20 раз, когда пушистики доказали, что истинная дружба не зависит от длины хвоста или формы лап

Крылатое выражение: «Живут как кошка с собакой», подразумевает не самые приятные отношения. Однако герои нашей подборки в корне ломают это неверное утверждение и буквально топят наши сердечки, превращая их в лужи. Ну только взгляните на крошечных котят, которые ютятся в объятиях огромных песиков, или на собак, которые души не чают в своих мяукающих подопечных! Какое-то бесконечное ми-ми-ми!

«Бубба нашел этого котенка в куче дров и тут же стал для крошки приемной мамой»

«Самая мягкая перинка на свете»

«Мой маламут Арго вырос в окружении кошек. Теперь он каждый день удивляет нас своей любовью и нежностью к новому младшему братику Финну»

«Наш кот рос вместе с собаками. Поставила дома камеру, чтобы следить за компашкой, а там такое!»

«Приемный котенок уснул в объятиях нашего мастифа»

«Мой сенбернар начал странно скулить на улице. Я пошел посмотреть в чем дело, а оказывается, он нашел этот серый комок. Оставили милаху себе»

«Моя собака с нашим новым котенком»

«Моя огромная собака и мой крохотный котенок обожают друг друга»

«Мы очень переживали, что наша кошка не поладит с новой собакой. Но посмотрите, как они проводят каждый вечер»

«Они даже зевают вместе»

«Моя девочка хаски нашла себе бойфренда среди котов»

«Мой крошечный котенок Крикет тащится в объятиях своего большого брата Ашера»

«Несколько недель назад мы нашли бездомного котенка, на улице. Мы очень медленно приучаем его к новой обстановке, и сегодня случилось вот это!»

«Они обожают вместе тусить в коляске»

«Я взяла на передержку трех котят, а мой пес Марли просто взял и украл одного из них»

«Взяла на передержку котят, а они коллективно решили, что мой пес будет заменять им маму»

«Лучший друг моего кота — собака»

«Можно с уверенностью сказать, что они лучшие друзья»

«Наша пушистая нянечка»