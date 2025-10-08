20 котов и собак, которые нырнули в осень с головой (и в лужу тоже)

2 часа назад

Для нас осень — это плед, горячий чай и немного грусти по теплым летним вечерам. Но для наших питомцев это время года — настоящий парк аттракционов. Они с восторгом ныряют в золотую листву, скачут по лужам, смешно отряхиваются от дождя и греются на последнем теплом солнышке. Мы собрали 20 трогательных и смешных фото, которые доказывают: вот так нужно радоваться осени — искренне и от всей души!

«Кот Бенни пытается поймать каждый падающий лист!»

«Моя кошка сходила с ума, царапала двери — так хотела на улицу. Но выпускать ее нельзя. Поэтому вот что я сделал, чтобы она могла тоже насладиться осенью»

Когда просто не смог устоять перед грязевой ванной

«Живет у нас во дворе шикарный кот, с которым мы с мужем настолько подружились, что он гуляет с нами по округе. Решили мы с мужем устроить фотосессию и Зайчику»

«Пес радуется теплой осени»

«Осенний позитивный рыжик»

«Корж-балдеж. ⁠⁠Дворник в саду сгреб нам листочков. Рыжий так пролежал еще минут десять»

«Маленький засранец под дождем»

Когда нашел себе балдежное местечко для отдыха

А эти котики уже вовсю наслаждаются осенью

«Песель наслаждаются своей первой осенью»

Когда знаешь толк в красивом и полезном отдыхе

«У нас получилась замечательная осенняя прогулка с Майло»

А этот котик наслаждается по-своему

«Кот решил сбежать. А вот как он выглядел через 30 секунд...  Он явно пожалел о своем решении»

Встречайте, мисс Совершенство!

«Поднимите ваши лапки, если обожаете осень в горах!»

«Моя собака в полном восторге от наступления осени — поймал момент чистого счастья!»

«Это наша малышка Луна, ей 4,5 месяца. И это ее первая осень. Посмотрите, какая она счастливая!»

«Моя кошка в осенней сказке»

Фото на превью ashpres / Reddit

