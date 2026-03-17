Какие странные правила. В плацкарте, где собака теоретически может бегать по всему вагону - можно, а там где дверь закрыть и никому не мешать - нельзя...
18 историй из поездов, которые затягивают лучше любого сериала — 17.03.2026
Стук колес, мелодичное дребезжание ложечки в стакане, запах ночного перрона, врывающийся в открытую форточку... Поезд — это место, полное особой романтики, где сами собой возникают курьезные и непредвиденные ситуации. Я после этих историй поняла: если жизнь кажется скучной, просто купи билет в плацкартный вагон до конечной — приключения найдут тебя сами.
- Ехала в поезде с щенком ротвейлера, выкупила СВ. Проводница умоляла не попадаться с собакой на глаза начальнику поезда, который тоже ехал в этом вагоне и был строгости чрезвычайной. Мы тихонько сидели в купе и изредка тайно выбегали на станциях, чтобы щенок в туалет сходил. Одна женщина из соседнего купе очень прикипела к собаке, приносила ему кусочки мяса и колбасы, тискала без устали и наглядеться не могла. Я опасалась, что ее бурные восторги по поводу красоты и ума щенка растревожат чуткий сон начальника поезда, и нас ссадят на какой-то станции — собак тогда возить можно было лишь в плацкарте. Ну, вы догадались уже, наверное, кем оказалась эта прелестная женщина, неистово любящая собак. © Маша Ненашева / Dzen
- В студенческие годы я часто ездила поездом из столицы домой, в Ростовскую область. Денег хватало только на плацкарт. В одну из таких поездок мы с подругой садимся в поезд, и тут подходит проводница из соседнего вагона: «Девчонки, за 1000 рублей с каждой могу переселить вас в купе». Предложение заманчивое! В купе мы никогда не ездили. Я ей сразу: «Мы можем дать только 500 за двоих!» Проводница уперлась в тысячу, но каждые 5 минут подходила к нам снова, видела, что мы заинтересовались. В какой-то момент я сказала: «У меня бабушка тоже работает проводницей, я знаю, как это устроено». После этих слов она молча взяла и заселила в купе. Поездка была шикарная: слушали музыку, смеялись, выходить совсем не хотелось! © kati_peace
- Села в поезд. Сообщила проводнице, что у меня 49 место. Даже скрин билета показала, ибо в их системе меня не нашли. Тронулись. Смотрю билет еще раз: божечки-кошечки, он на 23 число, а сегодня 24! Смеялись мы с проводницей долго. Я как честный человек предложила билет на сегодня купить. Она посмотрела на меня с видом «что с таких растяп взять» и со смехом сообщила: «Да идите уже, садитесь, доедем куда-нибудь». Вот, куда-нибудь едем. Надеюсь, в Минск. © lidiiamilesh
«Самый культурный и воспитанный пассажир нашего поезда»
- Перевозила кота из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Купейный вагон. Днем котище сидел, как приклеенный к полке, и зырил в окно. Ночью просыпаюсь — нет кота. Пошла по вагону искать. Смотрю, а его уже через несколько купе курицей кормят. © LilaSurg / Pikabu
- Двое суток в поезде. Я в пижаме, на голове гулька, в купе еще две бабули. И вдруг на станции заходит он — мужчина моей мечты: статный, в пальто, пахнет дорогим парфюмом. Я приосанилась, а он вещи положил и вышел. И тут одна из бабулек мне: «Ты, девица, не суетись: у павлина хвост богатый, да толку — чуть. Присмотрись хорошенько». Это она за время в пути уже в курсе была, что я не замужем и в активном поиске. Ну, а в итоге права бабуля оказалась: мой принц вернулся и как начал рассказывать о себе любимом, так слово вставить некуда было. Тоже, кстати, одинок, ведь ни одна избранница не соответствует списку его требований, а там от размера ноги (не больше 36-го) до цвета глаз (голубые обязательно!) все прописано... К счастью, я сразу не подошла, выдохнула и завалилась спать.
- Мы молодые. Едем в поезде. Плацкарт. По вагону бегает маленькая девочка в белом платьице. Прехорошенькая такая! Я улыбаюсь ей: «Девочка, иди сюда!» И протягиваю конфеты. И вдруг она разворачивается, бежит к маме и всхлипывает: «Мама! Мама! Я не девочка-а-а! Не девочка я! Я — Ле-е-ена!» Вытягивается лицо у меня, вытягивается лицо у мамы, которая только что осознала, что забыла сообщить ребенку, что она — девочка. © ornavoloh
«Плацкарт. Кто-то смеется, кто-то фильм смотрит, дедушка внукам рассказывает историю происхождения слов. Все это вместе сливается в белый шум с запахом „Доширака“»
Такой кот не пропадет - самостоятельный, самодостаточный))
Что касается поездных знакомств: когда мне было лет 17, познакомилась в поезде с парнем лет на 10 старше. Он был весь из себя загадочный, таинственный, говорил про любовь одну и на всю жизнь, а потом разоткровенничался, мол, девушек у него было уже много, но все не идеальные. А там в идеалах было что-то несовместимое: чтобы на шее не сидела, зарабатывала на равных, но при этом дома все сама делала и детей воспитывала. И главное - как он сказал - чтобы когда он с работы приходит, она ему обувь снимала и тапочки подавала! Блин, до сих пор помню эту кринжатину
- Мы с мужем купили в поезд два нижних места. Ехать больше суток. Нижние дороже. Одно верхнее занял мужчина лет 50. Второе — парень лет 20. Этот парень попросил моего мужа поменяться местами с его братом, «чтобы следить за братиком». Оказалось, братику лет 18, и у него верхнее место в конце вагона. Муж отказался, потому что он не оставит на 25 часов меня с тремя незнакомцами одну в купе. Пацан был очень возмущен. © donuts.victim
- 1972 год, зима. Я на первом курсе, еду домой на каникулы. Купила билет из Ленинграда в Ковдор с пересадкой в Кандалакше — по студенческому билету вышло все рублей в 10. На этом мои финансы закончились, копеек 30 осталось. Ехать, кажется, 23 часа до пересадки. В купе со мной женщина лет 30-35 с двумя мальчиками-дошкольниками. Ночь прошла, следующий день. Я последний раз ела вчера на вокзале — это был пирожок. Тут по вагону несут обеды в судках из вагона-ресторана. Запах! Я свешиваюсь с верхней полки и спрашиваю, сколько стоит первое. Когда назвали цену, поняла, что мне не хватит, и ретировалась. Попутчица взяла два обеда. Когда разносчица ушла, попутчица позвала меня есть — она специально один обед взяла для меня. Я сильно застеснялась, а она говорит: «Ты ешь, а я тебе про себя одну историю расскажу».
И рассказала вот что: «Я была студенткой, и получилось так, что я оказалась далеко от Ленинграда на шоссе в тот день, когда у меня был важный экзамен. Просто ездила в деревню к бабушке, а утренний автобус не пришел, сломался. Я стояла на дороге, голосовала, очень опаздывала. Одна машина остановилась, там были муж и жена, но ехали они не в город, а в другое село. Видя мое отчаяние, они спросили, в чем дело, а потом отвезли меня прямо к институту, сделав большой крюк и потеряв время. Денег не взяли, как ни уговаривала. Смеялись, что они студентами в такую ситуацию тоже попали, и их выручили. Вот с тех пор я этот „долг“ отдаю». Обед я съела, а потом всю жизнь «отдавала долг» добрыми делами, вспоминая ту попутчицу. © Unknown author / Pikabu
Далеко едешь?
Какая классная история про цепь добра! За вот этими выяснениями, что никто никому ничего не должен, мы часто упускаем возможность сделать добро там, где нам это почти ничего не стоит, а для другого очень важно. Мне так люди помогали (оплатить проезд, когда кошелек потеряла), я так же людям помогала (купить воды и еды) - после таких случаев жить хочется.
- В студенческие времена в начале 2000-х ездили домой в плацкарте практически каждый месяц. А так как у студентов с деньгами туго, постель не покупали. А проводники не разрешали брать матрас и подушку без постели — приходилось спать на голой полке. Как-то ехала зимой на поезде, в вагоне было холодно, денег нет. Задремала на верхней полке, свернулась калачиком, укрылась курткой. На соседней полке спала подруга, тоже в позе эмбриона. И вдруг сквозь сон так тепло и хорошо стало! Проснулись утром, и оказалось, что это мужчина с нижней полки ночью выходил и укрыл нас матрасами. © Toshka2020 / Pikabu
- Алла жила на юге. У нее был муж и восьмилетний сын, две шубы, машина и квартира. Но она влюбилась в парня из Питера. Алла оставила ради него семью и переехала за ним в северную столицу. Виделись раз в неделю. А через 1,5 года она узнала, что у него есть жена и двое маленьких детей. Она была в отчаянии, пошла к его жене. Та оказалась нормальной женщиной, они даже поговорили по душам. Но проблема в том, что Алла любит его, а он врет ей...
Эту и еще множество удивительных историй рассказала мне за 17 часов путешествия соседка в поезде. В следующий раз пойду пешком. © prodamgarazh / Pikabu
- Почти 30 лет назад мы ехали с мамой с Дальнего Востока в город на Волге. Ехали 6 суток. На боковой верхней полке парень спал. И странно было: спит, спустится, выйдет на 5 минут — и опять ляжет. Моя мама неладное заподозрила. Как-то сели мы завтракать, она его за стол пригласила. Выяснилось, что он едет домой, к родителям, а денег у него только на дорогу. Короче, весь путь кормили его все вместе, с соседями. Потом, когда мы уже приехали и обосновались, моя мама получила письмо. Как оказалось, от мамы того парня с благодарностью за заботу о сыне. Сейчас вспоминаю — и плакать хочется. Никогда не забуду! © Таша Иванова / Dzen
Фото со звуком и вкусом
У бабушки в деревне были подстаканники. Как я любила у нее пить чай! Мне казалось, он сразу вкуснее в сто раз становится и пахнет дорогой...
- 20 лет назад ехали в поезде к двоюродной сестре на свадьбу, целая делегация родственников. И так совпало, что на соседних с нами местах ехала библиотекарь из моего вуза. Мы с ней мило болтали в пути. В какой-то момент подсела ко мне младшая двоюродная сестренка, ей лет 5 было. Сидит, слушает разговор, а сама глаз не сводит с пакета орехов, которые библиотекарь щелкает. И вот в разговоре образовалась пауза. Сестренка театрально вздыхает, закатывает глаза к потолку и с придыханием говорит: «Ох, что-то так орешков хочется...» Было немного стыдно за нее, но знакомая актерскую игру оценила, посмеялась и орехами угостила от души. © Опознанная выхухоль / ADME
- Едем с дочерью из Алматы, заходит женщина, согбенная, закутанная в шаль, за ней сын заносит 5 клетчатых баулов. И эта женщина начинает меня уговаривать поменяться с ней местами — уступить ей свою нижнюю полку. Мама меня хорошо воспитала, я согласилась. А утром разговорились с этой дамочкой, и оказалось, что она младше меня на 3 года! Далее она с легкостью прыгнула наверх, сгрузила тяжеленные баулы и поскакала на выход. © sk_22_11
- Ездили с деткой в гости на поезде. Ей годик был, новогодние каникулы. Я специально брала нам с ней верхнюю полку, ибо там проще за дочкой уследить, а внизу она бы скакала по всему вагону. Ехать-то всего ничего: час до отбоя, а утром уже выходить. Мы, как зашли, сразу расстелили себе постель на верхней полке и сидели, играли там. Так нас почти весь вагон приглашал поменяться местами, все хотели уступить нам нижнюю полку! Подходили сами, уговаривали! А сколько детке подарков надарили! Я с утра ее подрядила ходить и раздавать конфетки всем пассажирам, а то не утащили бы. © VikkiForeighn / Pikabu
Эстетика путешествий поездом
Да неужели же есть хоть одна история про женщину с ребенком на верхней полке в поезде, которая не свелась к тому, что кругом одни я Же матери, которым все должны, а бедные пассажиры за нижнее место заплатили больше и никому уступать не обязаны?
- Я ехала в столицу на поезде, на верхней полке. Внизу сидели дама с микрособачкой и парень. На полпути парень вышел, и я перебралась на его полку. Достала ноутбук, мышку, воткнула в розетку и стала работать. Дама мирно читала книжку, собачка дремала. Все было хорошо.
Через пару часов дама внезапно нервно встрепенулась и в категоричной форме высказала мне, чтобы я немедленно прекратила шуметь: «Мы же не в офисе, я хочу отдохнуть!» Я сначала не поняла, в чем прикол. Выяснилось: она очень нервно реагирует на звук мышки. К слову, мышка у меня обыкновенная геймерская. Пришлось уползать обратно на свою полку. Это был второй этаж двухэтажного поезда (кто ездил на второй полке двухэтажного поезда — поймет мою боль). Правда, уже в столице она соизволила извиниться: «Я видела, как вам там неудобно, простите, пожалуйста». © JylyK / Pikabu
- Я после сессии домой возвращался. Молодой, красивый, с гитарой. Захожу в купе, а там уже три старушки-попутчицы. Поздоровался. Старушки бойкие, шутят, что, может, я надеялся с девушками в купе оказаться, а тут они. Угощать пытались. Я поблагодарил и на верхнюю полку спать завалился. Проснулся от того, что меня укрывают одеялом. © Drape / Pikabu
- 35 лет назад ехали в плацкарте с трехлетней дочерью. Купили ей в дорогу игрушечную гитару со струнами из лески, чтобы она не мешала никому. Пока мы полки застилали, дочка ходила по вагону и пела: «Ты — рыбачка, я — рыбак!» Не успели оглянуться, как она приволокла целый пакет с угощениями! Стыдно было. © Ольга Богданова / Dzen
«Каждый день втроем ходим на станцию. Ждем поезд и, конечно, машем. Спасибо, уважаемые машинисты, что сигналите в ответ. Доброго вам пути!»
Логика ушла вдаль после фразы "купили ей в дорогу игрушечную гитару, чтобы она не мешала никому". А что барабан не взяли?
- Мы с подругой из Лазаревского домой после отдыха возвращались, будучи 19-тилетними студентками в 2006 году. Все, что с собой брали, естественно, спустили за три недели, в поезд сели с двумя маленькими баночками быстрорастворимого пюре и пачкой чая. Ехать в почти двое суток. Вокруг все едят... Многие из наших друзей знали об этом, так как мобильники уже были, а мы не могли не поделиться впечатлениями. В общем, весть о нашем вынужденном голодании через 33 руки докатилась до приятелей во Владимире. И хоть до дома оставалось всего 200 км, а на часах было 3 утра, нам на вокзале во время двухминутной остановки передали большой черный пакет. А там чипсы, сухарики, крекер и два жареных куриных окорочка. Эти шикарные три часа до дома я буду всю жизнь вспоминать с намного большей теплотой, чем любой перелет бизнес-классом! © Nanmrf / Pikabu
Это было в конце 80-х. Новый год мы, я и мои двоюродные брат и сестра, решили встречать на даче. Пригласили гостей. В оговоренное время 31 декабря, ближе к вечеру, сестра и я пошли встречать их на станцию. Сестра нарядилась в костюм Деда Мороза. Пока ждали нужную электричку, мимо нас проехало несколько поездов, товарных и дальнего следования. Все приветствовали Деда Мороза долгими громкими гудками.
Да все поезда при приближении к станции гудят! Даже без наличия Деда Мороза,приветствующей овчарки и вообще кого-либо! Они Обязаны по технике безопасности предупреждать о своем скором появлении.