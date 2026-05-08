Как сложилась жизнь у внуков культовых актеров и актрис любимого кино

Когда мне становится совсем грустно, то лучший способ развеять печаль — это посмотреть старый уютный фильм «По семейным обстоятельствам». Благо, сейчас такая возможность есть. В детстве я не совсем понимала, отчего, завидев в телепрограмме эту ленту, мама поглядывала на часы, чтобы не пропустить обожаемую картину. Хотя от сценки с логопедом я и сама хохотала на всю квартиру. Теперь, пересматривая этот фрагмент, я который раз убеждаюсь в гениальности Евгения Евстигнеева! Внучка мэтра Софья тоже выбрала актерскую стезю.

Впервые в качестве актрисы Софья выступила еще ребенком в рекламе йогурта. Главным увлечением девочки поначалу были танцы — она даже выступала на многочисленных турнирах. Но позже Софья так впечатлилась театром, что решила стать актрисой. Пока ее список ролей и достижений в разы скромнее, чем у деда. У девушки все еще впереди: критики пророчат ей отличную карьеру.