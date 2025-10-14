19 комиксов о том, что женская и мужская логика — это две разные галактики

«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — эта фраза уже стала классикой, но она по-прежнему актуальна. Мы действительно порой по-разному смотрим на одни и те же вещи: от выбора цвета стен до сборов в отпуск. Он ищет логику, она — эмоции. Он хочет решить, она — обсудить. Мы подобрали 19 комиксов, которые с юмором показывают, как выглядят столкновения двух совершенно разных миров.

Даже поход в магазин с ребенком превращается в испытание: маму уговорить что-то купить сложно, а папа берет все подряд, даже если дома этого уже навалом

Анастасия 2 часа назад А потом ребёнок в диатезе и денег не хватает на то, что необходимо из-за необдуманных трат. "Супер" папа, что тут ещё сказать! - - Ответить

Мама учит ребенка есть аккуратно и соблюдать все правила этикета, а вот у папы немного другой подход

Дранкель и Жранкель 1 час назад пацан повоспитанней папы будет. а такому папе корыто вместо тарелки - - Ответить

Мужчина сразу ищет способ помочь и решить все проблемы, а женщине достаточно, чтобы ее просто выслушали

Анастасия 2 часа назад Мой молча слушает. С эимпатией у него конечно слабовато. Зато потом думает, как помочь выбраться из неприятной ситуации и помогает. - - Ответить

Мужчина идет в магазин по списку и берет ровно то, что нужно. Женщина идет по тому же списку... и возвращается еще с парой сумок, потому что «для дома пригодится»!

Анна 2 часа назад Да он же только что кило конфет импульсивно взял?! - - Ответить

Сборы в отпуск у женщин и мужчин кардинально отличаются

Дождь Из Мужиков 2 часа назад А потом он клянчит вещи женщины, крем от загара или лекарства. - - Ответить

Для многих мужчин есть просто зеленый. Для женщин же — мятный, оливковый, фисташковый... и это еще только начало!

Cookie 1 час назад Ну да, никакой.. до тех пор пока при покраске машины не попали в цвет)))) - - Ответить

Женщина не забывает про свои дела даже при температуре под 38, а мужчина при малейшем недомогании сразу готовит завещание

Black Pearl 17 минут назад вот прям ожидала этого дурацкого и крайне вредного стереотипа!

нет, нет, нет и еще тыщу раз нет! нет ничего важнее здоровья! поэтому все мужья, бойфренды и работа идут в лес, когда ты заболела! никто и никогда не оценит твоего геройства, а только с каждым разом будут еще удобнее на шее устраиваться и возмущаться, почему это ты валяешься, а не обслуживаешь нас! - - Ответить

Главное чтобы ребенку было удобно, все остальное неважно

Анна 2 часа назад Да ладно. Ну нравятся ребенку леггинсы расцветки кислотно розовый леопард, пусть так идёт. - - Ответить

Если мама не узнает, то можно и схитрить

Анастасия 2 часа назад А потом папа "хороший", а у матери никого авторитета. И правда, зачем её слушаться, если папа всё равно всё разрешит? Я своему прямо сейчас говорю, что надо заранее договориться по принципиальным вопросам и не подрывать авторитет друг друга в глазах ребёнка. - - Ответить

На каверзные вопросы у мамы всегда есть готовые ответы. Папа тоже не подводит — правда, делает это по-своему

Балади 16 минут назад Я, видать, вообще без фантазии, всю правду пацану рассказывала 😂😂😂 - - Ответить

Один простой вопрос, а сколько мыслей у мужчины возникает в голове

Главное — вложить душу и немного фантазии

Женщины могут накручивать себя часами. Мужчинам же хватает малого: сделал «комплимент» и уже герой

От любви к актеру до полной неприязни — всего один шаг

Жабка в шляпке 18 минут назад Да блин, какая разница? Пусть хоть несвежим 💩 обмазываются в свободное время, играть в кино - это работа и личная жизнь к ней никак не относится. - - Ответить

Один говорит буквально, как есть, а другой слушает между строк, пытаясь прочитать скрытые смыслы, которых, возможно, и нет

Для многих женщин поход по магазинам — это марафон на целый день, да еще и с элементами науки. Для мужчины — спринт на две минуты

Кто бы что ни говорил, порой мужчинами больше руководит практичность, а женщинами — эмоции и тяга к прекрасному

Black Pearl 13 минут назад опять эти стереотипы о тупых женщинах, которые не способны разбираться в технике и выбирают машину под цвет сумочки.

ОМГ... - - Ответить

Папа готов поддержать даже самые смелые задумки, но всегда проследит, чтобы все прошло безопасно.

Поход к врачу без мамы — катастрофа вселенского масштаба

Дранкель и Жранкель 1 час назад Дибилушку какого то изобразили. В поликлиниках куча отцов детей по врачам водит и на осмотры и простуду лечить - - Ответить