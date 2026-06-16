18 путешественников, чьи поездки в глубинку обернулись морем теплых впечатлений

Иногда, чтобы по-настоящему перезагрузиться, нужно просто уехать подальше от больших городов. В глубинке жизнь течет по своим законам, а люди совершают поступки, которые для столичного жителя оказываются приятным культурным сюрпризом. Перед вами — простые и искренние рассказы путешественников о поездках по стране. Именно такие живые моменты напоминают о главном и оставляют приятные воспоминания на годы вперед.