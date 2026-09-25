16 историй о случайных знакомствах, которые подарили людям повод для радости

Случайные знакомства порой начинаются с пары слов в очереди, разговора с попутчиком в поезде или беседы с соседкой по лежаку. Казалось бы, обычная встреча, о которой через час забудешь. Но иногда именно такие моменты остаются в памяти на долгие годы и становятся источником самых светлых воспоминаний. Благодаря им можно получить дельный совет или обрести хорошего друга. А иногда все заканчивается куда интереснее — двумя детьми и общим котом.