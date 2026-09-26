15 старинных бабушкиных вещей, которые согревают внуков и служат островком светлого уюта

Да, именно, как память и то чувство, как будто оттуда что то тебе передается от своих родных. Вы не застали, а я застала прабабушку, бабушку, От прабабушки моей бабушке достались два чайных сервиза, один производитель Дулево, очень красивый сервиз с павлинами. К сожалению у меня его украли . Делали капитальный ремонт , вынесли всю посуду на улицу во двор и перед отъездом в гости в Астану не спрятали всю посуду, хотели позже разобрать, а просто накрыли всем, чем могли и уехали. А когда разбирать стали, этого сервиза нет и нет чайных чашек современных, целый ящик был тоже. Взяли то, что много было, типа не заметят. Остался еще один сервиз, но он не такой красивый, но тоже старинный. Ну ладно, за руку никого не поймали, кто украл ,не знаем. В Озон нашла сервиз с павлинами. Придется его купить, чтобы хотя бы похоже было.