями очень много препятствий для этого. Ответить

К сожалению, школьные годы уже не вернуть. Но мы можем сколь угодно посещать их в собственной памяти. А если вам «ностальгия в глаз попала» и захотелось чуть больше материала по тебе окончания школы, то вот подборка историй как раз к столу.