20 котов и собак, которые нырнули в осень с головой (и в лужу тоже)

Для нас осень — это плед, горячий чай и немного грусти по теплым летним вечерам. Но для наших питомцев это время года — настоящий парк аттракционов. Они с восторгом ныряют в золотую листву, скачут по лужам, смешно отряхиваются от дождя и греются на последнем теплом солнышке. Мы собрали 20 трогательных и смешных фото, которые доказывают: вот так нужно радоваться осени — искренне и от всей души!