А потом ребёнок в диатезе и денег не хватает на то, что необходимо из-за необдуманных трат. "Супер" папа, что тут ещё сказать!
19 комиксов о том, что женская и мужская логика — это две разные галактики
«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — эта фраза уже стала классикой, но она по-прежнему актуальна. Мы действительно порой по-разному смотрим на одни и те же вещи: от выбора цвета стен до сборов в отпуск. Он ищет логику, она — эмоции. Он хочет решить, она — обсудить. Мы подобрали 19 комиксов, которые с юмором показывают, как выглядят столкновения двух совершенно разных миров.
Даже поход в магазин с ребенком превращается в испытание: маму уговорить что-то купить сложно, а папа берет все подряд, даже если дома этого уже навалом
Мама учит ребенка есть аккуратно и соблюдать все правила этикета, а вот у папы немного другой подход
пацан повоспитанней папы будет. а такому папе корыто вместо тарелки
Мужчина сразу ищет способ помочь и решить все проблемы, а женщине достаточно, чтобы ее просто выслушали
Мой молча слушает. С эимпатией у него конечно слабовато. Зато потом думает, как помочь выбраться из неприятной ситуации и помогает.
Мужчина идет в магазин по списку и берет ровно то, что нужно. Женщина идет по тому же списку... и возвращается еще с парой сумок, потому что «для дома пригодится»!
Сборы в отпуск у женщин и мужчин кардинально отличаются
А потом он клянчит вещи женщины, крем от загара или лекарства.
Для многих мужчин есть просто зеленый. Для женщин же — мятный, оливковый, фисташковый... и это еще только начало!
Ну да, никакой.. до тех пор пока при покраске машины не попали в цвет))))
Женщина не забывает про свои дела даже при температуре под 38, а мужчина при малейшем недомогании сразу готовит завещание
вот прям ожидала этого дурацкого и крайне вредного стереотипа!
нет, нет, нет и еще тыщу раз нет! нет ничего важнее здоровья! поэтому все мужья, бойфренды и работа идут в лес, когда ты заболела! никто и никогда не оценит твоего геройства, а только с каждым разом будут еще удобнее на шее устраиваться и возмущаться, почему это ты валяешься, а не обслуживаешь нас!
Главное чтобы ребенку было удобно, все остальное неважно
Да ладно. Ну нравятся ребенку леггинсы расцветки кислотно розовый леопард, пусть так идёт.
Если мама не узнает, то можно и схитрить
А потом папа "хороший", а у матери никого авторитета. И правда, зачем её слушаться, если папа всё равно всё разрешит? Я своему прямо сейчас говорю, что надо заранее договориться по принципиальным вопросам и не подрывать авторитет друг друга в глазах ребёнка.
На каверзные вопросы у мамы всегда есть готовые ответы. Папа тоже не подводит — правда, делает это по-своему
Один простой вопрос, а сколько мыслей у мужчины возникает в голове
Главное — вложить душу и немного фантазии
Женщины могут накручивать себя часами. Мужчинам же хватает малого: сделал «комплимент» и уже герой
От любви к актеру до полной неприязни — всего один шаг
Да блин, какая разница? Пусть хоть несвежим 💩 обмазываются в свободное время, играть в кино - это работа и личная жизнь к ней никак не относится.
Один говорит буквально, как есть, а другой слушает между строк, пытаясь прочитать скрытые смыслы, которых, возможно, и нет
Для многих женщин поход по магазинам — это марафон на целый день, да еще и с элементами науки. Для мужчины — спринт на две минуты
Кто бы что ни говорил, порой мужчинами больше руководит практичность, а женщинами — эмоции и тяга к прекрасному
опять эти стереотипы о тупых женщинах, которые не способны разбираться в технике и выбирают машину под цвет сумочки.
ОМГ...
Папа готов поддержать даже самые смелые задумки, но всегда проследит, чтобы все прошло безопасно.
Поход к врачу без мамы — катастрофа вселенского масштаба
Дибилушку какого то изобразили. В поликлиниках куча отцов детей по врачам водит и на осмотры и простуду лечить
Комментарии
Начинается. Женщины все трусихи и плаксы, а парни безответственные пакостники. Вот и нет.
«Мужчины с Марса, женщины с Венеры»-уже по этой фразе было понятно, что нас ожидает набор скучнейших стереотипов.
Ожидания оправдались.
Фу, какая сексистская статья.👎Причём принижает больше мужчин, чем женщин, при том, что писал её мужчина.