Интересно сколько стоит учеба, что там прям пачки денег? Или там пачки по 100₽ ?
20+ человек, которые просто хотели сплавить вещи в интернете, а получили щедрую порцию ярких впечатлений
Каждый человек, кто хоть раз что-то продавал в интернете, подтвердит, что впечатлений от этого процесса порой можно получить самых разных. Покупатели тут совсем не как в магазине: одни в юморе упражняются, другие забавные вопросы задают, от третьи вообще не знаешь какого следующего шага ждать. Герои нашей статьи тоже попробовали найти новых хозяев своим вещам, а вместо этого обзавелись яркими жизненными историями.
- Выставила я на продажу вафельницу. Написал парень, очень просил придержать, мол, его маме нужна именно такая, а в магазине такие уже не продают. Договорились встретиться в кафе, где я работаю. Он забрал покупку и ушел. Позже смотрю — а он сумку забыл. Взяла ее, заглянула внутрь и просто обалдела: там лежали пачки денег. Не успела я ему перезвонить, как он вбегает на всех парах и выхватывает ее у меня из рук. Смотрит на меня и такой: «Офигеть! Вот это мне повезло!» Я ничего не поняла, а он потом объяснил, что это у него деньги на оплату учебы. Даже не представляю, как бы он выкрутился, если бы сумку кто-то заметил раньше меня и забрал.
- У меня был случай: сломался робот-пылесос, решила выставить на продажу, мало ли кому на запчасти надо. Пылесос был в родной коробке, единственное — я решила, что не стоит отдавать тряпочку, так как пользовались мы ей уже давно и вид ее был не очень. Короче, приехал дяденька, муж вынес товар на улицу. Тот тщательно изучил пылесос и спросил: «А где же тряпочка?» Звонит муж мне, я ему объясняю, что, мол, она уже не отстирывается. Но мужичку она была принципиально нужна — пришлось с балкона скидывать.
Это вполне логично, ведь надо знать, как выглядит у него эта тряпочка, чтобы потом такую же купить.
- Выставила на продажу старый диван практически за спасибо. Написал мужчина, уточнил, тех ли он размеров: «Не похоже, что он 200 см в ширину, выглядит не таким большим». Я сказала, что диван притворяется, но на всякий случай перемерила еще раз. Ночью смотрю, а этот кадр прислал еще одно сообщение: «А город? Какой город-то? Я в нашем не нашел такой улицы».
С утра еще раз посмотрела переписку, думаю, может, ошиблась в написании. Нет, все правильно, все, как нужно, написала. Чуть позже он вообще как-то раздобыл мой номер и опять твердит, что улицу найти не может даже на картах в телефоне. Я уже спрашиваю, мол, это что, юмор такой? Чем я-то могу помочь тогда? А он такой: «Ну мне интересно просто, зачем вы так написали?»
Я ему уже приложение обновить предложила, но почему-то бросил трубку. А через полчаса позвонил другой покупатель, которому я написала номер и адрес, и договорился о времени, когда заедет.
Я так много лет назад в подмосковном Пушкине заказывал такси, таксист Яндекса очень долго не мог найти место где я находился, и мы с ним сильно поругались. Потом спросил у местных жителей номер телефона местной службы такси, приехали менее чем через 5 минут
- Я выставила на продажу живых аквариумных рыбок. Как-то утром смотрю — у меня оформлен заказ на доставку. Я даже не сразу поняла. Кто-то заказал доставку рыбки в другой город. Доставку живой рыбки! Единственное, что мне написали в чате, — это спросили, одну я отправлю или несколько. Может, я, конечно, чего-то не понимаю, но не представляю, как можно отправить доставкой живую рыбку в другой город.
Для этого есть специальные службы, с автомобилями, в которых организованы условия для животных: клетки, аквариумы. Видимо, покупатель считал, что продавец обратится в такую службу, и организует перевозку.
Мастер-класс, как нужно торговаться
- Когда я продавала свою машину, в качестве покупателей приехали три человека: молодая девушка, еще учившаяся в автошколе (будущая владелица), ее парень и старший родственник. Общались мы со старшим родственником, который был главным в их компании. Про машину он все узнал, ТО было еще свежим, оставалось только прокатиться. Девушка была растеряна, но очень хотела тоже активно участвовать. Поэтому, пока мужчины крутились и смотрели, нет ли перекрасок, она стала обходить машину и стучать по ней то тут, то там.
Я еле успела закрыть рот, из которого уже рвались наружу арбузные аналогии. Сели проверять машину на ходу, за рулем — парень. Девушка, которая все еще старалась быть максимально вовлеченной, поинтересовалась: «А у нее есть задний ход?» Я поперхнулась. Рот пришлось держать уже двумя руками: оттуда рвалось что-то про гужевой транспорт и велосипеды. Ее парень рассмеялся и что-то ответил. На этом девушка решила, что вопросы по машине пока что не ее конек, и дальше просто наблюдала. Смеюсь по-доброму, это было мило.
Как узнать новичка: легко лезет туда, где он нифига не понимает. И ладно б лез, спеца строит.
Я так сейчас наоборот, говорю, что ничего-ничего не понимаю, даже когда очень хорошо понимаю.
- Продавала пакетом хорошие летние вещи. Одна дамочка напросилась примерить, я согласилась. Вертелась она у меня перед зеркалом, но в итоге все купила. Только она ушла, смотрю — на тумбе кольцо забыла. Я бегом за ней, к счастью, успела догнать и отдать.
А вечером от нее вдруг приходит целая «простыня» с благодарностями. Оказалось, это колечко досталось ей еще от прабабушки и было очень дорого как память. После этого она даже перевела мне сверху денег в благодарность за то, что я вернула украшение. А я искренне не понимаю: ну как вообще можно чужое не вернуть?
А я искренне не понимаю, зачем в прабабушкином кольце ехать мерить чужие юзаные вещи?
И зачем его там снимать - тоже непонятно)
- Если вам одиноко, то попробуйте бесплатно отдать лежанку для кота на Авито. Никогда еще в моей жизни такое количество женщин не писали мне первыми.
- Я люблю нетерпеливых покупателей. Как показывает моя практика, именно они покупают самые труднопродаваемые вещи — внезапно откуда-то появляясь со своим «срочно!» и без торга.
Больше всего меня когда-то впечатлила одна дама, которая примчалась в область ночью, в сильную грозу, чтобы купить за полторы тысячи мешок игрушек из «киндеров», который я больше года продать не могла. Мне было очень интересно ее спросить, зачем он ей понадобился именно сейчас, но я постеснялась.
- Девушке шубу продала за 30 штук. Деньги она перевела, а доставку заказала просто почтой и, не оставив адреса, удалила профиль с доски объявлений. У меня ни номера не осталось, ничего. Попросила в поддержке дать хоть номер аккаунта — неудобно же. В итоге эти 30 тысяч мне и остались, потому что поддержка отказалась от разглашения данных. Я без понятия, что там случилось, но надеюсь, что у девушки все хорошо. Хотя уже девять лет прошло.
Вообще-то деньги продавцу поступают только после подтвержднния получения товара покупателем.
- Я продавала стол. Товар был в разобранном виде, в гараже. На дворе январь. Приехал молодой человек. Просит собрать: мол, как кота в мешке брать? Может, стол шатается или кривой. Ну, думаю, имеет право, требование адекватное. В своем товаре я уверена. Стол был классный и по очень хорошей цене. Одна загвоздка: я не умею собирать мебель. Этим занимался муж, а он на работе. На это молодой человек, полный энтузиазма, сказал, что все сам сделает, только инструменты попросил. Оказалось, что парень мебель собирает еще хуже, чем я. Столешницу бросил на пол (это в гараже-то, прямо на бетонку), и, пока я поднимала столешницу, этот горе-сборщик пытался собрать каркас. Что-то опасно заскрипело. Я испугалась, что сломает. Предложила ему приехать в другой раз, когда муж будет дома.
Парень был полон энтузиазма и отступать не собирался. Мы позвонили мужу по видеосвязи. Тот честно пытался объяснить нам, но потом ему это надоело, сказал ничего не трогать. И тут мне бы уже выпроводить этого энтузиаста, но он намекнул, что готов уже к покупке. Оставалось поставить механизм на место. Возня со столом продолжалась. В гараже на холоде мы находились уже полтора часа. Дома у меня проснулся годовалый ребенок, и мне пришлось вывести его гулять. Стол не поддавался. Стоит ли говорить, что, когда мы собрали это чудо, молодой человек отказался его брать. Стол, видите ли, шатается. У меня уже самообладание было на нуле. К слову, вечером пришел муж и собрал все, как нужно. Ничего не шаталось.
- Продавал компьютер. Монитор отдавал в придачу даром. Мужик купил. На следующий день позвонил, прогундосил, что хочет вернуть.
— Ну, везите.
Он привез. Компьютер.
— А монитор?
— Так он же в подарок шел!
- Один раз продавала грибы, так мне предложили обменять их на специи. Я как представила сколько у меня будет специй на 10 000... А в другой раз вообще просили измерить, сколько карандашей поместится в термос. Надо было меня видеть, когда я их запихивала.
- Делали ремонт в квартире, хозяйка разрешила продать старую входную дверь. Поменяла толстенную, тяжеленную на еще толще и тяжелее. Условия: самовывоз, самовынос, четвертый этаж без лифта. Приехал мужичок пенсионного возраста на «Калине» с прицепчиком: «Вот-с, прибыл-с. А вы разве не поможете-с?» Хорошо, что дверь под своим весом почти сама по лестнице съехала — только рули.
- Был у меня когда-то небольшой тепличный бизнес: большую часть забирали местные магазины, остальное продавала через Авито тем, кто поблизости живет. И вот однажды мне поступил заказ на 15 кг огурцов. Договорились о доставке в 10 утра, приехали, отдали — все нормально. Через пару часов приезжаю домой, захожу на Авито, а там отзыв, мол, огурцы не тепличные, невкусные, наверное, на базе купили и перепродают. Захожу в ее профиль, а она, оказывается, сама огурцы продает. В итоге наши же огурцы она выставила на продажу, даже фото в том же пакете, в котором мы ей передали. На 50 рублей дороже, с описанием: «Привезла сегодня утром со своего огорода, вкусные, хрустящие».
Когда вдруг неожиданно обнаружил, что поиграть не получится
- Мне однажды подарили блендер на Новый год, а он мне не нужен, потому что один у меня уже был. Ухажер отвалился, и его подарок, который я один раз из коробки доставала просто посмотреть, я решила продать. Новый в магазине он стоил примерно тысяч семь, а я выставила за пять. Мне пишут: «Заберу за тысячу, завтра в Автово привезите». Вот так, без вопросов и прелюдий. Смеха ради я спросила этого юмориста, мол, не нужна ли доставка до квартиры, а может, мне еще и приплатить, лишь бы у меня его забрали?
Я торгашей сразу слала. Одного Раша общения таким "благодетелем" мне хватило уже нам несколько лет как
- Продавала прогулочную коляску за 500 рублей. Приехала женщина за покупкой. Коляску вынес муж на улицу, возвращается весь на взводе и говорит, мол, она спросила: «Мамочке скидку сделаете?» Ну, он взял и отдал просто так! Сказать, что я была поражена, — ничего не сказать. Связалась с ней и потребовала свои деньги, так как она договаривалась со мной, а не с моим мужем. По телефону или в переписке вопрос о «скидочке» не поднимался. В итоге деньги она перевела, но осадочек остался.
О скидках договариваются до встречи.
Когда мне так "ненавязчиво" намекали на то, что скину и так и быть купят, упорно делала вид, что не понимаю намеков. Не хотите? Ну, что поделать, досвидос.
- У меня женщина как-то купила меховую шапку, общались в мессенджере. Через три дня пишет: «Хочу вернуть, не подошла». Я открываю ее фото профиля, а там она в этой шапке на фотосессии. Пофоткалась, видимо, и решила вернуть. Я ее заблокировала, так эта юмористка мне отзыв после этого накатала.
Продаю свою одежду на Винтед.Всегда было всё нормально.Купили,запоковала,отнесла.Один раз женщина написала,что живёт поблизости,хочет примерить юбку и ей так дешевле-не надо платить за доставку.Согласилась.Она опоздала,мерила,вздыхала.Потом стала канючить,что дорого.В результате еле наскребла мелочь.Решила больше никаких контактов,всё через отправку,даже если покупатель из соседнего дома.
- Продавала кухонные весы за 300 рублей. Висело объявление месяца 3-4, но в итоге их внезапно заказали, без предупреждения. Отправляю — едут неделю или больше. Приезжают — лежат: день лежат, два лежат, еще сколько-то лежат. Человек их не забирает, весы отправляются обратно ко мне — в пути еще около недели или больше. В итоге на весы уже новый покупатель появился, а они все еще были в пути ко мне. Такие вот весы- путешественники.
- Продавала комод с пеленальным столиком, в сборе и с самовывозом. Позвонила девушка, говорит, мол, приеду, заберу обязательно сегодня. Ну хорошо. Приезжает девушка на сносях, осматривает комод, все ей нравится, говорит: «Беру!» По рукам. Она осматривается по сторонам и такая: «А кто мне поможет его в машину загрузить?» А дома я и восьмилетний ребенок. И кот, но у него лапки. Говорю, мол, никто — там же написано: «самовывоз» и «самовынос». И она мне: «Ну так правильно: вы сами выносите, а увезу я сама, так и быть!» Пришлось ей объяснять значение слова «самовывоз». На следующий день она приехала с двумя мужчинами и забрала комод.
- Я как-то отдавала бесплатно диван (в использовании был два года, покупала дешево, но в мебельном магазине, не с рук). Отдавала, потому что переезжала со съемной квартиры в другую: ставить его было некуда, а выбрасывать — жаль. Единственное условие — самовывоз, но даже тут молодой человек помог бы его спустить и загрузить. Так вот. Пишет мне какая-то юморная тетя: «Здравствуйте, заберу сегодня, доставку компенсируете же?» Ну, я там выпала, конечно.
- Осталось у меня чуть больше половины пачки кирпича. Разместил на Авито с самовывозом. Ну, традиционно началось то, что и так все знают. Потом — бац! — звонит человек: мол, сними с продажи, я приеду. Кидает задаток в тысячу и пропадает больше чем на неделю. Звонит: мол, я не приеду, задаток оставляй себе. Размещаю опять.
Почти сразу звонок, и через час приезжает мужик с прицепом. Отдает деньги за все и грузит. После погрузки трети понимает, что прицеп не вывезет и решает, что надо отвезти то, что набрал, прицепить другой и вывезти остальное. В общем, он больше не приехал даже через месяц. Звоню ему, а он мне: «Отстань от меня пока с кирпичом, некогда». Ну ладно, давай, говорю, хоть остаток денег переведу. Карты нет у него, привязанной к телефону. Потом как-нибудь.
В общем, немного подождал и опять разместил объявление, кирпич-то мешает. Думаю, если и приедет — отдам деньги за остаток. И вот у меня уже опять задаток в тысячу на руках, и покупатель уже второй день не выходит на связь. Подумываю прикупить еще пару пачек. Похоже, что-то есть в этом бизнесе.
Как показывает опыт разных людей, продать что-то в интернете иногда тот еще квест, но если не хочется выбрасывать старые вещи, а есть желание подарить им новую жизнь, то попробовать все же стоит.