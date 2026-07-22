20+ человек, которые просто хотели сплавить вещи в интернете, а получили щедрую порцию ярких впечатлений

Каждый человек, кто хоть раз что-то продавал в интернете, подтвердит, что впечатлений от этого процесса порой можно получить самых разных. Покупатели тут совсем не как в магазине: одни в юморе упражняются, другие забавные вопросы задают, от третьи вообще не знаешь какого следующего шага ждать. Герои нашей статьи тоже попробовали найти новых хозяев своим вещам, а вместо этого обзавелись яркими жизненными историями.