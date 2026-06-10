19 теплых историй о том, как папы готовили для детей и создавали светлые воспоминания на всю жизнь

«Закупаемся: 6 кг мяса, пару куриц, батон, кочан капусты, 1,5 кг творога, по 1-2 кг лука и моркови и прочее по мелочи. Первым делом разделываем курицу: полтуши отправляем в кастрюлю, а остальное по пакетам и в морозильник. В мультиварку кладем стакан перловки (сынуля попросил рассольник, как в школе). Замешиваем творог, закручиваем полтазика теста для сырников. Раскладываем по формам для маффинов и в духовку. Потом отмываем кухню, достаем мясорубку и перебиваем мясо-лук-хлеб в фарш. Разложили его по формам и в духовку. В результате получаем около 120 котлето-маффинов. Пока допекаются котлеты, шинкую полкочана. На сковородке обжариваю лук с морковкой, хмели-сунели, ложку соевого соуса, томатную пасту, пару щепотей корейской морковки, жменю квашеной капусты и нашинкованную капусту. Оставляем тушиться. В это время режем половину краковской колбасы и отправляем в капусту. Между делом отслеживаем бульон, достаем курятину, очищаем от костей, и мясо кладем обратно. Берем сковородку, на нее кладем лук и морковь, обжариваем. Шинкуем соленые огурцы и туда же, вместе с рассолом. Хмели-сунели, паприку, чуть томатной пасты. Добавляем в это все половник бульона и под крышку. Половину в кастрюлю, в кипящий бульон, туда же перловку, и минут 5 поварить. Вторую половину остудить, в пакет и в морозилку, на будущее. А тут уже и капуста подошла. Отмываем кухню. На неделю семья сыта, все разогревается быстро».