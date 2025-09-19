20 старых вещей, которым подарили вторую жизнь, и теперь в них не узнать былой мусор

Старые вещи умеют удивлять: еще вчера они пылились на свалке, а сегодня сияют как новые и даже лучше. Немного фантазии, капля терпения — и бывший хлам превращается в стильный предмет, которым хочется хвастаться.

«Мама выбрасывала шторы, а я сшила из них платье»

Ну ты и мастерица, шикарно вышло! © Puzzled_Sky9875 / Reddit

«Посмотрите, что я сделал из старой тумбочки. Дочки в восторге!»

Вот бы у меня в детстве была такая! Хотя ладно... я и сейчас такую хочу! © SnoraDora / Reddit

«До и после моей первой переделки комода!»

© Lbowles93 / Reddit Евга 2 часа назад Коричневая патина не очень удачно растушёвана. Но если это первые попытки, то очень хорошо.

А если кто таким интересуется, то советую канал Ирина my diy на красной кнопке. Она любит как раз в таком стиле творить. Сейчас вон целый дом уже реставрируют - - Ответить

«Превратила старую палетку в коробочку для заколок»

«Блестящее праздничное конфетти из коробки от зубной пасты»

«Я понятия не имел, что своим самодельным кашпо оскорблю чувства людей»

Посадил бы туда яблоню, что ли. © StructuredSuccess / Reddit

«Вторая жизнь для этой выброшенной красоты»

Потрясающе! По первой фотке и не верилось, что получится так шикарно! © wrenlymay / Reddit

«Две пары штанов из секонда не подошли по размеру, так что я соединила их и сделала одни, которые сидят идеально»

«Восстановила старинный кедровый сундук — потребовалось 40 часов шлифовки»

«Сшила куртку из старого пледа. 6 часов мерок, резки и шитья. Еще не совсем готова, но я в восторге»

«Не захотела выбрасывать свой старый диван, которому больше 40 лет, поэтому сшила для него новый чехол»

«Моя переделка стула 30-40-х годов»

«За год подводных поисков насобирал больше 20 кг свинца. Переплавил старые грузики — и вот они снова в деле, а заодно океан стал чище»

«Купила кардиган, вживую оказался ужас, распустила на пряжу и связала коту лежанку»

«Домик для моих кошек. Сделал давно, но до сих пор в строю»

«До и после реставрации металлических гномов, которых я купила в благотворительном магазине»

«Сосед уже собирался выбросить, а я увидела в этом потенциал. Новая краска, обивка — и получилось неплохое кресло»

«Реставрация ржавой скамейки 20 века»

Браво! Многие бы решили, что такая развалюха только на выброс, а ты ее оживил. © Unknown author / Reddit

«Спас это офисное кресло и отреставрировал его»

«Моя первая винтажная реставрация!»