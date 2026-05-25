Как выглядели актеры, когда им было столько же лет, как и их персонажам
Тихий вечер, мягкий приглушенный свет и запах горячего свежего чая. Для многих из нас просмотр фильма — это согревающий душу ритуал. Мы настолько погружаемся в хоть и выдуманные, но трогательные истории, что не обращаем внимания на неточности, например, когда персонажа играет актер намного моложе или старше его. А такое случается часто, вспомните, к примеру, Янину Жеймо, которая сыграла юную Золушку в 37 лет. Мы выяснили, как в действительности выглядели актеры, когда были в возрасте персонажей, которых сыграли.
Маргарита Терехова — Миледи де Винтер, «Д`Артаньян и три мушкетера»
Точный возраст Миледи в романе не указан. Но по некоторым замечаниям можно сделать вывод, что ей приблизительно 23 года. Маргарите Тереховой, которая сыграла эту героиню, было на момент съемок 36 лет. Взглянуть на актрису, когда ей было слегка за 20, можно в фильме «Здравствуй, это я!»
Раиса Рязанова — Тося, «Москва слезам не верит»
Фильм рассказывает о жизни трех 20-летних подруг, которые приехали из провинции покорять столицу. Раисе Рязановой, сыгравшей Тосю, было на 15 лет больше. Мы не смогли найти фото, на котором ей 20 лет, но в фильме «Гуля Королёва» можно увидеть 22-летнюю Раису.
Олег Табаков — Александр Адуев, «Обыкновенная история»
Фильм «Обыкновенная история» снят по одноименному роману И. А. Гончарова. Автор прямо указывает, что главному герою, Александру Адуеву, 20 лет. Эта роль досталась Олегу Табакову, который оказался старше своего персонажа на 15 лет. Посмотреть на 20-летнего актера можно в его дебютном фильме «Тугой узел».
Наталья Андрейченко — Екатерина Измайлова, «Леди Макбет Мценского уезда»
Возраст Екатерины в романе не указан, но известно, что замуж она вышла будучи молодой, и продлился брак 5 лет. Предположим, что женой она стала в 18 лет, то есть ей примерно 23 года. В экранизации 1989 года роль этой героини досталась Наталье Андрейченко, которой к тому времени было 32 года. А вот в возрасте Екатерины ее можно увидеть в фильме «Прилетал марсианин в осеннюю ночь».
Янина Жеймо — Золушка, «Золушка»
Возраст Золушки нигде конкретно не указан, поэтому возьмем за основу диснеевскую принцессу, которой 19 лет. В киноадаптации 1947 года эту героиню сыграла 37-летняя Янина Жеймо. К счастью, Янина и в 19 лет блистала на экране, к примеру, в фильме «Новый Вавилон», который был далеко не первым в ее фильмографии.
Олег Ефремов — Рудин, «Рудин»
Иван Тургенев описывает Рудина как «человека лет 35». В 1977 году на экраны вышла экранизация этого романа. Главного героя сыграл Олег Ефремов, которому было тогда 50 лет. А вот в фильме «Мой младший брат» Ефремова можно увидеть как раз в возрасте 35 лет.
Лиза Моряк — Татьяна Ларина, «Евгений Онегин»
О том, сколько лет Татьяне в начале романа, нет единого мнения. Но большинство склоняется к тому, что ей было 17 лет. Литературовед Юрий Лотман в комментариях к книге указал даже год рождения героини — 1803. В киноверсии 2025 года ее сыграла Лиза Моряк, которой в то время было 28 лет. Мы нашли фото 17-летней Лизы.
Олег Басилашвили — Воланд, «Мастер и Маргарита»
В романе «Мастер и Маргарита» Воланда описывают как «человека лет 40 с лишним». В киноверсии 2005 года этого персонажа сыграл 70-летний Олег Басилашвили. Впрочем, на это несоответствие мало кто обратил внимание, ведь актер справился на отлично. Именно его персонаж многим и до сих пор кажется наиболее удачным. Взглянуть на Олега в «40 с лишним» можно в фильме «Служебный роман».
Алиса Фрейндлих — Людмила Калугина, «Служебный роман»
На несоответствие во Воланда и Басилашвили очень даже обратили внимание!
Фильм «Служебный роман» снят по пьессе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Главной героине, строгой и неприметной Людмиле, 36 лет. Эту роль блестяще исполнила 42-летняя Алиса Фрейндлих. Посмотреть на нее в возрасте ее культового персонажа можно в фильме «Тайна железной двери».
Надежда Румянцева — Тося Кислицына, «Девчата»
Фильм «Девчата» снял по одноименной повести. Главной героиней в ней является Тося — энергичная и наивная 18-летняя девушка. В киноадаптации ее сыграла 30-летняя Надежда Румянцева, которую за потрясающее исполнение даже назвали «Чарли Чаплином в юбке». Приблизительно в возрасте Тоси — в 21 год — Румянцеву можно увидеть в фильме «Навстречу жизни».
Василий Ливанов — Шерлок Холмс, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Холмсу 27? Я реально удивлена. Мне всегда казалось, что этот эрудированный персонаж должен иметь очень большой жизненный опыт, соответствующий возрасту 40-45 лет
Любители приключений гениального сыщика и его напарника подсчитали, что на момент знакомства с Ватсоном Шерлоку Холмсу было приблизительно 27 лет. Василий Ливанов впервые сыграл этого персонажа в 1979 году в возрасте 43 лет. Актер справился безупречно, и многим любим именно его Шерлок: спокойный и даже степенный. Посмотреть на 27-летнего Ливанова можно в фильме «Коллеги».
Любовь Орлова — Людмила Грекова, «Скворец и Лира»
Как этот фильм в кинематографических кругах называли, «Склероз и Климакс»
По сценарию Людмила Грекова — 30-летняя женщина. Эту роль исполнила Любовь Орлова, которой было 70 лет. Так получилось потому, что Григорий Александров, ее муж и по совместительству режиссер картины, на главные роли в своих фильмах всегда брал только свою жену. Чтобы скрыть возраст, актрису снимали только с определенных ракурсов, ей подбирали особый свет. Орлова, которая обычно на съемочной площадке вела себя доброжелательно, в этот раз капризничала и изводила гримеров и костюмеров. Увидеть Орлову пусть и не в 30, а в 32 года можно в фильме «Веселые ребята».
Ура! Наконец-то adme не придумали, не нарисовали, а реальные фото актёров показали!
Столько негативных отзывов было о возрасте Татьяны и Онегина, а это всего лишь обычная практика . Кстати раньше люди выглядели сильно старше,не удивлюсь ,что повидавшая жизнь миледи могла выглядеть старше 36 летней Тереховой) Но вот , например, Пьер Безухов -Бондарчук на мой взгляд выглядит реально старовато.