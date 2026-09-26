15 старинных бабушкиных вещей, которые согревают внуков и служат островком светлого уюта
Разбирая старый шифоньер, где любимая бабушка годами бережно и с теплом хранила семейные реликвии, мы неожиданно соприкасаемся с историей. Уютный красивый винтаж, тонкостенный фарфор или драгоценное наследство способны подарить нам невероятные живые воспоминания. Вещицы из этой подборки принесли людям в дом счастье, навсегда сохранив искренние эмоции и любовь родных.
Самое приятное чаепитие всегда из бабушкиного фарфора
- Нашла у бабушки в серванте такую чайную пару — Дулево, костяной фарфор, ручная роспись, золотая окантовка. По весу будто пушинка, очень хрупкая. Смотрю на нее и думаю: «Почему современные вещи могут стоить в разы дороже, но не вызывают вообще никаких эмоций? А эта чашка будто хранит чьи-то воскресные завтраки, разговоры на кухне и ту самую жизнь, которой я даже не застала».
Да, именно, как память и то чувство, как будто оттуда что то тебе передается от своих родных. Вы не застали, а я застала прабабушку, бабушку, От прабабушки моей бабушке достались два чайных сервиза, один производитель Дулево, очень красивый сервиз с павлинами. К сожалению у меня его украли . Делали капитальный ремонт , вынесли всю посуду на улицу во двор и перед отъездом в гости в Астану не спрятали всю посуду, хотели позже разобрать, а просто накрыли всем, чем могли и уехали. А когда разбирать стали, этого сервиза нет и нет чайных чашек современных, целый ящик был тоже. Взяли то, что много было, типа не заметят. Остался еще один сервиз, но он не такой красивый, но тоже старинный. Ну ладно, за руку никого не поймали, кто украл ,не знаем. В Озон нашла сервиз с павлинами. Придется его купить, чтобы хотя бы похоже было.
А вот что можно внезапно обнаружить в шкафу
Вчера нашла у папы в доме бабушкину корзинку с вязанием. Один носок связан идеально ровно, а второй так и остался недовязанным, но тоже идеально ровный.
Украшение на свадьбу можно найти в бабушкиной шкатулке
Дедушка подарил это ожерелье моей бабушке. Я узнала о его существовании за несколько месяцев до моей свадьбы. Мы с бабушкой обсуждали предстоящую церемонию и то, как продвигается подготовка. Бабушка поинтересовалась, какие украшения я планирую надеть. Ну, я об этом не думала и собиралась поискать что-нибудь забавное и экстравагантное. И тут она повела меня в спальню, где начала раскладывать шкатулки с разными подвесками, сережками и т.д. Сказала: «Посмотри, что там есть, может, что-нибудь понравится». Я глянула, но ничего подходящего не заметила, а потом я нашла то, что искала. Небольшой изумруд, ограненный традиционным способом и украшенный бриллиантами. В комплекте с золотой цепочкой. Одна сторона из желтого золота, а обратная — из белого. Боже мой, я была в восторге!
Старая вещь обрела вторую жизнь
- Разбирала бабулин шифоньер. Нижний ящик оказался с двойным дном. Я уже губу раскатала на фамильные драгоценности, но меня ждал сюрприз. Открыла тайник и ахнула. Там лежал алый пеньюар в пол из чистого шелка, такой роскошный, будто бабуля в молодости разбивала сердца миллионерам. Спрашивать, для каких особых случаев она его берегла, я благоразумно не стала. Зато примерила — и поняла, что пропадать такой красоте нельзя. Надела под него черную водолазку, добавила ремень и сапоги. Бабушка увидела меня, оглядела с ног до головы и выдала: «Надо же. А я его всю жизнь дома носила, дурочка».
"Всю жизнь дома носила" бабушка, и ещё лет сорок лежало почему то в потайном ящике. Она что, убила какого то в этой комбинашке? Какая чушь редкостная.
Когда сохранилась только часть набора, но в ней столько тепла
Этот фарфор был произведен в царское время. Мне от прабабушки досталась только пара чашек с блюдцами. Из зеленой мне вкусно пить кофе. А из розовой — чай.
Девушка отмыла старый бабушкин ковер, и он стал частью интерьера
Нашла у бабушки рулетик из ковра, отдала его на чистку. На первом фото — мы с ковром лет 20 назад, а на втором — он у меня дома сейчас, яркий, чистый, вкусно пахнущий кондиционером.
Старая бабушкина брошь может оказаться настоящим сокровищем
Несколько лет назад я унаследовала эту винтажную брошь и наконец-то показала ее ювелиру. Он подтвердил, что это золото, что она сделана вручную и, вероятно, относится к Викторианской эпохе.
Рецепт семейного счастья
- При разборе бабушкиной квартиры я решила забрать старую потертую деревянную шкатулку с ее кулинарными заметками. Спустя полгода решила испечь бабушкин фирменный Цветаевский пирог. Достала карточки и заметила, что дно шкатулки отходит. Поддела его и ахнула, там лежали изящные золотые часы на тонком браслете. Это были бабушкины любимые. А на дне бумажка: «Эти часы мне подарил дедушка, когда я впервые испекла ему пирог. Пусть они отмеряют только счастливые минуты».
Девушка разбирала бабушкин фарфор и нашла сервиз завода «Жасмин»
А этому пользователю в десять лет бабушкина подруга подарила кольцо. Она называла его «школьным»
Девушка показала невероятную фотосессию в стиле 1950-х годов в отеле «Уолдорф». Нарядилась в вечернее платье тех лет и в болеро прабабушки
Особый подарок от бабушки
Это конфетница с крышкой в виде музыкальной шкатулки. Когда мы были детьми, у бабушки был домашний детский сад. Я до сих пор помню, как дети копались в конфетах и хихикали. Она частенько заставала и нас за этим занятием.
Самые теплые воспоминания спрятались в старом пальто
- Разбирали с мамой вещи в бабушкином старом доме. Из ценного остались пианино и старый полированный шкаф. В глубине шкафа висело бабушкино винтажное изумрудное пальто. Я ради интереса решила его примерить — и оно село идеально. Засунула руки в глубокие карманы и вдруг чувствую плотный сверток. Внутри лежал обычный кулончик с засушенной незабудкой и записка: «Моей незабудке». Я тут же вспомнила то лето, когда мы с бабулей собирали цветы в саду. Интересно, почему она его так и не подарила, и оно лежало в кармане пальто столько лет.
Оказывается в бабушкином гардеробе можно найти модные брюки-гаучо и даже подобрать к ним рубашку
Кому достаются наряды и украшения в наследство от бабушки, а кому-то очень красивая винтажная игра
В конечном счете, вещи из прошлого — это гораздо больше, чем просто изящный винтаж или забытое наследство. За каждой хрупкой чашкой, старинной брошью или отполированной шкатулкой стоят живые воспоминания о родных людях. Еще больше интересных находок в других наших статьях: