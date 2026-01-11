24 питомца, которые понятия не имели, что позируют для лучшего кадра в своей жизни
Животные
2 часа назад
Все, у кого есть питомец, знают негласное правило: чем сильнее пытаешься сделать идеальный кадр, тем хуже он выходит. Зато самые гениальные фотографии рождаются случайно — в ту самую долю секунды, которую невозможно предугадать. Мы собрали 24 уморительных и восхитительных фото, где случайность, идеальный тайминг и харизма питомца сделали магию.
«Мой котик-беззубик решил зевнуть, и вот как он выглядит»
- Блин, ржу как ненормальная! © Unknown author / Reddit
«Наша собака боится грозы. Мы дали ей успокоительное. Вот как она сидела»
«Нарисуй меня как одну из своих француженок»
«Шокированный щенок с моей не менее шокированной коллегой»
«Этой болтушке всегда есть что сказать»
Грозный охотник на свободе
«Когда ты не ожидаешь, что хозяин вернется домой»
«Когда понимаешь, какой ты красавчик»
«Сушила перчатки после стирки, а кошка залезла внутрь. Получился идеальный кадр»
- Божечки, какая милота! Выражение этой мордочки просто бесценно! © Shot-Conversation467 / Reddit
«Вернулись домой и застали Бальдура на месте преступления: он вскрыл мешок с кормом и устроил пир на диване, куда ему нельзя!»
- Вот оно — чистое, незамутненное блаженство! © Unknown author / Reddit
«Линк отдыхает после очень тяжелой смены. Он весь день отважно орал на птиц»
«Прогрыз дырку в одеяле и теперь сидит, будто в барбершопе наводит красоту»
«Мой кот срочно требует, чтобы ему подали ужин на второй этаж»
- Я сейчас умру от смеха! Эту морду надо срочно на аватарку! © Dingo8MyGayby / Reddit
«Зять помогает своему дружку Добби найти единственную рабочую мозговую клетку»
Когда пытался заняться чем-то полезным, но внезапно уснул прямо на книге
«Я-то думал, мы завели собаку. А оказалось, это какая-то редкая летающая ласка!»
- Ох, вот над этим я посмеялся от души! © LiluLay / Reddit
«Ну все, на сегодня тренировка выполнена»
«После долгого дня в офисе готовила ужин и вдруг поняла, что в доме слишком тихо. Сердце екнуло. Обернулась и увидела своего кота вот в такой позе»
«Он сидит так всегда»
«Эти двое вместе уже 9 лет — и все так же неразлучны»
«Поймала своего милого мальчика в самый идеальный момент! Это живое воплощение „щенячьих глазок“!»
«Я всего-то включила подсветку на своем столике и отошла на минутку почистить зубы. А когда вернулась меня, ждала вот эта картина»
«Она так радостно сообщила, что хочет в ванну... Я просто не могла ей отказать!»
«Тот самый взгляд, когда понял, что тебе не купили вкусняшку»
Фото на превью VanessaCeeeeee / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20 историй, которые так и хочется закончить словами: «Вот это поворот!»
18 ситуаций, в которых «чуйка» у людей сработала круче логики
15 историй о том, как жизнь подкинула знак, но не все его сразу поняли
Истории
4 недели назад
15+ историй о том, что иногда достаточно открыть просто дверь, чтобы начались приключения
Я начала вести учет расходов и даже не подозревала, что он раскроет все семейные тайны
Авторские колонки
1 месяц назад
20 добрых историй, героями которых стали совершенно обычные люди
Добро
1 месяц назад
14 историй о бывших, которые мы теперь рассказываем друзьям вместо анекдотов
20 человек, чьи родные оказались теми еще сюрприз-менеджерами
Истории
2 месяца назад
15+ человек, у которых от слова «одолжи» уже оба глаза дергаются
Я думала, что после 30 уже не смогу найти новых друзей. Оказалось, я просто не там искала
Авторские колонки
1 месяц назад