Как сложилась жизнь у внуков культовых актеров и актрис любимого кино
Что могло объединить три поколения семьи в XX веке? Кино, конечно! Фильмы с такими простыми и теплыми сюжетами, трогательной музыкой и блестящими артистами. Наши бабушки и мамы напевали «Опустела без тебя земля... Ох...», глядя на улыбку Олега Ефремова. Папы с трепетом показывали сыновьям и дочкам «Тот самый Мюнхгаузен» с Олегом Янковским. А на выходных вся семья усаживалась перед телевизором и хохотала над героями «Служебного романа» в 21-й раз. И сейчас, завидев знакомую фамилию на экране, так и хочется узнать, а не потомок ли это... Никулина, например? Окутанные ностальгией и любопытством, решили мы узнать, как и чем живут внуки и внучки великих актеров и актрис. Спойлер — большинство из них с успехом продолжают дело предков и снимаются в кино и сериалах.
Софья Евстигнеева — внучка Евгения Евстигнеева
Когда мне становится совсем грустно, то лучший способ развеять печаль — это посмотреть старый уютный фильм «По семейным обстоятельствам». Благо, сейчас такая возможность есть. В детстве я не совсем понимала, отчего, завидев в телепрограмме эту ленту, мама поглядывала на часы, чтобы не пропустить обожаемую картину. Хотя от сценки с логопедом я и сама хохотала на всю квартиру. Теперь, пересматривая этот фрагмент, я который раз убеждаюсь в гениальности Евгения Евстигнеева! Внучка мэтра Софья тоже выбрала актерскую стезю.
Впервые в качестве актрисы Софья выступила еще ребенком в рекламе йогурта. Главным увлечением девочки поначалу были танцы — она даже выступала на многочисленных турнирах. Но позже Софья так впечатлилась театром, что решила стать актрисой. Пока ее список ролей и достижений в разы скромнее, чем у деда. У девушки все еще впереди: критики пророчат ей отличную карьеру.
Никита Владимиров — внук Алисы Фрейндлих
Однажды мне попалось интервью с молодым продюсером и режиссером. Мужчина так интересно говорил о жизни и работе, что захотелось ознакомиться с его творчеством. И тут посреди интервью выяснилось, что парень-то — внук Алисы Фрейндлих!
Никита Владимиров честно пытался пойти по семейным стопам и стать актером, но понял: его призвание — творить за кадром. Он бросил учебу и даже рискнул всем ради того, чтобы снять свой первый фильм «Карп отмороженный». Конечно, в дебюте внука сыграла любимая бабушка. Предсказывали, что проект с треском провалится, но в итоге он занял приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале.
С тех пор Никита создал еще несколько картин. Их точно стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть: талант определенно передается из поколения в поколение, хотя иногда и не так, как этого все ожидают.
Мария Козакова — внучка Юрия Яковлева и Михаила Козакова
Судьба прекрасной Марии Козаковой и не могла сложиться иначе. Имея такую актерскую династию за плечами, Маша снималась в кино с самого детства. Интересно, что Яковлев общался с внучкой чаще, чем Козаков (с дедушкой по отцовской линии актриса познакомилась только в 14 лет). Не знаю, перенимала ли она опыт своих предков, но играет актриса хорошо. Мне даже отчего-то кажется, что Мария идеально бы подошла на роль дочки Ипполита и Нади в сиквеле «Ирония судьбы. Продолжение», при всем уважении к состоявшемуся актерскому составу.
Полина Райкина — внучка Аркадия Райкина
Лексикон моего дедули на 80% состоял из цитат великого сатирика. Каждый раз он произносил какую-то шутку и сам смеялся. Конечно, внучка Аркадия Райкина не смогла далеко уйти от искусства. Полина с детства занималась танцами. В юном возрасте озвучила мультфильм «Чуча». Позже девушка окончила Щукинское театральное училище и играла в труппе «Сатирикона», которым руководит ее отец. А в последнее время Полина занялась преподавательской деятельностью.
Никита Ефремов — внук Олега Ефремова
Моя мама была ярой фанаткой Олега Ефремова. Особенно она трепетно относилась к фильму «Три тополя на Плющихе». А вот когда мы с подругами обсуждали актеров — наших ровесников, я призналась, что мой любимчик Никита Ефремов. Кстати, тогда даже не подозревала что этот талантливый парень с обаятельной улыбкой — внук основателя «Современника».
Несмотря на все перипетии в жизни, Никита поступил в школу-студию МХАТ. И уже там прекрасно проявил себя как театральный актер. В кино он начал сниматься в студенчестве, заполучив даже эпизодическую роль в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Теперь Никита легко перевоплощается в главных героев разных фильмов и радует зрителей (а особенно — зрительниц).
Полина Лазарева — внучка Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Одна из самых любимых пар кинематографа — мы семьями негодовали от поступков Оли Рыжевой в «Служебном романе», а в героев Александра Лазарева были влюблены миллионы прекрасных дам. Нет, ну вы же тоже в детстве смотрели «Через тернии к звездам» только из-за профессора Климова, правда? Так вот, внучка этой легендарной пары, по моим ощущениям, собрала в себе все лучшее от бабушки и дедушки.
Полина даже и не думала об актерской карьере: слишком уж давил талант и слава семьи. Девушка собиралась полностью посвятить себя музыке, но все-таки пошла в ГИТИС. И поступила! А после учебы она попала в родной для своих бабушки и дедушки Театр имени В.Маяковского. Именно там и случилось когда-то знакомство юных Светланы и Александра, которое переросло в долгую семейную жизнь. Так Полина начала выходить на сцену с бабулей. У них даже гримерка одна на двоих.
В кино девушка тоже снимается, но пока на вторых планах. Хотя, глядя на харизму и обаяние Полины, очень хочется увидеть ее в главной роли.
Юрий Никулин-младший — внук Юрия Никулина
Иногда мне кажется, что уж половина моего детства точно прошла с Юрием Никулиным — до колик смешные роли в фильмах о Шурике, чудеснейший Семен Семеныч Горбунков и легендарная телепередача «Белый попугай». А еще я мечтала побывать именно в Цирке на Цветном бульваре! Мои мама и бабушка любили этого актера за более серьезные роли в фильмах «Когда деревья были большими» и «Чучело».
Сын Юрия Владимировича, Максим, руководит тем самым цирком, а вот один из внуков, который носит имя дедушки, поначалу пробовался в актерском ремесле. Но после пары ролей Юрий-младший все же решил: не его это! Теперь внук Никулина возглавляет пиар-службу семейного, так сказать, цирка.
Мария Будрина — внучка Светланы Томы
В свое время «Табор уходит в небо» не посмотрел только ну очень ленивый и далекий от кино человек. Светлана Тома там блистала. Внучка ее, Мария, начала свою актерскую карьеру в 9 лет в сериале «Маросейка, 12», с юности играла в театре. Сейчас девушка активно снимается в фильмах. Роли у нее разные — от одной из самых известных в новом «Экипаже» до эпизода в «Легенде № 17». Личную жизнь Мария освещает редко.
Андрей Миронов-Удалов — внук Андрея Миронова
Внук всеми любимого Андрея Миронова поначалу поступил в университет управления, но в конце первого курса решил все же стать актером. Долгое время Андрея раздражали вопросы о дедушке, ведь он родился уже через 5 лет после его кончины: «Люди спрашивают у меня одно и то же, а я не знаю, что ответить. Но точно могу сказать: Андрей Миронов — великий актер, в детстве я обожал пересматривать фильмы с его участием, был и остаюсь его фанатом».
Андрей снимается в кино и играет в театре. Кстати, он даже смог сыграть Фигаро на сцене «Ленкома». В этой же роли в прошлом веке блистал его дед. Скажу честно: когда в моем детстве этот спектакль показывали по телевизору, меня было не оторвать от экрана. Посмотреть на Андрея-младшего в этой роли тоже было бы интересно.
Константин Крюков — внук Сергея Бондарчука
Внук легендарного актера Сергея Бондарчука даже и не думал об актерской профессии. Константин с детства увлекался живописью, а после школы получил диплом специалиста по драгоценным камням, позже окончил юридическую академию. Но, так сказать, семья есть семья. Благодаря своему дяде Федору Бондарчуку молодой актер все же дебютировал в кино в «9 роте». И вот теперь за плечами Константина Крюкова несколько десятков фильмов и сериалов.
Иван и Елизавета Янковские — внуки Олега Янковского
Ну давайте признаемся, в Олега Янковского влюблено не одно поколение женщин! Обворожительный и многогранный! Открытка с его портретом, привезенная подругой из командировки, аккуратно хранилась в нашем семейном альбоме (просто фото Ефремова мама так и не достала). Внук Иван вовсю старается не уступать своему деду — парень активно снимается в кино и играет в театре. Кстати, впервые в кино Иван появился в фильме «Приходи на меня посмотреть» вместе со своим дедушкой. Ну а для поколения помладше он, наверное, лучше всего известен по сериалу «Фишер». В любом случае, что-то нам подсказывает, что Иван пользуется не меньшей популярностью, чем его дед.
Елизавета не отстает от брата и тоже активно снимается в кино и играет в театре. Но даже несмотря на главные роли, девушка все еще думает попробовать себя в другой сфере — например, стать сценаристом или постановщиком. Кстати, Лиза любит помогать другим. Она участвует в различных благотворительных проектах. А еще неравнодушна к братьям нашим меньшим. Елизавету можно регулярно видеть в собачьих приютах, где она старается по максимуму одарить четвероногих лаской и заботой.
Анастасия Смоктуновская — внучка Иннокентия Смоктуновского
Среди всех потрясающих ролей Смоктуновского я все равно больше всего люблю мимолетный эпизод в «Москва слезам не верит» — «Поздновато начинаете!». Про Анастасию так точно не скажешь, ведь она сразу решила стать актрисой. Сравнения с талантом деда девушку не пугали. Пока внучка «Деточкина» снимается в основном в эпизодических ролях, но зато регулярно.
Конечно, список выдающихся артистов гораздо длиннее. Но не все потомки ведут светскую жизнь и рассказывают о себе. Например, внуки Леонида Куравлева пока точно не видят себя в сфере кино и совсем не дают интервью. Но что уж поделать, это их право.
