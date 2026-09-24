7 коротких книг, которые отлично скрасят дождливый вечер за чаем с печеньем

Абсолютный хит для всех интровертов и тех, кто хоть раз пытался плыть против закоснелых правил. Главной героине нашей небольшой повести тридцать шесть лет, и восемнадцать из них она работает в круглосуточном японском минимаркете, где, как это ни удивительно, абсолютно счастлива в созданной по крупинкам идеальной для себя микросистеме. Ещё бы общество и родственники не давили на неё беспрестанно со всеми этими «Когда выйдешь замуж?», «Найди нормальную работу!» и прочее, и прочее.

По-японски честный и освежающий взгляд на то, как важно защищать свои границы и право жить так, как комфортно именно вам.