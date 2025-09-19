20 старых вещей, которым подарили вторую жизнь, и теперь в них не узнать былой мусор
Старые вещи умеют удивлять: еще вчера они пылились на свалке, а сегодня сияют как новые и даже лучше. Немного фантазии, капля терпения — и бывший хлам превращается в стильный предмет, которым хочется хвастаться.
«Мама выбрасывала шторы, а я сшила из них платье»
- Ну ты и мастерица, шикарно вышло! © Puzzled_Sky9875 / Reddit
«Посмотрите, что я сделал из старой тумбочки. Дочки в восторге!»
- Вот бы у меня в детстве была такая! Хотя ладно... я и сейчас такую хочу! © SnoraDora / Reddit
«До и после моей первой переделки комода!»
Коричневая патина не очень удачно растушёвана. Но если это первые попытки, то очень хорошо.
А если кто таким интересуется, то советую канал Ирина my diy на красной кнопке. Она любит как раз в таком стиле творить. Сейчас вон целый дом уже реставрируют
«Превратила старую палетку в коробочку для заколок»
«Блестящее праздничное конфетти из коробки от зубной пасты»
«Я понятия не имел, что своим самодельным кашпо оскорблю чувства людей»
- Посадил бы туда яблоню, что ли. © StructuredSuccess / Reddit
«Вторая жизнь для этой выброшенной красоты»
- Потрясающе! По первой фотке и не верилось, что получится так шикарно! © wrenlymay / Reddit
«Две пары штанов из секонда не подошли по размеру, так что я соединила их и сделала одни, которые сидят идеально»
«Восстановила старинный кедровый сундук — потребовалось 40 часов шлифовки»
«Сшила куртку из старого пледа. 6 часов мерок, резки и шитья. Еще не совсем готова, но я в восторге»
«Не захотела выбрасывать свой старый диван, которому больше 40 лет, поэтому сшила для него новый чехол»
«Моя переделка стула 30-40-х годов»
«За год подводных поисков насобирал больше 20 кг свинца. Переплавил старые грузики — и вот они снова в деле, а заодно океан стал чище»
«Купила кардиган, вживую оказался ужас, распустила на пряжу и связала коту лежанку»
«Домик для моих кошек. Сделал давно, но до сих пор в строю»
«До и после реставрации металлических гномов, которых я купила в благотворительном магазине»
«Сосед уже собирался выбросить, а я увидела в этом потенциал. Новая краска, обивка — и получилось неплохое кресло»
Розу деревянную зря закрыли. И перекладина изогнутая к месту была. В общем, всю красоту убрали.
«Реставрация ржавой скамейки 20 века»
- Браво! Многие бы решили, что такая развалюха только на выброс, а ты ее оживил. © Unknown author / Reddit
«Спас это офисное кресло и отреставрировал его»
«Моя первая винтажная реставрация!»
Вот так старые вещи обретают новое дыхание и снова радуют глаз — порой даже больше, чем в день покупки. А если вам близка эта любовь к винтажу, загляните и в эту подборку.
