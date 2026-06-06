15+ живых историй о ремонте, после которых понимаешь, что главное в доме — это люди
Мы можем годами жить на одной лестничной площадке и едва знать имена друг друга. Но иногда достаточно одного события, чтобы обычные соседи стали людьми, на которых можно положиться в трудную минуту.
- После начала ремонта меня сразу добавили в чат подъезда. Там обсуждали все: сколько раз за день у меня сверлили, почему рабочие «слишком громко ходят» и не портят ли они «энергетику дома». А потом соседка случайно вместо личного сообщения написала в общий чат: «На какие шиши эти бюджетники такой роскошный ремонт закатили?»
- Решила на даче покрасить забор. Только открыла банку, как заходит сосед: «Ну кто так
делает? Сплошные потеки будут!» Он взял кисть и выдал идеальный кусок. Я вздохнула: «Ой, и правда. Пойду тогда хоть сорняки поковыряю». Сосед засмеялся и выдал: «Стой! Ты и сорняки дергать не умеешь, небось корни оставишь. Я все сам сделаю, а то потом переделывать замучаешься». Мне было безумно трудно скрыть ликование, но я изобразила разочарование в своих способностях. Какой же он все-таки «профессионал», а я — молодец!
- Пришла у нас в негодность печка в бане, кирпичная была с плитой. Папа решил сделать новую, приволок метра два железной трубы метрового диаметра. Два дня варил в гараже, получилась замечательная печка, с баком для горячей воды, с каменкой, с поддувалом. И все это время мама почему-то ворчала на папу, а он огрызался. Я сильно-то и не вникала. И вот под новую печку в бане залит фундамент, можно устанавливать, и оп-па! Она не пролезает в дверь. Мама знала, что она не пролезет, но папе доказать не могла. Пришлось разобрать у бани стену, чтобы поставить туда этого монстра. А мама всю неделю без горячей воды, без помывки, без стирки. Я бы тоже заворчала.
«Своими руками: закончил кухню в своем первом доме. Вообще без опыта в ремонте и дизайне»
- Живу в старом доме, потолки три метра. Начали делать ремонт на кухне и частично разобрали подвесной потолок, состоящий из панелей. Сегодня ночью проснулись от непонятного грохота на кухне. Заходим — а там наш кот запрыгнул на шкаф с посудой, а со шкафа забрался в подвесной потолок и начал по нему ходить. Кот! Ходит! В потолке!
- Переехала в новую квартиру, делала ремонт. В то же самое время поменяла работу, новый начальник очень мне понравился. Часто слышала, как он жаловался другим людям на соседей, что из-за их ремонта жить невозможно. В итоге оказалось, что моя квартира находится прямо над его. Теперь снова делаем ремонт, объединяем квартиры: мой начальник теперь мой муж.
Не, объединить две квартиры снизу и сверху нельзя, я тоже так хотела, но нельзя....
- Дядька, который по знакомству, но не бесплатно делал мне ремонт в ванной, хотел установить унитаз посреди комнаты (буквально), потому что он якобы не помещался в угол. Это было неправдой: все было выверено мной до миллиметра еще до покупки мебели в ванную. Но его внутренний дизайнер очень оскорбился, когда я сама задвинула трон в угол и заставила мастера там его закрепить. В отместку за такое глупое решение он бросил работу на середине и свалил в закат, не доложив плитку между ванной и одной стеной и не промазав все по периметру герметиком. Исправлял косяки уже его племянник, который делал ремонт в остальной части квартиры.
«Не перед кем похвастаться кухней, которую сделал своими руками, так что зацените вы»
Здорово👍 единственный вопрос - как открывать выдвижные ящики в углу? Ручки же мешают🧐
- Как-то решили мы с мужем делать ремонт. Я съехала на дачу, а он остался в квартире с мастерами стены выравнивать, штукатурить. Муж у меня человек аккуратный — всегда чисто выбрит, одежда выглажена, сам вкусно пахнет. Но тут себя запустил, отрастил бороду, ходил, как и положено, в грязной, сопутствующей ремонту, одежде. Мастера работали днем, ночью уходили по домам.
Я, через пару недель соскучившись по любимому, решила вернуться домой хоть на одну ночку. Пришла вечером, нет никого, завалилась спать. Просыпаюсь ночью, оглядываюсь: белые пустые стены мой мозг спросонья не опознал. «Боже, — ужаснулся мозг. — Мы на каком-то складе, как так?!» И тут я поворачиваюсь, а рядом заросший мужик спит! Мозг: «Беги!» Муж до сих пор ржет, вспоминая, как я, сшибая все на своем пути, летела от него чуть ли не носом в снятые полы.
- У меня в течение 2 лет какой-то сосед по выходным часов в 9–10 утра что-то необычное исполнял перфоратором. Такое ощущение было, что он скульптор и что-то неспешно обтесывал перфоратором. Недавно узнал, что часть жильцов думала на меня. Типа я недавно заехал и делаю ремонт. Узнал, лишь когда начал реальный ремонт и ходил согласовывать время с соседями.
- Когда делали ремонт в квартире, решили заменить окна. Поехала на завод лично, чтобы заказать именно такие, как я хочу. Одним из моих желаний было, чтобы окна открывались не внутрь, а наружу. Вроде бы, кому какое дело? Оказалось, очень многим. Почти все соседи высказались — всем не нравится. Одна соседка позвонила днем во время обеда, чтобы поделиться своим мнением. Сотрудники, услышав вопли из мобильного, поинтересовались причиной истерики. Когда узнали, в чем дело, то присоединились к дискуссии. Один сотрудник и вовсе выделился: «Допустим, у тебя окна открыты. А если диван сверху упадет?»
«Год назад обзавелся собственным жильем, и этот стиль. Ну, как-то сам собой получился»
- Я как-то по молодости и дикой любви стала жить с парнем и его маман. В ремонт вложилась нехило, в чужом-то доме. И ведь не возникало мысли, что это глупо. Я делала его для себя, чтобы мне было комфортно в том доме. Много воды утекло, но когда мы с молодым человеком расстались и я съехала в один прекрасный день, то они мне вернули все до копейки и пожелали счастливого пути. А ведь мы ни женаты не были, ни договоров никаких не составляли. Так тоже бывает.
- Друг, когда делал ремонт, предварительно в чате в WhatsApp согласовал с соседями время и дни проведения шумных работ. Все были довольны. Однако нашлась женщина, которая жаловалась на постоянные стуки в его квартире. Даже когда у рабочих были выходные, она, мол, их слышала, постоянно названивала ему и жаловалась. Голова болит из-за них, говорила. Мой товарищ с ней встретился, чтобы все прояснить, и она предложила ему оплатить ей путевку в Турцию на время ремонта.
- Как только рабочие брались за перфоратор, соседка сверху начинала стучать по батарее так, будто передает сигнал бедствия. А потом случайно встретила меня у лифта и очень тихо спросила: "Скажите честно, а сколько сейчас вообще стоит нормальный ремонт?".Похоже, ее раздражал не шум, а цены.
«Невеста сделала ремонт в моей комнате для рисования, и я не могу нарадоваться. Она лучшая»
Бонус: история от нашей читательницы
Когда родители подарили мне квартиру с дремучим «бабушкиным ремонтом», денег на мастеров не было, и я решила делать все сама. И тут начался настоящий экзамен на соседские отношения.
Сначала прибежала соседка сверху: я, мол, мешаю ей смотреть сериалы. Жаловалась в полицию, а потом и вовсе вырубила мне свет в щитке. Вместо скандала я купила торт и пошла к ней мириться. Мы попили чаю, и в итоге стали подругами, заранее согласуя время для шума.
Потом пришла бывшая учительница — поучить меня жизни, зачем я меняю «хороший кафель ровесников моих родителей». Пришлось строго дать отпор, после чего она прониклась ко мне уважением. Когда я вынесла строительный мусор, соседи подкинули туда свой хлам и начали возмущаться. Я просто наклеила на свои мешки цветные стикеры и оплатила вывоз только их — вопросы отпали. А когда нас сорвался топить треснувший общедомовой стояк, мы с соседом снизу вовремя разобрались и разошлись миром.
Финальный аккорд случился поздним вечером, когда я шумно шлифовала стену на кухне. В дверь постучал недовольный парень из квартиры за стенкой: «Вы там шаркаете, спать мешаете!» Я дико устала и отрезала: «Мешает? Зайдите и помогите закончить!»
Он опешил, но зашел, принес свою шлифмашинку, и мы все быстро доделали. Потом он стал заходить помогать по ремонту, заглядывать на чай... В общем, этот «сердитый сосед» сегодня — мой муж. Так что ремонт — это действительно испытание. Но, как показал мой опыт, его можно пройти с пользой для личной жизни.
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А какие истории у вас связаны с ремонтом и соседями?
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