15+ живых историй о ремонте, после которых понимаешь, что главное в доме — это люди

Когда родители подарили мне квартиру с дремучим «бабушкиным ремонтом», денег на мастеров не было, и я решила делать все сама. И тут начался настоящий экзамен на соседские отношения.

Сначала прибежала соседка сверху: я, мол, мешаю ей смотреть сериалы. Жаловалась в полицию, а потом и вовсе вырубила мне свет в щитке. Вместо скандала я купила торт и пошла к ней мириться. Мы попили чаю, и в итоге стали подругами, заранее согласуя время для шума.

Потом пришла бывшая учительница — поучить меня жизни, зачем я меняю «хороший кафель ровесников моих родителей». Пришлось строго дать отпор, после чего она прониклась ко мне уважением. Когда я вынесла строительный мусор, соседи подкинули туда свой хлам и начали возмущаться. Я просто наклеила на свои мешки цветные стикеры и оплатила вывоз только их — вопросы отпали. А когда нас сорвался топить треснувший общедомовой стояк, мы с соседом снизу вовремя разобрались и разошлись миром.

Финальный аккорд случился поздним вечером, когда я шумно шлифовала стену на кухне. В дверь постучал недовольный парень из квартиры за стенкой: «Вы там шаркаете, спать мешаете!» Я дико устала и отрезала: «Мешает? Зайдите и помогите закончить!»

Он опешил, но зашел, принес свою шлифмашинку, и мы все быстро доделали. Потом он стал заходить помогать по ремонту, заглядывать на чай... В общем, этот «сердитый сосед» сегодня — мой муж. Так что ремонт — это действительно испытание. Но, как показал мой опыт, его можно пройти с пользой для личной жизни.