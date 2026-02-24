16 котов, которые точно знают, как заставить этот мир (и хозяев) крутиться вокруг них

Во многих квартирах живет маленький серый кардинал. Он не просто спит на вашем ноутбуке — он оптимизирует ваше пространство. В этой статье 16 невероятных котов, чья находчивость граничит с гениальностью. Ведь они уже давно приватизировали не только наши диваны, но и наши сердца.

«Если оставить подушку без присмотра, она очень скоро будет присмотрена»

«В свой первый день дома он во всю мурлыкал и жевал печенье»

Выглядит так, словно он только что одержал самую большую победу в жизни. © Sjusjusjusjul / Reddit

«Мой котик проверяет отопление»

Как завоевать сердце кошки

Сестра уехала в отпуск и оставила нам свою кошку. Она сначала нас не подпускала, фыркала. Как-то муж пришел с работы, а она как выбежит и давай о ноги тереться. Спрашиваю, мол, как так, а муж отмалчивается: «Секрет!» А утром я застукала, как муж кормил ее вареной курицей прямо из своей тарелки, пока я не видела. Вот и весь секрет, а на меня она по прежнему смотрит как на мебель.

Мы еще посмотрим, впускать вас или нет

«На столе сидеть нельзя, но про ноутбук ты ничего не говорил»

«А мне придется сидеть на табуретке»

К каждой кошке нужно найти подход

Когда-то бабушка нашла в поле с подсолнухами кошку. Увидела, как та уронила огромный подсолнух, прижала его к земле и когтями выковыривала свежие семечки. Забрали ее домой, но через пару дней кошка сбежала в поле. Заманить ее к нам удалось только тогда, когда бабушка пришла в поле уже с пачкой жареных, очищенных семечек, кошка попробовала, подумала и все-таки пошла за ней домой. Так они и жили, неделю кошка в поле, месяц у бабушки, потом снова пару дней на подсолнухах и обратно. И неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы на следующий год у бабушки в саду не выросли собственные подсолнухи. С тех пор кошка решила, что переезжать больше некуда, и осталась насовсем. © Мамдаринка / VK

Даже у владельцев корпораций бывают неудачные дни. Этот кот делает вид, что так и задумано.

О боже, это идеальный постер к фильму! © ProfessionalSand8347 / Reddit

«Моя дерзкая королева»

«Я пытаюсь убедить всех, что моя кошка милый ангелочек. Она тем временем демонстрирует этот взгляд»

Она заставляет тебя так говорить? © HansMLither / Reddit

Для котиков нет ничего невозможного

Я прятал кошачьи лакомства в верхнем ящике тумбочки. Мой кот постоянно его открывал, поэтому я установил замочек. Но вкусняшки все равно исчезали. Я решил подсмотреть за котом из коридора. Оказалось, он даже не пытался открыть заблокированный ящик! Он брал и открывал нижний, забирался в него, просовывал лапу за заднюю стенку тумбочки и просто сбрасывал пакетики с лакомствами к себе вниз.

«Этот осуждающий взгляд за то, что я ем свой обед без нее»

«Мой новый руководитель очень строг в вопросах повышения производительности труда в офисе»

«Работаю под пристальным взглядом моего котика. И он мною не любуется, а намекает, что неплохо было бы получить питание»

«Будни домашних тигров: захватить кровать»