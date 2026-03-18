16 легких историй о том, что в семье без юмора никуда — 18.03.2026

Порой самые обычные семейные моменты превращаются в маленькие истории, которые потом вспоминают годами. В них есть все: неожиданности, неловкости и, конечно, юмор. Ведь в семье без смеха никак — иначе как пережить все эти «приключения»? Мы собрали несколько легких и жизненных историй, в которых многие узнают себя.

  • Муж недавно вышел в отпуск, но так получилось, что его все задергали. То отвези детей на кружок, то помоги родителям, то сходи в магазин, то еще что-то. Сама прекрасно понимала, что он работал 3 месяца без выходных, но как-то так получалось. Сегодня он взял у мелких игрушечный лук и стрелы и не подпускал к себе никого, кто подходил без его просьбы. Сегодня даже коты к нему не пристают, а дети приносят попить. Ясно, любимый, все утомили!
  • Была вчера у риэлтора, у нее муж — акробат в цирке. Подбрасывает людей. Вызывают ее в детский сад и говорят: «Вы в курсе, что ваш ребенок рассказывает о семье?» Героиня удивляется: «А что такое?» Оказывается, в садике было занятие, где спрашивали, чем занимаются ваши родители. И что же выдал сыночек? «Oн сказал, что его мама продает квартиры, а папа кидает людей!» Риэлтор отвечает: «Да. Кидает. Но ведь он же и ловит их потом».
  • Муж у меня такой ленивый мишка, который в свои выходные даже с кровати лишний раз не встанет. Я привыкла к этому, люблю его таким, какой он у меня есть, а вот окружающие все еще удивляются его выходкам. Ехала как-то в такси домой, денег в кошельке нет, на карте тоже. Позвонила любимому и попросила вынести мне под подъезд. Приехали с водителем, вышли из машины, а мужа нет. Он мне с балкона машет рукой и спускает купюру по удочке... Таксист был в шоке, а я вовсе не удивилась. Если бы окна не выходили в сторону подъезда, то все равно бы на улицу он точно не вышел.
  • Муж по работе в другом городе 14 февраля. Я заранее узнала адрес съемной квартиры, заказала коробочку пончиков с разными вкусами, заблаговременно, утром с доставкой к 20:00. Перезвонили в 19:30, извинились, сказали, что у них закончились ингредиенты! Расстроилась, написала ему об этом в мессенджер и отправила вместе со скриншотом отмененного заказа. А он мне в ответ прислал скриншот чека с возвратом денег за доставку цветов и комментарием «извините, не удалось выполнить Ваш заказ». Обменялись, блин, подарками!

«Мамин уход за кожей — 0 долларов. Уход за машиной — 500 долларов»

  • Когда я был маленьким, бабушка часто жаловалась на старую машину дедушки. Мол, она стоит посреди двора, загораживает путь, всем мешает. Давно уже не ездит, лишь ржавеет, стоит. Сто раз ругалась на него и говорила вывезти этот кусок железа, но дедушка всегда отказывал. Однажды бабушка настолько его взбесила, что для него стало делом принципа — не вывозить эту машину на металлолом. Он сделал из нее «место для детей». Утеплил, улучшил крышу, снял одно переднее сиденье, там стало просторнее. Можно было садиться за руль, играть, крутить руль, даже сигналка была рабочая! Дедушка ликовал, а бабушка была вне себя от ярости!
  • Муж после 35 лет начал беспокоиться о своем внешнем виде. Говорит мне: «У меня под глазами синяки, это меня старит и мешает проводить переговоры по работе». Я ему посоветовала правильно питаться, пить много воды, высыпаться. Но такие методы ему показались долгими и неэффективными. Нагуглил, что нужно под глаза огурцы прикладывать вечером. Как-то возвращаюсь с работы, а он лежит на диване, под глазами кружочки из малосольных огурцов. Спрашиваю, мол, почему не свежие? Говорит: «Свежих в магазине не было, взял малосольные, тем более они вкуснее и их можно потом съесть». Прикладывание огурцов не помогло: даже после такого эксперимента синяки под глазами у него остались.
  • Муж стал надолго запираться в ванной. Он включал воду и затихал так, что я начала за него переживать. Вчера мое терпение лопнуло, я решила сама заглянуть в ванную. Муж подскочил и стал прятать под полотенце большой шуршащий пакет. Оказалось, что там наш взрослый папа просто закрывался со своими любимыми конфетами, потому что категорически не хотел делиться ими с детьми.
ADME
  • Муж хорошо провел пятницу, бесился с детьми на кухне, вследствие чего там полный бардак и целая раковина немытой посуды. Я уже прилегла и ждала, когда моя шумная компания уляжется тоже. Они потушили свет везде и муж сказал: «Я не хочу ничего убирать, утром уберешь». Стиснув зубы, пометала молнии про себя. Сейчас пошла попить и оценить масштаб бедствия на завтра, а там — чистота! Это лучшие пранки в моей жизни, которые он устраивает!
etozhehelga
  • Перед родами никак не могли с мужем выбрать имя для дочери. Долго думали, перебирали все варианты. После самих родов приехал муж, а я ему сразу говорю: «Лилия. Нашу дочь зовут Лилия». Он удивился такому резкому выбору, был не против, хоть мы и не вспоминали такое имя, когда выбирали в самом начале. Через некоторое время к нам приехала в роддом моя мама, посмотреть на первенца. Первыми же словами сказала: «Небось, Лилией назвала?» Мы с мужем были удивлены, как это мама так угадала, но она дала этому простое объяснение: «Ты же всех кукол в детстве так называла. Это было твое любимое имя!» Я как чувствовала тепло, исходящее от этого имени!
  • Мой батя никогда не умел делать подарки, все всегда делала мама, а он как бы вписывался. Но однажды он подумал, что это как-то нехорошо и сделал мне оригинальный подарок — отвертку. Мне было лет десять, и я на него так обиделся, что не разговаривал, наверное, неделю. Думал, зачем мне эта отвертка? Батя, ты не мог подарить мне что-нибудь получше? Потом, конечно, остыл, и все следующие лет двадцать я пользовался только этой отверткой, потому что она действительно была крутой.

«Просто мама, которая хотела сфотографироваться со своими детьми, а не делать селфи»

  • Звонок от мамы, тети, бабушки:
    — Привет! Как дела?
    — Да вот, работаю над проектом, английский учу, на спорт записался...
    — Молодец! А ты меня послушай...
    И дальше 40 минут монолога о том, что соседка Галя купила новые тапки, а у дяди Пети опять ремонт в туалете. Кульминация: «В общем, не парься ты со своими мелочами. Главное — здоровье!»
    Вывод: самый мощный мотиватор, это когда тебе с утра тактично намекают, что вся твоя жизнь — это фон для новостей про тапки Гали. С вами тоже так?
  • Моя мать решила испечь пасхальных жаворонков, а получилось не пойми что. Я дико смеялась и повторяла: «Ха-ха, сизокрылые моржи!» На мой смех приходит младший брат, смотрит на моржей, потом на нас с мамой. Затем убегает в коридор и возвращается с горстью семечек. И он такой, прикиньте, значит, рассыпает их перед моржами, достает телефон и принимается за фотосессию. Прям реально со всех сторон их отфоткал, на плечи сажал, чуть ли ни в клювики чмокал. Потом вернул все на место и говорит такой: «Какие симпатичные и гордые птицы! До последнего боялся, что клюнут». И ушел. Вот тут смеялась уже мать, а я в очередной раз вспомнила, почему любимчик в этой семье — младший брат, а не я.
gulya_s_suleymenova
  • Недавно ходила по супермаркету с дочкой, а та, как всегда, хватала все подряд и в тележку бросала. Я в телефон смотрю, беру продукты согласно списку. И тут беру дочку за руку, подхожу к кассе и понимаю, что взяла не своего ребенка. Меня в холодный, а потом в горячий пот кинуло. Вернулась и сразу нашла свою дочку, стоящую рядом с такой же зевакой-мамой, как и я. Обменялись детьми и разошлись...
  • Сестра рассказала сегодня, как она с родителями провела неделю в прекрасном Стамбуле! Наняли таксиста (50+ лет), он их возил целый день по красивым местам. Вечером они зашли в хороший ресторан. Таксист сказал, что подождет их. Сестра говорит папе: «Хороший человек, пусть к нам присоединится, отужинать!» Папа сказал, что тоже так подумал и позвали его с собой. Тот отнекивался, но сдался. Заказали вкусную рыбу. Таксист заплакал и благодарил: «Никогда ни я, ни моя семья в таком ресторане не были!»
niginmuradi

Возможно, в вашей семье тоже есть такие вот необычные уникумы? Не стесняйтесь поделиться своими признаниями в комментариях!

