24 хвостатых, чьи мордочки лучше любого мемa

Иногда обычных слов просто не хватает, чтобы описать весь спектр чувств. И тут на помощь приходят животные — с их невероятно выразительными мордочками. Они настоящие гении экспрессии, способные одной лишь мордочкой передать всю палитру эмоций: от вселенской скорби до чистого, незамутненного счастья. Мы собрали 24 хвостатых, чья актерская игра заслуживает отдельного «Оскара». Приготовьтесь умиляться и смеяться!

«По крайней мере, она попыталась»

«Его мордаха каждый раз, когда я открываю пакет — любой пакет»

«Когда видишь еду и забываешь о диете»

«От бродяги до гламурного красавца»

Мимиметр начинает ломаться

«Кот сделал очень жалостливую моську, когда я попыталась отобрать у него резинку для волос»

«Меркурий был в бешенстве от того, что его сестра вышла с ним на балкон»

«Когда понял, что ветеринар забрал у тебя не только время»

Боже, как же я ржала! © ArdryanaStahr / Reddit

«Я всего лишь поцеловала ее перед отъездом»

«Морда кота, который съел чеснок и лук, а затем провел более 3 часов в отделении неотложной помощи, отказываясь их выплевывать»

Вы только посмотрите на эту улыбку

«Папа поймал моего кота в кадре»

Ахахах, такого возмущения я еще не видел! © kyuubicaughtU/ Reddit

«Увидела самого милого маленького хомячка! Я прям завизжала от милоты»

«Мой лесной приятель»

«Каждый раз, когда мы начинаем серьзный разговор, он думает, что мы на него сердимся — и делает вот такую морду»

«Кошка притворялась больной, пока меня не было. Парень решил позвонить мне, и как только она услышала мой голос — выскочила из укрытия с такой мордашкой!»

Когда даже поспать спокойно не дают

«Помыла спасеныша. Он такой маленький и уязвимый, что мое сердце растаяло!»

«Когда не очень рад появлению нового котенка»

«Встретила Лолу на работе. Вы только посмотрите на ее зубки»

«Мы так много смеялись над этим. Почему она выглядит такой ненастоящей?»

Собака-улыбака

Разве можно не умилиться при виде этой милашки?

Ну вы только взгляните на эти глазки, прелесть какая!