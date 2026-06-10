т.е. ужарить эту недососиску у нее силы были, а сварить что-то более съедобное нет. А потом удивляются проблемам со здоровьем. Так называемые овощные палочки, насколько я понимаю, рядом с овощами только лежали.
19 теплых историй о том, как папы готовили для детей и создавали светлые воспоминания на всю жизнь
Кривоватые блинчики, слегка подгоревшая яичница, импровизированное кушанье из всего что под руку попадется — все это светлые и теплые воспоминания о тех моментах, когда за готовку брался папа. И пусть некоторые отцы готовят не хуже шеф-поваров, а у других блюда получаются скорее комичными, каждый из их кулинарных шедевров был наполнен трогательной отцовской любовью.
«Мои дети с удовольствием едят овощи. Приготовил „спагетти“ из цукини с домашним соусом для пасты из помидоров и посыпал пармезаном и базиликом. Дети все съели!»
«Бросил в скороварку пару кусков жаркого с жиром, говяжьим бульоном, морковью, луком, сельдереем и чесноком»
«Выложил хлеб на сковороду и положил на него по 3 кусочка разных сыров. Потом увидел, что почти все сэндвичи подгорели, уцелели только 2. К счастью, у нас остались булочки, бриошь и начинка. Но к моему удивлению, один из самых привередливых детей и его друг взяли по одному из моих сэндвичей и с удовольствием их съели. В общем, смели все начисто».
«Мои дети каждый день уговаривают меня готовить этот салат»
Папин суп
- До сих пор помню этот день. Мама со старшей сестрой уехали в город к тетке на весь день. Папа как повар так себе, очень так себе. А мне 5 или 6 лет. Позавтракали все вместе, потом остались только мы с отцом. До обеда все было хорошо, потом папа начал готовить. Через час я счастливая и очень голодная бежала на зов. На столе стояло что-то вроде супа. В общем, папа нажарил на шкварках лука. Потом отварил картофель, размял его, закидал луком, сделав, кажется, суп-пюре. На вкус гадость, а папа уплетает. Мне сварил все-таки макарон. Кое-как мы дотерпели до вечера. Вечером папа пошутил, что может и сам теперь приготовить поесть, за нас переживать не стоит. Мама молча подошла к холодильнику, открыла его и показывает: борщ, котлеты, картофельное пюре, овощной салат. Просто сказать об этом забыла. За весь день отец даже не додумался посмотреть в холодильник. Частенько припоминаю ему его луковый недосуп.
«Готовлю обед для жены и детей. Здесь цветная капуста, баранина, перец, лук, специи»
«Приготовил потрясающую рыбу с картошкой фри. Обжарил треску и сладкий картофель на специально подобранной смеси кокосового масла, масла авокадо и сала, то есть того, что было в кладовой. Мы с детьми съели все до последней крошки»
«В эти выходные гостила у родителей. Я просто обожаю, как готовит мой папа. Вчера на ужин было тушеное мясо, приготовленное на медленном огне, а на завтрак — хлеб из местной пекарни и идеально приготовленные яйца Бенедикт с беконом»
Оладьи, которые сделали вечер по-настоящему теплым
- Утром поцапались с мужем. Есть я ему не готовила, так что он пришел с работы, погремел пустыми кастрюлями, а потом заперся на кухне. Смотрю я сериал в спальне, как вдруг прибегает сын и зовет скорее на кухню папе помогать. Врываюсь и столбенею: муж стоит и руками машет, разгоняя чад от сковороды. А на ней что-то очень пышное и аппетитно пахнущее. Сын говорит: «Папа нам облака жарит, помогай есть!» Поинтересовалась, что за облака такие, оказалось, муж вспомнил рецепт оладий, которые он, еще будучи студентом, готовил. Облака оказались очень вкусными, сидели все втроем уплетали и смеялись. Душевный такой вечер получился.
«Четверо детей. Задача — всех накормить, желательно, чтобы разогревалось быстро, и не попадало под категорию „жричодали“. Решил это дело оптимизировать»
«Закупаемся: 6 кг мяса, пару куриц, батон, кочан капусты, 1,5 кг творога, по 1-2 кг лука и моркови и прочее по мелочи. Первым делом разделываем курицу: полтуши отправляем в кастрюлю, а остальное по пакетам и в морозильник. В мультиварку кладем стакан перловки (сынуля попросил рассольник, как в школе). Замешиваем творог, закручиваем полтазика теста для сырников. Раскладываем по формам для маффинов и в духовку. Потом отмываем кухню, достаем мясорубку и перебиваем мясо-лук-хлеб в фарш. Разложили его по формам и в духовку. В результате получаем около 120 котлето-маффинов. Пока допекаются котлеты, шинкую полкочана. На сковородке обжариваю лук с морковкой, хмели-сунели, ложку соевого соуса, томатную пасту, пару щепотей корейской морковки, жменю квашеной капусты и нашинкованную капусту. Оставляем тушиться. В это время режем половину краковской колбасы и отправляем в капусту. Между делом отслеживаем бульон, достаем курятину, очищаем от костей, и мясо кладем обратно. Берем сковородку, на нее кладем лук и морковь, обжариваем. Шинкуем соленые огурцы и туда же, вместе с рассолом. Хмели-сунели, паприку, чуть томатной пасты. Добавляем в это все половник бульона и под крышку. Половину в кастрюлю, в кипящий бульон, туда же перловку, и минут 5 поварить. Вторую половину остудить, в пакет и в морозилку, на будущее. А тут уже и капуста подошла. Отмываем кухню. На неделю семья сыта, все разогревается быстро».
«На день рождения каждого из моих детей я готовлю им особое блюдо. Сегодня отмечаем 13-летие дочери. Вот ее праздничный ужин: стейк „Нью-Йорк“ средней прожарки, карамелизированный лук и грибы, сливочное масло, обжаренная спаржа, жареный картофель»
«Иногда мои дети получают вот такой вот роскошный завтрак»
Когда решил, что ребенок полюбил печенку
- Уехала в командировку, муж остался с нашей четырехлеткой. Возвращаюсь, а она у меня просит какую-то чепенку. Я понять не могу, что это такое, неужели ребенок печенку полюбил? Пришлось ждать мужа. Он вернулся с работы, ухмыльнулся и достал из холодильника упаковку чебупелей и тушенку. Оказывается, он придумал все это вместе есть, а дочка у него несколько штук выпросила. Она же и название этому шедевру придумала.
«У меня совсем не было сил готовить. Так что пришлось обойтись корн-догами, овощными палочками и замороженным манго. Дети все съели, так что это уже успех»
«Мои дети всегда просят десерт, но сегодня мне совсем не хотелось давать им мороженое»
«Приготовил быстрый десерт: взял банан, разрезал пополам, половинки разрезал вдоль, после чего окунул их плоской стороной в сахар. Затем обжарил их в течение 3-5 минут на антипригарной сковороде с тонким слоем сливочного масла. Прежде чем выложить на тарелку, смазанную небольшим количеством арахисового масла, я посыпал шоколадной крошкой».
«Приготовил для детей мини-бургеры, получилось просто супер. Яблоко для масштаба»
Кто сказал, что суп можно только разогреть?
- Мой батя готовит просто невероятные блюда. Например: берется суп, он не греется, потому что греть — это не про моего батю. Он берет этот суп, вываливает его на сковороду и начинает жарить. Добавляет в него огромное количество лука, чеснока, перца черного и красного, муки для вязкости и сверху томатную пасту. Все это жарится до дыма. Потом снимается с огня и остужается на балконе. Потом батя это щедро поливает майонезом и начинает есть. При этом ест со сковороды, шкрябая по ней ложкой. Любезно мне иногда предлагает, но я отказываюсь.
«Моя первая попытка готовить на гриле. Детям понравились кабачки, что стало для меня настоящим успехом и оправдало покупку»
«Чтобы не было скучно, решили мы сегодня, пока мама на работе, попытаться приготовить эклерчиков с заварным кремом»
«Первый раз в жизни делали тесто, крем был из пакетика. Помню, когда сам был мелкий, батя тоже делал такие заварные эклерчики, и мне доверяли начинять их. Мелкий, пока начиняли, продегустировал и сказал: „Великолепно!“ Мама сказала, что вкусно».