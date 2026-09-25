15+ человек, которые так круто обустроили жилье, что сразу поднимается настроение
Люди обустраивают свое жилье по-разному: кто-то выбирает минимализм, кто-то любит растения, а кому-то по душе старые бабушкины ковры на всю стену. Именно поэтому во время ремонта в комнатах появляется нестандартная мебель или рукотворный декор. Эти простые, но удивительно теплые примеры преображения жилья, которые вдохновляют на то, чтобы создать у себя дома что-то милое и уютное.
Детская комната может стать настоящим сказочным местом в умелых руках
Меня «наняла» невестка для оформления детской комнаты в стиле фантастического леса для племянницы! Я заперлась в этой комнате, пока не закончили роспись стен и потолка. Поскольку они большие поклонники «Властелина колец», то я решила сделать небольшие отсылки к нему.
Яркими цветами тоже можно создать уютный интерьер
Переезжаю в другую страну. Больше всего буду скучать по своему первому дому, который я устроила идеально под себя.
Для котиков интерьер тоже важен
А я развешиваю картины в разных комнатах на стене на уровне глаз моих кошек, чтобы они могли ими любоваться.
Девушка обустроила свою квартиру разными вещами из секонд-хенда
Всегда задаюсь вопросом - хорошо, спит она на этом диване, постельное внутри. А сменные трусы где хранит ? Тут ни шкафа, ни стола, ноут поставить негде, на ночь штаны снимешь - положить негде, ни стула, ни одной свободной поверхности. Ладно бы если это была одна из комнат, но нам-то пишут, что это квартира ! Пусть не показывая кухню, ванную и коридор, которые подразумеваются, но тогда уточните количество комнат.
Все куплено в секонд-хенде или где-то еще, а еще я много чего нахожу в лесу и много чего делаю своими руками! Эту старую и маленькую квартиру снесут через несколько лет, так что не обращайте внимания на облупившиеся обои и некачественную краску, которые были до моего переезда.
Вот такой эргономичный интерьер по-скандинавски
- Был у меня в юности парень швед. Как-то позвал меня к себе в гости. Захожу — и зависаю: ремонт отличный, но мебели почти нет, даже присесть некуда. Спрашиваю: «А спишь-то ты где?» Думала, сейчас надувной матрас из шкафа достанет. А он загадочно улыбается и как давай шкаф опускать. Я стою с открытым ртом, оказалось, у него шкаф-кровать. Письменный стол тоже был спрятан в стену, а барный складной стул был спрятан в шкаф вместе с гладильной доской. Я такого больше нигде до и после не видела. Он как все это опустил, в комнате сразу уютом и жизнью повеяло.
Сколько шкафов должно быть в комнате, чтобы все спрятать? И где хранится другой скарб и утварь?
Новая занавеска для душа может добавить игривого настроения
А через пару месяцев в этих складках такие грибочки вырастут...Можно продовать лукошками!!!🤣🤣🤣
Заменила темно-красную шторку на синюю. Решила, что она добавляет игривого настроения.
Что-то вообще разницы в настроении не вижу. Видимо, это что-то лично-индивидуальное у автора.
Один в один как на картинке
Может для Лувра и подходяще, но для поклонницы пинтереса несколько вычурно...🤣🤣🤣
Делала в квартире ремонт, смотря картинки на пинтересте. Даже лепнину воссоздала точно такую же, хотя в продаже ее не было, но хотелось точь-в-точь как на референсах.
Бюджетное обновление плитки
Когда мы купили квартиру, то денег не ремонт почти не осталось. Было принято решение: обновить бюджетным способом. Это мой первый опыт в покраске плитки. Второе фото, это уже спустя 2 года.
Яркое преображение спальни для девочки
У моей дочери было две просьбы по оформлению спальни: много ярких цветов и много кошек. Мне кажется, мы их выполнили. Я очень хотела поддержать ее любовь к кошкам, не перегибая палку.
Сюрприз в доме дяди
- Приехала в гости к троюродному дяде в старый дом. Попросила отойти в ванную, а дядя абсолютно спокойно показывает на огромный книжный шкаф во всю стену: «Через библиотеку проходи». Я решила, что он шутит, ведь это просто большая стенка как у бабушки. Дядя улыбнулся, пошел вдоль шкафа и толкнул последнюю дверку. За ней оказался коридорчик, из него можно попасть и в ванную и на кухню. Дядя сам спроектировал эту дверь при перепланировке. Чувствовала себя так, будто случайно попала в мир Гарри Поттера.
Кухня, сделанная с любовью, — лучший вариант
Расскажу про свою кухню. Задача была сделать бюджетный ремонт, максимально своими руками. Кухня в ширину 2м. Сама демонтировала старую кухню. Выравнивала стены. Клеила обои. Красила. Клеила фартук и затирала. Естественно на таких моментах как сборка самой кухни, установка раковины и смесителя мне помогал отчим.
Мама подготовила невероятный сюрприз для дочки своими руками
Я украсила комнату своей 5-летней дочери, добавив немного фантазии. Она уехала из города на выходные, поэтому с нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы сделать ей сюрприз. Картина над комодом будет другая. Та, которую я заказала, задерживается с доставкой. Осталось только придумать, что поставить на комод.
Девушка показала, что можно сделать удобный и комфортный столик для макияжа
Направляющие для "стула" должны быть крепкими. Ну и наверное неудобно будет сидеть, чтобы при этом смотреться в зеркало.
Наконец-то закончила свой маленький уголок для макияжа. Мне нужно было что-то такое, чтобы хватило места для моей косметики, средств по уходу за кожей и повседневных вещей, но при этом в комнате не занимало бы много места.
Всего 50 разных переделок в квартире своими руками, и получается идеальное уютное место
Три года назад я переехала к своему парню. Почти все здесь сделано своими руками, переделано или найдено в магазинах. Я вложила в это место невероятное количество любви и сил. Я очень этим горжусь!
Главное теперь отношения официально оформить, а то всё может прахом пойтить...🤣🤣🤣
Стол, который еще нужно поискать
- Пригласил коллега на ужин в честь новоселья. Захожу в гостиную — красивый минималистичный ремонт, мягкие пуфы и кресла, но стола нет. Подумал, что придется держать тарелки на коленях. И тут хозяин квартиры замечает мой озадаченный взгляд, и начинает собирать со всех сторон полочки на колесиках, выдвигать тумбочки. И собирает средних размеров стол. Оказалось, что он делал специально сборный стол на заказ, чтобы он не занимал место в небольшой квартире, но чтобы всегда можно было собрать и уютно за ним посидеть с гостями или родственниками, пообедать или поиграть в настолки.
Картины друзей — лучшее украшение для стен
Моя подруга-художница некоторое время назад купила одну из моих картин. Сегодня она показала мне, как она смотрится на ее стене. Я так обрадовалась. Я никогда не думала сочетать ее с таким цветом стен. Мне нечасто удается увидеть свои работы в новых домах, тем более у нее так уютно!
Девушка устроила себе уютный уголок на балконе для чтения книг
Типа - надо бы почитать книгу, пойду-ка я в специально предназначенное для этого место... Это ж не уборная !!!🤣🤣🤣
Пользователь показал как можно уютно обустроить небольшую квартиру
И сидеть спиной к свету? Стул неудобный, везде куча ящиков из-под с/х продуктов, нагромождение мелкого барахла на верхней полке стола... Нет, не уютно.
В целом я довольна своим домом. Мне нравится сочетать современный монохром со старинными предметами, использовать красный цвет в качестве акцентного цвета и включать в интерьер избранные дизайнерские вещи, обладающие историей и характером. Меня не особо волнуют бренды ради самих брендов, я просто хочу вещи, которые мне действительно нравятся.
В конце концов, никакой дорогой ремонт или стандартная мебель не заменят того особого характера, который обретает интерьер, созданный с любовью. Такие живые и душевные идеи превращают обычный быт в радость, а простые рукотворные детали приносят в дом настоящее счастье. Больше вдохновляющих историй ищите в наших статьях:
Комментарии
Они же для себя делают, а не для нас. Главное, что им нравится. Некоторые переделки хорошие 👌