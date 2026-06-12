15 родителей, которые от всей души пытались помочь своим подросшим детям, но у некоторых получился сюжет для анекдота
Каждый, кто хоть раз обустраивал совместный быт, знает, как важна поддержка родных людей. Правда, иногда эта помощь оказывается настолько самобытной, что оставляет после себя шлейф ярких воспоминаний на всю жизнь.
- Муж уговорил меня взять в отпуск свекровь, чтобы та приглядела за ребенком. И все шло гладко, пока нам не позвонили с ресепшена, где нас ждала дочь. Мы помчали за малой, она давай нам рассказывать, что баба ушла с каким-то дядей. Через час выяснилось, что этот дядя — бывший одноклассник свекрови. Они не виделись 30 лет и вот решили тряхнуть стариной.
- Знакомый женился, и вскоре после свадьбы молодожены улетели в путешествие. Дома оставался кот, но было решено, что за ним присмотрит теща. Медовый месяц прошел отлично, но дома новоиспеченную семью ждал сюрприз, от которого они ахнули. Заходят они в спальню, а там в их шкафу абсолютно все, включая нижнее белье, разложено по стопочкам и цветам. Надо ли говорить, что делать уборку тещу никто не просил? После этого состоялся серьезный разговор, и теща таких сюрпризов больше не делала.
- Продавал машину. Приехала парочка, посмотрели — все нравится, договариваемся ехать в город через пару дней, оформлять машину в кредит. По итогу кредит парняге не одобрили. Через пару часов он находит какую-то женщину и оформляет кредит на нее. Все довольны. Спрашиваю: кто это такая? Он говорит: это бывшая свекровь моей нынешней жены. Вот это отношения.
- Свекровь подарила своим внучкам, моим доченькам–близняшкам, мягких поющих кукол. Девочки их испачкали, а она решила их постирать. Вытащить музыкальный механизм свекровь почему-то не догадалась, поэтому после стирки игрушки запели страшным хриплым голосом, и девчонки стали их сторониться. Механизм в итоге мы вытащили, кукол зашили, и спустя время дочки снова начали с ними играть.
- С парнем уже выбрали дату свадьбы, люблю его сильно, думала, что и он меня тоже. Недавно узнала о готовящемся подарке на свадьбу от свекров и просто выпала в осадок. Мы с будущим мужем уже планируем брать ипотеку, копим на первоначальный взнос — собирались оформить все после торжества. И вот выяснилось, что свекровь уже взяла на себя кредит и планирует подарить нам квартиру на свадьбу. Естественно, платежи по ипотеке придется вносить нам: родители мужа просто не вывезут такие суммы.
А как любовь/нелюбовь мужа кореллирует с поступком его матери?
И какой банк одобрил кредит, платежи по которому нереально платить? Они же справку о доходах не для галочки требуют.
- Приезжаю на дачу, меня встречает радостная свекровь: «Дорогая, я тут, пока ты на работе была, тебе так помогла! Целую грядку прополола». А я, каюсь, грешна. Несмотря на свои обещания ничего не сажать, вырастила на даче зеленушку, огурцы, морковь — по мелочи, так сказать, несколько грядок. Ну ладно, думаю, это же хорошо, когда помощь есть. Прихожу к грядкам, вижу прополотую — красота, черненькая, аккуратная, стой да любуйся. Говорю: «Красота-то какая, но где петрушка-то, которая тут была посажена?» Мне в ответ: «Какая петрушка? Слушай, а ведь точно! Я еще удивилась, как это трава такими ровными рядочками растет».
- Родители мужа приезжали в гости и привезли обед — кастрюлю говядины по-бургундски. Съели не все. Перед их уходом я на автомате искала, куда переложить остатки, чтобы помыть и вернуть им кастрюлю. И хорошо, что все-таки уточнила у свекрови: «Что с кастрюлей делать?» А она в ответ: «Мы все заберем». Мне даже в голову не пришло, что остатки привезенного детям обеда можно не оставлять. Хотя меня вполне устроил такой расклад (кастрюлю-то не мыть), я все равно удивилась.
- Свекор живет примерно в двух часах езды от нас и приезжает в гости почти каждые выходные. С первым ребенком он так не делал, а вот со вторым как-то обмолвился, что чувствует, будто в прошлый раз упустил возможность нам помочь.
Мой папа оба раза приезжал помогать на несколько недель, но мы всегда обсуждали это заранее. Со свекром же никаких обсуждений не бывает — он просто ставит перед фактом своего приезда. Я говорила мужу о своем ощущении, будто его отец попытается провести с нами весь мой декрет, но супруг уверял, что это не так. В итоге как-то раз сидим мы со свекром, и он заявляет, что собирается приезжать к нам всегда, когда свободен.
- Подруга уже давно разведена с мужем, но у нее сохранились отличные отношения с бывшими свекрами. Она регулярно отвозит к ним дочку, а те возят девочку на море и стараются баловать. И вот отвезла она ребенка на недельку в конце лета, перед школой.
В гостях у бабушки у малой выпал молочный зуб. Положила она его под подушку, а наутро вместо зуба там лежала приличная сумма. Бабушка с дедом знали, что к школе нужно что-то докупить. И вот недавно у девчушки начал шататься очередной зуб. Мама предложила сходить к стоматологу или вырвать его самой. Но малая сказала, что потерпит до бабушки с дедушкой — мол, там фея выгоднее!
- Моя свекровь — типичный Плюшкин: она постоянно что-то покупает и почти никогда ничего не выбрасывает. Ее дом скоро лопнет от того, насколько много у нее всяких безделушек. Она регулярно берет одежду для своих сыновей, включая моего мужа, но его это особо не беспокоит. Однако она покупает вещи еще и мне, а я не знаю, как остановить ее, не обидев.
А зачем ее останавливать?
Если деньги есть и она хочет вам что-то покупать, то и принимайте подарки.
Если это какая-то ерунда, то можно продать на Авито.
- Когда мы учились в средней школе, родители на неделю уехали в командировку, и с нами осталась сидеть бабушка (мамина мама). Мой папа был просто садоводом от бога. По всему дому стояло, наверное, около сотни горшков с растениями, и у каждого был свой строгий график полива и освещения.
Но бабушка решила, что будет куда лучше собрать их все в одном месте — сделать эдакую сплошную зеленую стену. Она перетащила все цветы прямо к окну, где целый день пекло солнце. Сказать, что папа опешил, когда они вернулись домой, — ничего не сказать.
- Как-то свекровь приехала и привезла с собой остатки своих блинов. Все бы ничего, но среди них было лишь три целых блина и четыре каких-то непонятных комочка. Я в тот день тоже решила пожарить блины, поэтому выставила на стол свои и те три целых от свекрови. Комочки оставила в пакетике у раковины, чтобы потом отдать животным в деревне. Да и вообще, на столе уже собралась приличная стопка блинов. Короче, накрыла я стол, раздала тарелочки, налила чай, поставила миску со сгущенкой... И тут она встает, берет этот пакетик с месивом и начинает есть. На мое резонное замечание о том, что на столе есть нормальные блины, а эти мы кошкам отдадим, никакой реакции не последовало.
Вчера она приехала и привезла остатки хлеба (она дома сама хлеб печет — вкусный, кстати). Я ее сразу за стол посадила, суп налила, и тут свекровушка на общую тарелку с нарезанным хлебом свой кусок и выложила. Все бы ничего, но этот ломоть оказался надкусанным. Не целым, не аккуратно отрезанным, а именно надкусанным! И это — прямо на общую тарелку. Не знаю, мне бы за такое стыдно было, а ей нормально — даже не понимает, как это некрасиво.
А еще сегодня, поливая цветы, я обнаружила, что в горшке лежит ворс от когтеточки. Я, конечно, регулярно прибираюсь, но питомцы, видимо, в очередной борьбе за лидерство отодрали кусочки, а свекровь не нашла ничего лучше, чем скатать их и положить в горшок с цветком — этакая мульча.
Одна моя бабушка пережила блокаду Ленинграда. Они не могла физически еду выкидывать
А у меня после сильно небогатого детства тоже весьма аккуратно отношение к еде. Объедки, конечно, не выкладываю, но суть прнимаю
«Моя теща „чистила“ мою сковородку, пока меня не было 3 месяца»
- Свекровь уговорила перейти работать к ней: мол, сын совсем другим делом занимается, а ее бизнес нужно кому-то передать. Я согласилась: компания юридическая, я юрист — все сходится. И зря. Все началось с того, что она не стала меня оформлять. Я настояла — мне нужен трудовой стаж. Далее она начала давать мне поручения: завари кофе, пересади цветы, сходи в магазин и приготовь мужу вкусный ужин, а к самой работе не подпускала. Мои попытки договориться о том, чтобы работать все-таки юристом, не увенчались успехом. Мы не сработались, и в итоге я ушла.
- Несколько лет назад коллега рассказала, как свекровь сделала им внезапный подарочек. Она втихую взяла двадцать соток, посадила картошку, окучила ее, вырастила, а осенью подарила сыну с невесткой: мол, копайте и забирайте картофель себе. Отказаться от такого подарка — обидеть свекровь до глубины души. Они, конечно, повздорили. Но потом моя коллега с мужем все-таки взяли по три отгула за свой счет и отправились копать. С учетом их доходов картошечка вышла золотой.
Вот это главная проблема современных дач.
Ехать обрабатывать грядки за свой счет слишком дорого, купить в магазине намного дешевле.
А старики думают, что раз сами вырастили, то это почти бесплатно.
В общем, с родителями точно не соскучишься: иногда от их инициативы хочется смеяться, а иногда — хвататься за голову. Зато потом всегда есть что вспомнить.