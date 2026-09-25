15+ человек, которые так круто обустроили жилье, что сразу поднимается настроение

Всегда задаюсь вопросом - хорошо, спит она на этом диване, постельное внутри. А сменные трусы где хранит ? Тут ни шкафа, ни стола, ноут поставить негде, на ночь штаны снимешь - положить негде, ни стула, ни одной свободной поверхности. Ладно бы если это была одна из комнат, но нам-то пишут, что это квартира ! Пусть не показывая кухню, ванную и коридор, которые подразумеваются, но тогда уточните количество комнат.