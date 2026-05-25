Как выглядели актеры, когда им было столько же лет, как и их персонажам

По сценарию Людмила Грекова — 30-летняя женщина. Эту роль исполнила Любовь Орлова, которой было 70 лет. Так получилось потому, что Григорий Александров, ее муж и по совместительству режиссер картины, на главные роли в своих фильмах всегда брал только свою жену. Чтобы скрыть возраст, актрису снимали только с определенных ракурсов, ей подбирали особый свет. Орлова, которая обычно на съемочной площадке вела себя доброжелательно, в этот раз капризничала и изводила гримеров и костюмеров. Увидеть Орлову пусть и не в 30, а в 32 года можно в фильме «Веселые ребята».