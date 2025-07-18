20+ мужчин, которые взялись за выпечку и сотворили такие шедевры, что хочется аплодировать стоя
Фотоподборки
20 минут назад
Честно говоря, я обожаю смотреть, как кто-то с вдохновением месит тесто, выравнивает крем или с гордостью достает из духовки свой первый пирог. Особенно, если этот кто-то — мужчина, решивший не просто приготовить, а впечатлить. В этой подборке из сети собраны булочки, торты, печенье и даже пицца, приготовленные любящими мужскими руками. Получилось по-разному, но точно с душой.
«Жена хотела чизкейк, поэтому я приготовил лимонно-малиновый чизкейк, начиненный Ferrero Rocher, и с лимонным курдом сверху»
- Чувак, моя жена бросит меня, если увидит этот пост. © Wreck1tLong / Reddit
«Решили поспорить с мужем, кто из нас лучше печет кексы. А ведь я работаю в пекарне. Поэтому не очень честно»
- От всего сердца заявляю, что ваш муж победил! © Unknown author / Reddit
«На курсах научили готовить вот такой рулетик. А вот он рядом с тем, что сделала моя жена»
«Долгие годы мне твердили, что мужикам не следует готовить, но я взял всю волю в кулак и сделал торт для семьи»
- Мама учила меня, что чем небрежнее выглядит еда, тем она вкуснее. © freeturk51 / Reddit
«Муж удивил меня чизкейком на мой день рождения. Он делал его впервые, и получилось так вкусно!»
«Вы только посмотрите, как я сделал по-настоящему мужественные эклеры»
- Они выглядят так, словно сделаны из металла. © LaborsofLoaf / Reddit
«Торт к дню рождения сестры. Можно было бы и поизящней сделать обводку, но если не приглядываться, то вроде норм»
«Муж не умеет печь, но все равно сделал мне торт на день рождения»
- О-о-о, знаю этот торт! Скажу, что он вас обожает, раз взялся делать без опыта такой сложный торт. © freneticboarder / Reddit
«Сделал поднос тирамису специально для жены, так как она от него без ума»
«Муж увлекся выпечкой. Он всегда готовит вкусно, но я считаю, что это — лучшее его творение»
- Эх, а мой муж умеет готовить яичницу и устраивать беспорядки. © sandersmom / Reddit
«Сегодня у меня день рождения! Муж испек мне торт. Разве не потрясающая работа?»
«Муж не умеет печь, но каждый год на мой день рождения он вместе с детьми делает мне торт»
«И мой муж никогда в жизни не занимался выпечкой, но смог удивить меня таким чудом»
«У меня день рождения. Решили посидеть с друзьями, а муж взял да и сделал торт»
«Пишу и плачу. Муж сам сделал торт и вручил мне на день рождения. Это лучший торт в моей жизни. Как же повезло быть его женой»
«Моему отцу 63 года. Недавно он открыл в себе любовь к выпечке. Вот одно из его творений»
- Да теперь он и наш отец тоже! © Emm_Gemm / Reddit
«Жена любит медовик, поэтому решил сделать ей сюрприз к празднику. Здесь 13 слоев. Было очень сложно, но вышло неплохо»
«Жена беременна. Захотелось ей булочек с корицей. Вот, пожалуйста»
- Теперь и моя беременная жена хочет булочки с корицей. © Still-Degree8376 / Reddit
«Если жена куда-то уезжает, то я начинаю что-нибудь печь. В этот раз попробовал сделать японский чизкейк»
«Пытался сделать для жены печенье в виде уток. Да, они выглядят так, словно пожили жизнь»
«Мой ананасовый торт»
- Божечки, разве может быть что-то настолько идеальное? © Grahckheuhl / Reddit
«Девушка попросила шоколадный торт с лягушками на день рождения. Вот моя первая работа»
- Награда «Лучший парень на свете» достается тебе. © courtrolla / Reddit
«В свои 34 года впервые сделал торт. Сыну нравится, да и жена гордится. А я горжусь тем, что смог сделать уборку после всей этой готовки»
«Недавно я развелся. Теперь иногда балую своих детей»
«Муж потратил всю ночь, чтобы приготовить для меня этот шедевр на день рождения. Честно говоря, это лучший торт в моей жизни!»
- Ты правильно вышла замуж! © la-tippo / Reddit
«11-летний сын приготовил ужин. Мои дети выбирали один рецепт, который они хотели бы выучить за лето, и сын выбрал тесто для пиццы»
«На мой день рождения муж, который работает из дома, обещал купить мне пончики. Обманул! Прихожу с работы, а там меня ждет сюрприз — он испек кофейный торт! Я чуть не расплакалась»
- Как мило с его стороны! Если что-то осталось, я могу помочь доесть. © vonkeswick / Reddit
Неважно, кто замешивает тесто и как ровно ложится крем — важно, чтобы выпечка получалась от души. Если вы любите кулинарные чудеса, загляните и в другие наши подборки — там тоже есть на что посмотреть и над чем посмеяться:
Фото на превью Typical_Use788 / Reddit
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