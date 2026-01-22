25 котов, которые читаются как открытая книга: ни грамма фальши
Животные
1 час назад
Каждый владелец знает: кошки совершенно не умеют (да и не хотят) скрывать свои чувства. От вселенской скорби над пустой миской до восторга от фантика — у них все написано на морде. В этой подборке мы собрали пушистых лицедеев, которые настолько искренни в своих чувствах, что им просто невозможно не поверить. Приготовьтесь улыбаться!
«Лед тронулся: кошка моей девушки наконец-то меня признала»
- Да она тебя просто терпит. © djevans95 / Reddit
«Взяли домой такую милашку»
Вот она, улыбка кошки! Теперь понятно, как выглядел Чеширский кот.
-
-
Ответить
- Она выглядит так, будто сошла со средневековых картин.
«Вы только посмотрите на нее — это же самая милая кошка на свете!»
- Ну что за прелесть! Перед этими огромными глазами невозможно устоять. © Snaphomz / Reddit
«Даже не спрашивайте, что здесь происходит. Кажется, я окончательно сломала его мозг»
- Вы что, только что сказали ему, что он приемный? © Interesting-Gift3272 / Reddit
«В этих прищуренных глазках столько любви...»
- Это самый счастливый кот, которого я когда-либо видел. © Notmysubmarine / Reddit
«Сначала специально загнала мышку под дверь, а теперь не понимает, куда она пропала»
- Хозяин! Мне это не нравится. Срочно все исправь! © boomerxl/ Reddit
«Бедная Коралина не подписывалась на полный дом гостей»
«Это Лаэзель, и она все не одобряет. В этом крошечном теле столько презрения, что хватило бы на десятерых. Осуждает меня буквально за все»
- Мне прям захотелось перед ней извиниться, хотя я вроде ничего и не сделала! © honeysugarlift / Reddit
Когда после плотного ужина замышляешь что-то коварное
«Дай ему волю — он бы в меня целиком залез!»
- Ты будешь затискан, хочешь ты этого или нет! © Bookcat321/ Reddit
«Вот что я вижу каждое утро, когда кот решает, что мне пора вставать»
- С таким «будильником» и кофе не нужен — сон как рукой снимает.
«Мой самый любимый коллега»
«Когда ну очень любишь драматизировать»
«Мне нужно, чтобы это фото увидел весь мир!»
Когда тебе забыли дать вкусняшку
Не понял... А кто тебе разрешил занять мое место?
«Когда робкое „мяу“ перерастает в официальную претензию»
«Забрал этого парня домой — он несколько месяцев жил у нас на парковке. Его улыбка во все три зуба просто растопила мое сердце!»
- Вылитый я, когда пытаюсь улыбнуться для фото на пропуск! © ComprehensiveCup7104 / Reddit
«Когда решил сделать селфи»
«Кот увидел меня у соседей: «А ну быстро вернись и люби меня, женщина!»
- У кого-то дома будут боооольшие проблемы. © Purple-Tumbleweed / Reddit
Когда тебе совсем не рады
«С утра пораньше — и сразу в спа. Она у нас пышечка с самого детства! И это не просто пузико — она вся как сдобная булочка»
«Смотрит так, будто это я виноват, что у нее лапки замерзли. Прости, малышка, но я не могу подогреть снег!»
«Я просто фыркал на него»
«Этот балбес нашел коробку с пенопластом»
Осторожнее надо быть с таким пенопластом. У меня щенок однажды погрыз такие шарики. Не выжил.
-
-
Ответить
- Божечки, эта мордашка: «Честное слово, офицер, я невиновен!» © Rabbit-Lover_2000 / Reddit
А еще у нас есть статья про пушистиков, которые и понятия не имели, что позируют для лучшего кадра в своей жизни!
Фото на превью Zach_Plum / Reddit, Otherwise_Plantain76 / Reddit
