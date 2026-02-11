Про кошку - здежь чистой воды. Там и зазор в цене в разведение и в любимцы до ста тысяч доходит. Так её и оставили, ага.
18 животных, которые проявили чудеса смекалки и перехитрили своих хозяев
Быть владельцем животного — это когда фраза «О боже, что ты ешь?!» становится вашим основным девизом. Мы привыкаем спать на краю кровати, прятать тапочки и находить шерсть даже в запечатанной банке кофе. Перед вами — хроники жизни от тех, кто променял покой и порядок на мокрые носы и бесконечные проделки, которые точно заставят вас улыбнуться.
- Купили породистую кошку. Заводчица жила в другом городе и передать кошку надо было с курьером. Она посадила кошечку в переноску, собрала документы, вещи и передала все доставщику, сама убежала на работу. Приходит домой и, не веря своим глазам, видит, что первой ее встречает та кошечка, которую она передала. Стала пересчитывать все семейство и выяснилось, что, когда отвлеклась, одна вылезла из переноски, а другая, которую собирались оставить на разведение, залезла. Вот так у нас появилась кошка Анфиса — выбрала нас, в прайде жить отказалась, а хочет быть единственной и неповторимой! © Ветер северный / Dzen
- Дочь была маленькая, у нее был горшок. Отец забрал ее на дачу, а я увидела невылитый горшок — вылила. Через какое-то время смотрю — горшок полный. Подумала, что забыла, снова вылила. Через некоторое время — опять полный. Решила, что у меня проблемы с головой. Вылила. А потом увидела, как кот уселся на детский горшок. Сказала коту, что он вконец офигел, и убрала горшок. Кот вздохнул и уселся на унитаз. С тех пор ходит только туда. © Подслушано / Ideer
- Жила у меня как-то одна крыска по имени Кристина. Ох, скажу я вам, девочка была с характером. Могла и куснуть, если не в духе. Если не захочет общаться — залезет в домик, можно полдня звать «Кристи, Кристи» — и ухом не поведет. Но было у нее одно слабое место. Стоило только сказать: «А где же моя девочка красивая?!» И в окошке сразу появлялась заостренная мордочка. © ankonRUS / Pikabu
- Всегда казалось, что кошка парня меня терпеть не может. То шипит на пустом месте, то когтем зацепит. Думала, что ревнует. На днях убираюсь в квартире, эта краля залезла на шкаф и пырится на меня оттуда. И вдруг скидывает прямо на меня чужой лифчик. Так я и узнала, что в наших отношениях есть «третий лишний». С парнем мы расстались, но к кошке теперь испытываю глубочайшее уважение — она проявила небывалую солидарность. Теперь не оставляет мысль: как бы выманить у этого типа мою маленькую пушистую спасительницу.
- У товарища есть ручная декоративная крыса, и он как-то хвастался, что она еще и «ученая», обучена командам. Однажды, когда я был у него в гостях, попросил продемонстрировать ее умственные способности. Друг выпустил ее на стол и сказал, что покажет «команду призыва». Он начал издавать звуки, типа клацанья языком о небо: «Цык-цык». Крыса, не реагируя, лазала и нюхала карандаши. Уже более серьезно: «Цык-цык». Она перестала нюхать и стала просто смотреть на нас. «Цык-цык, блин!» Крыса побежала к нему на руки. Ученая степень у нее и вправду была. © Keksemus / Pikabu
- Пока муж увлеченно копается в железках, я от скуки рассматриваю витрины и вижу навесные замки. Не представляю, что они забыли в магазине автозапчастей, но ладно. У меня загораются глаза, я кричу мужу:
— Саш, тут замки! Давай на клетку купим!
— Ну, вот этот можно...
— Да ты чего, этот он за пять минут перекусит! Вылезет и опять часы сожрет!
— Ну, тогда вот этот давай... Или кодовый взять?
— Кодовый согнет, его потом выпиливать придется!
Муж вздыхает, берет замок, мы оборачиваемся и натыкаемся взглядами на группу в край офигевших мужиков, услышавших наш разговор. Я первый раз в жизни видела такие круглые глаза. А у нас всего-навсего живет попугай ара — с клювом навроде пассатижей, щелкающий грецкие орехи как семечки, любящий нежно причесывать мне волосы и научившийся лапами открывать защелкивающийся замок на своей громадной клетке. © Tanya.mozgowaya / Pikabu
- Сосед меня уже достал, все допытывался: «Почему твоя собака на меня лает?» А я знаю, почему со всей девятиэтажки мой воспитанный пес только его терпеть не может? Как-то приехала ко мне подруга, жалуюсь ей на ситуации, показываю на соседа во дворе, и она мне: «Так это же мой коллега из соседнего отдела. От него все девчонки воют — неприятный и противный человек. Правильно на него твоя Найда лает». И вот откуда она узнала?
- Помню, еще когда был маленьким, у соседки по лестничной клетке был попугай. Это чудо научилось в точности копировать дверной звонок, и ей постоянно приходилось открывать дверь. Потом они завели еще и собаку, и благодаря ей соседка поняла: когда звонит настоящий звонок, пес лает. Соседка радовалась всего две недели, ибо попугай стал сначала звонить, а затем лаять. © UspehSoMnoy / Pikabu
- Мой кот любил забираться на нашу искусственную елку. Он лазил по веткам, и металлические спицы, которые их удерживали, ломались. В конце концов мы устали от этого и положили под елку фольгу — слышали, что у некоторых это срабатывает. И действительно: кот отказался заходить под елку и, соответственно, забираться на нее. Поэтому он придумал другой способ. Маленький негодяй залез на кошачью башню и устроился на верхушке, готовый к прыжку. Мы сидели на диване и смотрели, как он прыгнул в воздух и приземлился на елку. Вся елка рухнула, потому что одна из ножек сломалась. Кот вылез из обломков с взъерошенной шерстью и оглянулся с ухмылкой, словно говоря:
«Идите на лесом, человеки, я заберусь на эту елку». © kit25 / Reddit
Правду говорят, что собаки и кошки чуют нечестных, злых и противных людей, да и просто людей не в духе! Их не обманешь! И то, что они сигнализируют людям, спасая даже порой чужих от своих, а не наоборот, как обычно это происходит, вызывает к ним ещё большее уважение! Любим наших экстрасенсов- психоэнерготерапевтов и благодарим их за такие спасения! 🥰👍
- У подруги появились котенок и щенок, а еще в то время с ней жила племянница. И вот стала она замечать, что повсюду фантики валяются, но непонятно, кто виновник. Развязка была неожиданной: вернулась подруга с работы, заглянула на кухню, а там кот из банки с конфетами лапой вытаскивает конфетки и бросает на пол. А собака разворачивает и ест. ©
Лариса Тибина / Dzen
- Была знакомая пара, у которых было куча живности. Местная малышня от них не вылезала. И вот однажды приносит им такой карапуз в ладошке подвального крысеныша. Пришлось выхаживать. Назвали Шуриком. Он троллил кошек: дразнил их и заскакивал в клетку к попугаям, а потом ловкими лапками закрывался на шпингалет. И — клянусь! — смеялся над котами.
И тут владельцам предлагают поехать на работу в Европу. Весь зоопарк быстро продали. Но вот Шурик остался. В последний момент сжалилась мама мужа. А надо сказать, что отец просто не переносил Шурика. Но делать нечего. Выхода нет. Отнесли родителям, пока бати не было дома. Через полгода ребята вернулись. Пошли к родителям. Мама открывает дверь и прикладывает палец к губам — мол, тихо. И жестами зовет их в гостиную. А там картина маслом: на диване дремлет батя, на голом пузе у него сидит Шурик, лузгает семечки и шкурки выплевывает бате на живот.
А покорил Шурик батю тем, что как-то он говорит: «Да блин, где я ручку дел?» А Шурик взял ее из-под дивана и вынес. Положил и сидит, в глаза смотрит. Шурик реально знал десятки слов, приносил заброшенные ключи, подавал пульт или очки, доставал вещи из-под мебели. Сидел на столе во время обеда — кусочничал от бати. Своими маленькими ловкими пальчиками доставал из сахарницы сахар-рафинад и кидал его хозяину в чай или кофе. Разворачивал бате конфеты. Купался в ванной вместе с ним. Батя с ним не расставался. © ElenaDobrova / Pikabu
- Со слов дяди. Жил по соседству, этажом ниже Сергей и был у него попугай породы какаду по имени Вася. Животина всегда свободно летала по квартире и особенно любила сидеть на плече у хозяина. И вот однажды Сергей решил выйти на балкон, а Вася в это время сидел у него на плече. Когда Сергей это заметил, он сказал попугаю: «Лети, ты свободен».
Птиц, поняв команду, совершил круг почета около балкона и вернулся обратно на плечо хозяина. «Эх, глупый ты, Вася», — сказал сосед и вместе с попугаем зашел обратно в квартиру. После этого он спокойно ходил с ним по подъезду, не боясь, что птица улетит. © OrbitFrutini / Pikabu
Это не глупость, а преданность хозяевам (любовь к ним) и немного лень - домашние животные слишком привязаны к людям, что о них заботятся, и ценят комфорт, что не стремятся уходить туда, где может быть опасно жить и где надо самим добывать пропитание.
- Мы никак не могли понять, почему наш кот каждое утро выглядит так, будто разгружал вагоны. Тайна раскрылась, когда сосед спросил, не против ли мы, что кот водится с их псом. Оказалось, что этот котяра за элитный влажный корм разрешал использовать себя как «успокоительную подушку». Спускался по пожарной лестнице к пугливому лабрадору, ложился под боком и громко мурчал. Кот просто жил на две семьи и получал две зарплаты.
- У меня была собака — помесь добермана и лабрадора. Однажды она подкралась сзади к моему другу, схватила его бутерброд и убежала. Салат разлетелся повсюду. Она промчалась по коридору, развернулась, вернулась в гостиную и приняла игривую позу. Она трясла головой из стороны в сторону, разбрасывая куски бутерброда повсюду. Тем временем мой кокер-спаниель подбирал все кусочки еды. Мой друг был в ярости и сказал: «Ах ты ж! Она даже не хотела это есть!» © Arminius80 / Reddit
- Недавно было туго с деньгами. Пришлось нам с кошкой затянуть пояса. Она у меня не боязливая, живу на первом этаже — бывает, бегает гулять. Утром просыпаюсь — в ногах лежат три мышки, а эта довольная морда смотрит на меня и приглашает поесть. Хитрая и заботливая морда! © Подслушано / Ideer
Заботушка-добытчица - настоящая мама-кошка! 🥰👍 Кошки и кошечки, кстати, не только нужду хозяев ощущают или то, что их надо защитить от вредных людей, но и людские болезни, в том числе депрессии, и приходят на помощь сами! Любим их - и просто так, и за то, что заботятся о нашем здоровье, энергетическом самочувствии и духовности! ✨
- Мой бывший шеф лет тридцать как заводит крысюков с мышаками. Все — девочки, и всех он называет Машками. Лет десять назад одна из Машек поселилась в нашей мастерской. Однажды к нам в мастерскую забрел соседский дворовой кот, о чем мы, кстати, вообще ни сном ни духом, потому что, как истинный ниндзя, кот шифровался от нас два дня.
Так вот, Машка его засекла, походу, в первый же день, потому что когда мы ее выпустили погулять, она сразу рванула куда-то за листы материалов, складированных у стенки стоймя, и оттуда моментально стали доноситься кошачьи вопли. И вот мы видим, как из-за листов выламывается здоровенный, поджарый светло-рыжий кошак, а на нем висит Машка.
Дверь была открыта и кошак через мгновение уже был за порогом. Что интересно, как только кошак сбежал во двор, Машка его отпустила и спокойно, даже лениво, поплюхала себе по лесенке обратно в мастерскую.
Забавная животинка была. Научилась сама открывать клетку. Тащилась от петрушки настолько, что стоило ей ее почуять — начинала пищать и не затыкалась, пока не получала заветную веточку, а потом с удовольствием ее хрумкала, сидя на клетке. © Y2k18 / Pikabu
- Лежала в госпитале. Соседка по палате рассказала. У нее был волнистый попугайчик — говорящий. И кошка. Приходит она с работы, а попугай вокруг нее летает и кричит: «Кошмар, кошмар!» Она сумки распаковывает, а он все «кошмарит». И в спальню периодически летит. Зашла она в спальню — а там кошка котят родила на кровати. Вот и правда — кошмар. © Larmak / Pikabu
- Периодически заглядываю в один зоомагазин. Особая достопримечательность магазинчика — большой белый какаду. Он сидел в клетке и медитативно перебирал перья.
И вот в прошлый визит застаю Степку сидящим на клетке и восхваляющим себя скрипучим голосом: «Хороший, хороший». Я подошла поближе. Птичка сразу увидела на моем пальце колечко — потянулся к пальцам. Но тут же сверкнул браслетик — попугай перебрался ко мне на руку. Но больше всего ему приглянулись серьги — Степка раскрыл клюв и нацелился на мое ухо. Тут и вмешался хозяин: «А ну, марш на место! Не трогай людей!»
Попугай разразился демоническим хохотом, перепрыгнул на клетку и хохотал с минуту. Нахохотавшись, увидел шнурок моей ветровки с блестящими деталями. Одним рывком раскусил блестящий стопор на шнурке, вторым «укусом» сорвал концевую бусину и шустро заскочил в клетку, устремляясь в дальний угол. Хозяин взревел: «Степаааан!» На что Степан, не выпуская бусины из клюва, четко произнес: «Иди лесом, я — богат!» © Akatcia / Pikabu
Логика животных не всегда поддается человеческому объяснению. Нам остается только одно: делится этими забавными историями друг с другом и удивляться.
С интересом читаю про крысок, понимаю, что они умные, но вот как увижу их хвост... Что-то первобытное во мне отрицает его внешний вид.