Мария, давненько Вас не было!!! Я весь в предвкушении классных историй !!!
Я не понимала, почему дочка мое старье носит, пока не вспомнила с улыбкой свою молодость
Недавно у нас была встреча выпускников, в последний раз мы, наверное, лет 10 назад виделись. Смотрю — а одноклассница Верка щеголяет в клетчатой юбке, которую она в старших классах носила. Мы тогда ей все завидовали — о такой юбке любая девчонка мечтала. Подсела к ней и спрашиваю: «Вер, тебя на ностальгию потянуло? Юбка же та самая, из школы!» Одноклассница живо улыбнулась и говорит: «Узнала? Она, родная! Я ее тут на антресолях нашла, и она просто к месту пришлась. Такое сразу настроение весеннее, когда ее надеваю!» А потом Вера рассказала, что недавно увлеклась восстановлением старой одежды, дескать, все равно мода по кругу ходит. И, как ни странно, вдохновила ее на это дочка-подросток.
С год назад мою дочку Сашу как подменили. До этого ребенок обожал по магазинам ходить, я ей всегда старалась все самое красивое и симпатичное покупать. В нашем детстве с обновками было туго: все в основном на рынках закупались и не пойми чем. Пусть уж у дочери будут классные обновки, и не важно, что одежда в шкаф не влезает. Обычно покупала ребенку вещи на свой вкус, старалась самые модные брать. Ей все нравилось. А потом как-то пошли мы в очередной магазин: я Сашке джемпера предлагаю, джинсы новые, а она только нос морщит. В общем, так ничего и не купили. Я еще подумала: вот он, подростковый возраст — и не угодишь.
Затем дочь вдруг стала таскать мои старые вещи. Как-то заявила: «Ма, у тебя такая косуха в молодости была, ты чего ее отдала?» Как она про нее вспомнила — ума не приложу. Откопала где-то старое бабушкино пальто и в школу в нем отправилась. Мне неловко было: как будто мы ребенку новые вещи купить не можем! Разговоры, деньги — без толку. Пожаловалась подруге, а она заявила: «А ты как хотела, девочка следует последним тенденциям моды, а она циклична. Так что гордись, мать, настоящую стилягу вырастила». Я сначала не поверила: мы же вроде у мам из шкафов ничего не забирали, только на духи и косметику покушались. А потом воспоминание разблокировалось.
Я из пальтовой ткани куртку сшил по юности...Смотрю через полгода все в таких стали ходить...В струю попал, как говорят...Помните? 93-94 ???
В старших классах приехали мы с подружками ко мне на дачу. Неожиданно похолодало, и я решила в шкафах порыться, чтобы теплые вещи нам найти. Откопала пару свитеров, которых уже изрядно моль потрепала, а потом увидела какой-то пакет. Раскрываю его — а внутри шикарные джинсы-клеш и вельветовое платье-рубашка на пуговичках. Я как раз о таких мечтала!
Только хотела написать, какая Маша в молодости была хорошенькая, а это ИИ.
Притащила это все домой, показываю свои сокровища маме, а та смеется. Оказывается, ей этот раритет папа в 70-х годах, на заре совместной жизни, добыл. Мама даже пару фоток показала, где она в этой красоте щеголяет. Спросила, можно ли мне вещи себе забрать, а мама только глазами захлопала — старье же, давно надо было на тряпки порезать. В общем, еле уломала и полгода была первой модницей в классе. Еще бы: вещи шикарные, к тому же с такими стильными потертостями.
А еще мы недавно с подружками цокали, глядя на модные полупрозрачные платья, а ведь у меня тоже такое было. Я его в начале 2000-х на распродаже отхватила. Серое, тонкое, украшенное аппликациями из черного бархата в стратегических местах. Это у меня был парадно-выходной наряд для клубов. Причем платье только казалось прозрачным, на деле под ним ничего не просвечивало. Правда, у наряда нашелся один изъян.
На одном танцполе подсветка была исключительно неоновая. И вот отплясываю я под «Ленинград», смотрю — на меня народ как-то странно косится. Вроде в зале темно, особо ничего не видно, да и платье не перекрутилось — сидит идеально. А потом присмотрелась — мамочки! Оказывается, я в тот день надела белое нижнее белье, и оно буквально сияло в свете неона. В общем-то только его видно и было. В тот день моя танцевальная программа прошла в сокращенном режиме. Но ведь прозрачные платья явно появились только в XXI веке. Не носили же наши бабушки и мамы такие наряды. Оказалось, истоки этой моды вообще появились пару столетий тому назад.
Ну фз, в Москва слезам не верит Катерина отдалась в прозрачной блузке, сколь я помню
Моя мама в начале 70х обожала жёлтое платье из марлёвки. Весьма прозрачное под определенным углом освещения
Модницы в начале XIX века тоже предпочитали щеголять в полупрозрачных муслиновых платьях, за что их сурово осуждали поборники нравственности. От нескромных взглядов дев спасали только нижние рубашки, правда, сильные порывы ветра или легкий дождик все равно могли привести к конфузу.
А после некоторых изысканий я выяснила, что прорехи на одежде, сквозь которые видна подкладка, обрели популярность в XVI веке. Еще Генрих VIII был без ума от этого модного тренда. То есть мода на самом деле циклична, и это длится уже много веков.
То есть Мерилин Монро над люком вентиляции это просто плагиат??? Но смотрелось - супер !!!🤣🤣🤣
Помню, мы с подружкой все вещевые рынки обошли в поисках шелковых юбочек — тогда последним хитом сезона была юбка или платье поверх штанов. Бабушка только языком цокала: «Ох уж эта мода! Чего только не придумают! Из-под пятницы суббота!» А на деле подобное сочетание было известно еще с середины XIX века, когда отважные дамы начали носить широкие штаны — блумерсы — вместе с укороченными юбками. Так что и здесь мы не были первопроходцами. Когда дочь извлекла из недр шкафа мои широкие мешковатые штаны, я даже не удивилась.
Посмотрела на своего «мешковатого» подростка и сразу вспомнила — да это же та самая Чолито из «Дикого ангела»: рубаха не по размеру, кепочка, и штаны где-то там под коленями болтаются. И тут же захотелось затянуть «Камбье-долор». Даже свою старую, потрепанную красную бейсболку нашла, но дочку она особо не заинтересовала. Дочь штаны примерила — сели идеально! А я ей говорю: «Вот 20 лет назад у нас парни в школу такие втихаря проносили и в туалете переодевались!»
В классе моего сына, в гимназии, некоторые носили штаны-трубы (2001-2008 годы), с которыми учителя нещадно боролись.
Сашка не на шутку удивилась, а я рассказала, что в те времена город по районам делился: в одних слушали рэп, а в других — рок. И наша школа как раз находилась на территории рокеров: косухи, тяжелые ботинки, джинсы с булавками. А один мой одноклассник жил в районе рэперов. Так вот, он выходил из дома в своих широких штанах, выскочив из метро переодевался в подъезде в обычные джинсы, а потом уже в школе вновь обряжался в широкие.
Мария, Вы ничуть не изменились !!! И Вам еще повезло, я жил в городе где слушали Цоя и били пацанов с других районов, славный город Алма -Ата !!!
Девчонки в те времена тоже разделились на несколько лагерей. Кто-то косил под Бритни Спирс, другие — под Наталью Орейро, третьим по душе была Аврил Лавин. До сих пор помню свои любимые джинсы с низкой посадкой, к которым прилагался широченный ремень. Носить их обязательно надо было с туфлями на тяжелом каблуке и обтягивающей майкой. Как-то ехали мы в автобусе с пары, а я кошелек случайно уронила. Сажусь на корточки, чтобы поднять, — слышу сзади заботливый голос: «Деточка, ты бы штанцы подтянула! Почки же застудишь!» Это я бабушку какую-то смутила. Обычно сидеть в этих штанах на чем-то, кроме стула со сплошной спинкой, было противопоказано.
Вспомнилось: чем короче юбка и длиннее сапоги, тем горизонтальнее профессия.
А у одной однокурсницы была совершенно потрясающая латексная юбка и длиннющие ботфорты — чуть ли не до самого подбородка. Выглядела она обалденно, все парни в универе головы сворачивали, когда она мимо проходила. Правда, у наряда был один минус — он фантастически громко скрипел.
Не видел Вашу сокурсницу, но Вы - просто супер !!! Это же свежее фото, да ?
А еще в институте мы экспериментировали с жирной подводкой. Все девы выглядели немного истомленными и пресыщенными жизнью. К этому макияжу еще брови ниточкой прилагались и голубые тени. Все как у Пэрис Хилтон. А сейчас смотрю на эти снимки — и кажется, что в 20-е годы прошлого века переношусь. Мы же выглядели прямо как звезды немого кино! Кстати, те брови-ниточки я потом еще долго недобрым словом поминала. Выщипала их на совесть и пришлось немало времени потратить, чтобы их обратно отрастить.
Сейчас какая-то сыворотка есть, говорят изрядно помогает в отращивание бровей и ресниц. Главное- ежедневность нанесения, первые результаты примерно через 3 недели
Мы с дочкой сначала все мои школьно-студенческие фотки пересмотрели, потом пошли бабушкины рассматривать. Сашка то глаза закатывала: это как можно такое на себя надеть? А иногда, наоборот, от восторга пищала и требовала срочно найти «вот эту классную куртку» и «клевую юбку». Сказано — сделано, благо антресоли и шкаф давно следовало хорошенько перетрясти и расчистить. Засели как-то в субботу с коробками и пакетами. Муж только изумленно брови поднял и спрятался от нас куда подальше.
Бритни была лапочкой в том возрасте ... нет, я чё, блин, педофил??? Неееет...🤣🤣🤣
Из неожиданного нашли мои роскошные зеленые ковбойские сапоги, в которых я ловко скользила по весенним подмерзшим лужам, и вязаное платье. Сашка тут же все это себе загребла и решила носить именно в таком сочетании. Я откопала бабушкины шикарные лакированные лодочки. Правда, их можно было только для украшения интерьера использовать — у бабули был 34-й размер ноги.
А потом мы извлекли из недр очередной коробки ту самую клетчатую юбку. До сих пор помню, как я ее долго у мамы выпрашивала. Сама накопила на обязательные черные гетры в пару к этому наряду, а вязаную серую кофточку у бабушки нашла. Гетры, выходя из дома, скатывала, чтобы мама не ругалась, а натягивала уже неподалеку от школы. По коридорам рассекала — ну чисто Бритни Спирс. Только хвостиков не хватало.
Я как-то летом, будучи уже мамой подростка, надела светлую замшевую мини-юбку и чёрные плотные гольфы с бежевыми туфлями на высокой платформе, и отправилась так на прогулку. Правда, гуляла я так недолго, потому что подвернула ногу на наших не очень ровных тротуарах. Пришлось домой возвращаться на троллейбусе.
В общем, мы с Сашкой разобрали все скопившиеся вещи: от чего-то избавились, а что-то отправилось в гардероб к ребенку, а остальное вернулось ко мне в шкаф. В юбке этой я, конечно, не каждый день щеголяю, хотя вместе с черными балетками и темной водолазкой она смотрится вполне стильно. А муж, когда меня в этой юбке увидел, сразу заголосил: «Упс! Ай дид ит эгэйн!»
А еще дочка меня уболтала в секонд выбраться. Я всегда с некоторым подозрением к этим магазинам относилась. Знаю, что люди там настоящие жемчужины отыскивают, но мне как-то не везло. А тут нашла потрясающее вечернее платье в стиле 50-х, с открытыми плечами и многослойной юбкой. И стоила эта роскошь копейки. А заодно мы с Сашкой увлеклись историей моды. Иногда разглядываем в магазинах новинки и пытаемся отгадать, какая деталь из какой эпохи взялась. С такими викторинами и походы за покупками стали увлекательнее. Глядишь, и ребенок еще модельером захочет стать.
А у вас есть старые вещи, которые вы никогда не выкинете? Делитесь в комментариях.
Комментарии
Эх, а я не на шутку увлеклась расхламлением...
Впрочем, мои принчипессы в мою одежду будут влезать только где-то в средних классах, чувствую. Растут уж очень быстро, в папу пошли
Да, я, помню, тоже с неописуемым наслаждением заграбастала себе мамин чемодан с модными шмотками 60-х и носила потом их лет 10, пока после родов меня не растащило на все стороны
(мрачно) Я свое сберегла, но разве что для невесток... А мамино и бабушкино сестра повыкидывать успела, начиталась этой, не к столу будь сказано, Кондо...
Мария С., Вы как всегда на высоте !!! Узнаём потихоньку о перепитеях Вашей жизни!!! Рады за Вашу Сашку, думаю читали про её папу !!! Вы поразительный человек!!! Вот так выкладывать личную жизнь и личные фото на всеобщее оборзение...🤣🤣🤣 Всем бы Вашу смелость!!! Дальнейших Вам творческих успехов !!! 🤎🤎🤎