20 котов и собак, которые нырнули в осень с головой (и в лужу тоже)
Животные
2 часа назад
Для нас осень — это плед, горячий чай и немного грусти по теплым летним вечерам. Но для наших питомцев это время года — настоящий парк аттракционов. Они с восторгом ныряют в золотую листву, скачут по лужам, смешно отряхиваются от дождя и греются на последнем теплом солнышке. Мы собрали 20 трогательных и смешных фото, которые доказывают: вот так нужно радоваться осени — искренне и от всей души!
«Кот Бенни пытается поймать каждый падающий лист!»
«Моя кошка сходила с ума, царапала двери — так хотела на улицу. Но выпускать ее нельзя. Поэтому вот что я сделал, чтобы она могла тоже насладиться осенью»
Когда просто не смог устоять перед грязевой ванной
Странные люди. А зачем вообще ходить на прогулку, если нельзя искупаться в болоте?😁
-
-
Ответить
«Живет у нас во дворе шикарный кот, с которым мы с мужем настолько подружились, что он гуляет с нами по округе. Решили мы с мужем устроить фотосессию и Зайчику»
- Божечки! Какой впечатлительный кот! © ekatet / Pikabu
«Пес радуется теплой осени»
«Осенний позитивный рыжик»
«Корж-балдеж. Дворник в саду сгреб нам листочков. Рыжий так пролежал еще минут десять»
«Маленький засранец под дождем»
Когда нашел себе балдежное местечко для отдыха
А эти котики уже вовсю наслаждаются осенью
«Песель наслаждаются своей первой осенью»
- Ахахах, я аж телефон забрызгала своим кофе, пока смеялась.
Когда знаешь толк в красивом и полезном отдыхе
«У нас получилась замечательная осенняя прогулка с Майло»
А этот котик наслаждается по-своему
«Кот решил сбежать. А вот как он выглядел через 30 секунд... Он явно пожалел о своем решении»
Встречайте, мисс Совершенство!
«Поднимите ваши лапки, если обожаете осень в горах!»
«Моя собака в полном восторге от наступления осени — поймал момент чистого счастья!»
«Это наша малышка Луна, ей 4,5 месяца. И это ее первая осень. Посмотрите, какая она счастливая!»
«Моя кошка в осенней сказке»
А вот статья про котов, которые выбрали самые странные, но самые удобные места для отдыха.
Фото на превью ashpres / Reddit
Комментарии
