Какая прелесть! Я видела вблизи саменского нерпенка, но ладожский - это удача, уж очень они пуганые.
18 путешественников, чьи поездки в глубинку обернулись морем теплых впечатлений
Иногда, чтобы по-настоящему перезагрузиться, нужно просто уехать подальше от больших городов. В глубинке жизнь течет по своим законам, а люди совершают поступки, которые для столичного жителя оказываются приятным культурным сюрпризом. Перед вами — простые и искренние рассказы путешественников о поездках по стране. Именно такие живые моменты напоминают о главном и оставляют приятные воспоминания на годы вперед.
- Ездили мы с женой в один небольшой городок — типичная глубинка, где в 17 часов жизнь замирает. Увидели кинотеатр. Через 15 минут начинался какой-то сеанс, но я хотел «Злой город» — ближайший по расписанию на завтра. Диалог с кассиром:
— Два билета на завтра на «Злой город».
— Вы не торопитесь?
— Да не особо.
— На ближайший сеанс никто не купил билеты. Если за 15 минут никто не подойдет — включу вам «Город».
Для столичных обывателей в этой фразе сложилось сразу несколько откровений: может быть пустой зал, сеанс устроят только для нас, да еще фильм на выбор!
— Есть попкорн или перекусить что?
— Не, ничего нет. Но вон магазин через дорогу, успеете затариться.
И снова шок! Вместо того, чтобы отбирать еду на входе и продавать за пятикратный ценник — прямым текстом отправил в магазин.
Закупились, вернулись. За 15 минут никто не пришел. Кассир пригласил в зал — большой, отремонтированный, с неплохими креслами. Сели в центр. Кассир, поднимаясь к киномеханику, добил: «Вам сразу включить, без рекламы?» Уточнил громкость — и удалился. В общем, мы пришли и на следующий день. Поделиться захотел, потому что отвыкаем мы от позитивного. А оно есть — там, где не ждешь. Тот парень из далекого кинотеатра до сих пор в памяти. Пусть у тебя все хорошо будет!
Подойти к ладожской нерпе настолько близко — просто невообразимая удача
«Заранее предупрежу некоторые вопросы: мы не трогали нерпу руками, зная, что запах человека может оттолкнуть от нее сородичей и сделать изгоем; мы не кормили нерпу; мы не шумели рядом с ней, поэтому большую часть нашей встречи нерпенок спал; мы не использовали вспышку при фото и видео съемке.»
- Поехали как-то на Волгу, на острова — подальше от цивилизации. Поставили палатки, вдруг видим — прямо на нас мчит моторка. Резко останавливается, суровый деревенский мужик молча швыряет нам пузатый пакет и уплывает. Ну мы его открыли и обалдели — там огромный холодный арбуз. Очень вкусный, кстати. До сих пор не понимаю, что это вообще было.
- Мы с мужем затеяли эту рыбалку как «наш день» — без телефонов, без детей, только вдвоем. Нашли озеро по карте, добрались, закинули удочки. Три часа — ноль. Не то чтобы совсем тишина, муж периодически смотрел на меня с виноватым видом, я делала вид, что мне и так хорошо. Он уже начал говорить что-то вроде «ну давай еще полчасика и поедем». Тут приходит дед с удочкой. Садится неподалеку, оглядывается на нас и говорит без предисловий: «Вы не там стоите. Вон под иву идите». Мы переглянулись и пошли — ну а что, хуже уже не будет. Через минут пять муж вытащил окуня. Заорал так, что утки взлетели. Потом еще одного. Потом я вытащила, тоже орала. А дед на нас даже не смотрел. Сидел, смотрел на воду, как будто так и надо.
«Думал сегодня доехать до магазина. Вышел, офигел, убежал за камерой, в магазин точно уже не успею. Хорошо так засветило»
Какое шикарное северное сияние, притом разноцветное - это бывает очень редко.
- Был как-то на рыбалке с товарищем. Приехали в забытую деревню, сели у берега, наслаждаемся. Тут приезжают два мужика на стареньком «Москвиче», сразу достали еду: огурчики, колбаска, мясо, хлебушек. Разложились в машине, перекусили и пошли рыбачить. Машину оставили открытой, на сиденье вся еда, а спустя полчаса стадо коров с быками идут мимо нас. Одна крупная скотина заинтересовалась едой в машине, пошла туда и зацепилась рогами за сиденье! Мы с другом в шоке наблюдаем, мужики покидали удочки, бегут к машине и не знают, что делать. Корова орет, нервничает, бушует... Короче, вырвала кусок сидушки и убежала вместе с ним, знатно нас повеселив, но огорчив мужиков.
- Стояли с палаткой на берегу реки в Карелии. С вечера зарядил дождь, к ночи похолодало, газ в горелке кончился. Сидели мокрые и голодные — туристы, что с нас взять. Утром видим: перед палаткой стоит термос и пакет с пирожками. Откуда — непонятно, кругом лес. Потом нашли записку под термосом: «Видел вас вчера с лодки. Погода дрянь. Угощайтесь. Удачи». Имени нет, подписи нет. А пирожки были с капустой, вкусные.
Вот они, нынешние туристы с газовой печкой, ни тебе костер разжечь, ни приготовить на нём, одним словом-- урбанизанутые.
Думаете, это просто холмик? Нет, это Пупырь ежа. Автор фотографии поехал в Адыгею только ради этого чудесного названия
- Гостил в деревне у родственников, там в морозы маленьких козлят принесли в дом, чтобы они не замерзли. Утром проснулся от того, что что-то в голову влетело! Это козленочек решил поиграть, а любимая игра у них — разбежаться, подпрыгнуть и скакнуть прямо в голову.
- Муж родился и рос в городе, из живности видел только собак и кошек. И в глубоком-глубоком детстве небольшую свинью. Помню, когда приехал он к моим родителям первый раз, я и знать не знала, что у человека может вызвать такой дикий восторг беременная свинья! «Дорогая, ты видела, какая она большая? Половину сарая занимает!» А уж рождение поросят... У меня слов не хватит описать состояние мужа. Шок («А почему поросята такие маленькие?») и восторг («Смотри, смотри, они дерутся!!!»). Потом он видел, как выводятся цыплята: «Родная, а ты знала, что они пищат в яйце? Ты видела, как он клювик свой показал? Фу-у-у, почему он такой мокрый?!» И это все говорил обычно молчаливый парень! Еще он сделал для себя открытия: коровы знают свое место в загоне, кролики не любят, когда их берут за уши, козы очень умные и ласковые животные, особенно козлята, особенно, когда идешь с бутылкой молока.
«Ходили мы с сыном в поход, зажигали костер, суп варили. И знаете, вкуснее лесного супа ничего еще не ела»
- Ехали с другом на велосипедах через деревню где-то в Тверской области. Жара, воды нет совсем. Постучали в первый попавшийся дом. Открыла бабуля лет восьмидесяти. Мы: «Не дадите водички попить?» Она нас молча внутрь запустила, усадила за стол и через минуту поставила тарелки с горячим супом, хлеб и компот. Мы пытались объяснить, что нам правда только воды. Она отмахнулась: «Ешьте, вижу же, что голодные». А мы и правда были голодные, все съели.
- Вспомнил как лет 6-7 назад ездил к родственникам. Июль, в 11 утра +40 градусов. Заказал такси до городского пляжа. Там река Урал всего метров 20 в ширину, с одной стороны Европа, с другой Азия. Но водичка бодрящая, приятно окунуться. Так таксист, узнав что я хочу просто искупаться, предложил отвести меня в другое место. Ехали километров 20, через старый город, где-то еще по грейдеру... Но место было супер! Река, небольшой водопад с порогами... Я туда всей семьей ездил через день. Все в восторге. А таксист взял за поездку как до городского пляжа. Сказал, что сам предложил, брать деньги не намерен. Не помню ни марку авто, ни таксиста, но если ты читаешь это — спасибо тебе!
«Подмосковье. Только сфоткал. Желаю хорошего настроения»
- У меня был случай в далеком детстве. Поехали мы с родителями и друзьями собирать черемуху. Дело было недалеко от какой-то маленькой деревушки. Черемуха была крупной и сладкой. Когда черемухи набралось пару-тройку ведер, нас, детей, оставили в уазике. Сидим. Вдруг слышится нам такое смачное чавканье. Выглядываем из машины, а там огромные хряки нашу черемуху лопают! Набравшись смелости, выскочили мы из машины и давай гонять их. Черемуху отстояли. Ну почти.
- Отдыхала в деревне у бабушки и как-то ночью вышла в туалет. Он, как и у всех, стоял на удалении от дома, и идти было лень, поэтому я решила остановиться у кустиков. И в один момент поняла, что села на огромного ежа! Не знаю, кто больше испугался, я или еж, но с тех пор в такие походы я брала с собой фонарик.
«Решил сходить с ребенком в лес, прогуляться и поесть на природе. Купил сухпаек, вот сын снимает пробу. Все понравилось, остался доволен!»
- Летом я копалась в огороде в соответствующем прикиде, потом зачем-то выглянула за забор и увидела толпу одноклассниц. Они бежали ко мне и кричали: «Вот она! Вот она! Вот она!» Это было очень неожиданно! Откуда взялись мои городские одноклассницы в поселке? А я стою такая вся в «дольче габанна». Оказывается, они ходили по деревне и спрашивали, где живет девочка такая-то. А было это еще в староглиняные времена, когда у меня не было мобильного телефона. Наша одноклассница праздновала день рождения, они в соседнем поселке напразновались, торта наелись и пошли гулять, догулялись до моего поселка, кто-то вспомнил, что я тут живу и пошли меня искать. Торт доедали уже вместе.
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