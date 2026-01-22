25 котов, которые читаются как открытая книга: ни грамма фальши

Каждый владелец знает: кошки совершенно не умеют (да и не хотят) скрывать свои чувства. От вселенской скорби над пустой миской до восторга от фантика — у них все написано на морде. В этой подборке мы собрали пушистых лицедеев, которые настолько искренни в своих чувствах, что им просто невозможно не поверить. Приготовьтесь улыбаться!

«Лед тронулся: кошка моей девушки наконец-то меня признала»

Да она тебя просто терпит. © djevans95 / Reddit

«Взяли домой такую милашку»

Она выглядит так, будто сошла со средневековых картин.

«Вы только посмотрите на нее — это же самая милая кошка на свете!»

Ну что за прелесть! Перед этими огромными глазами невозможно устоять. © Snaphomz / Reddit



«Даже не спрашивайте, что здесь происходит. Кажется, я окончательно сломала его мозг»

Вы что, только что сказали ему, что он приемный? © Interesting-Gift3272 / Reddit

«В этих прищуренных глазках столько любви...»

Это самый счастливый кот, которого я когда-либо видел. © Notmysubmarine / Reddit

«Сначала специально загнала мышку под дверь, а теперь не понимает, куда она пропала»

Хозяин! Мне это не нравится. Срочно все исправь! © boomerxl/ Reddit

«Бедная Коралина не подписывалась на полный дом гостей»

«Это Лаэзель, и она все не одобряет. В этом крошечном теле столько презрения, что хватило бы на десятерых. Осуждает меня буквально за все»

Мне прям захотелось перед ней извиниться, хотя я вроде ничего и не сделала! © honeysugarlift / Reddit

Когда после плотного ужина замышляешь что-то коварное

«Дай ему волю — он бы в меня целиком залез!»

Ты будешь затискан, хочешь ты этого или нет! © Bookcat321/ Reddit

«Вот что я вижу каждое утро, когда кот решает, что мне пора вставать»

С таким «будильником» и кофе не нужен — сон как рукой снимает.

«Мой самый любимый коллега»

«Когда ну очень любишь драматизировать»

«Мне нужно, чтобы это фото увидел весь мир!»

Когда тебе забыли дать вкусняшку

Не понял... А кто тебе разрешил занять мое место?

«Когда робкое „мяу“ перерастает в официальную претензию»

«Забрал этого парня домой — он несколько месяцев жил у нас на парковке. Его улыбка во все три зуба просто растопила мое сердце!»

Вылитый я, когда пытаюсь улыбнуться для фото на пропуск! © ComprehensiveCup7104 / Reddit

«Когда решил сделать селфи»

«Кот увидел меня у соседей: «А ну быстро вернись и люби меня, женщина!»

У кого-то дома будут боооольшие проблемы. © Purple-Tumbleweed / Reddit

Когда тебе совсем не рады

«С утра пораньше — и сразу в спа. Она у нас пышечка с самого детства! И это не просто пузико — она вся как сдобная булочка»

«Смотрит так, будто это я виноват, что у нее лапки замерзли. Прости, малышка, но я не могу подогреть снег!»

«Я просто фыркал на него»

«Этот балбес нашел коробку с пенопластом»