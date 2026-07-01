Натурально автор не в курсе. Хлопок даёт усадку не в воде, а при высыхании. То есть не сразу. Неудачная выдумка. 👎👎👎
19 человек, которые просто хотели отдохнуть на море, а привезли ворох ярких впечатлений
Отдых на пляже — это не только маленькие радости и яркие моменты, но еще и занятные открытия и курьезные ситуации. Теплое море, солнышко, манящие запахи вареной кукурузы и пахлавы — все это у нас прочно ассоциируется с классным отпуском. Безусловно, путешествия становятся одними из самых ярких воспоминаниями на долгие годы.
- Прилетели с подругой на море ранним утром. Решили сразу поехать на пляж: встретить рассвет и искупаться. Я гордо надела новый вязаный купальник, который смастерила сама. Эффектно погружаюсь и тут же ощущаю, как мой новенький купальник предательски съеживается на мне ровно в два раза! Гляжу вниз, а вместо приличного наряда на мне какое-то экстремальное микро-бикини... Оказалось, я связала его из обычных хлопковых ниток и банально забыла постирать перед ноской. А натуральный хлопок, как знают все опытные рукодельницы, в воде дает моментальную и очень сильную усадку! Хорошо хоть пляж в пять утра был еще пустой. В итоге из моря я выбегала очень стремительно, прикрываясь руками, а нормальный купальник пришлось экстренно покупать в местном магазине.
«Сегодня я показывала тете украшения, и она вдруг вспомнила, что 25 лет назад нашла кольцо на пляже»
«Она хранила его, думая, что это какая-то дешевая подделка, но считала его милым. Я сразу же смогла подтвердить, что, по крайней мере, золото в нем настоящее».
- Лето. Пляж. С самого утра шустрая продавщица бродит с сумками, из раза в раз повторяя на одной ноте: «Раки, рыба, трубочки, чурчхелла, семечки жареные! Кто желает?» Пляж постепенно заполняется, и вот ей уже не пройти между лежаками и полотенцами. Остается только скакать по оставшимся островкам песка и балансировать. Очередной маневр не удается — нога задевает бок загорающей женщины. Та поднимается, чтобы возмутиться, но тут же видит виноватое лицо, и такая: «Ну ладно. Кукуруза есть?»
Могу представить, что сделается с рыбой и раками в сумке к середине дня на жаре)
«С квоккой на пляже. Позитивный зверек»
- Лежу на пляже — попа в море, сам на суше. Подходит девочка 3–4 лет:
— Привет! Я Анечка, из другой страны. Я с бабушкой. А ты?
— Я Саша...
— Давай куличики делать?
Делал потом ей много куличей. Другие дети подтянулись, им тоже делал. Лучшее знакомство в моей жизни.
«Вышли с котом на пляж погулять, ему понравилось»
- На пляже сотни отдыхающих — прилечь негде. Ближе к часу дня шумный пляж оживился еще сильнее. Какой-то мужчина бегал от туриста к туристу с потерянным видом. Оказалось, он отдыхает здесь с женой и трехлетним сыном. Так получилось, что мальчик пропал. Терять время нельзя. Сами понимаете: маленький ребенок и большая вода рядом.
Я огляделся по сторонам огромного пляжа. Оббежать такой вдвоем почти нереально. Я журналист и иногда веду мероприятия. На пляже располагалась пара кафешек. В одном из заведений громко играла попса. Я побежал туда и объяснил ситуацию. Официант дал добро: я развернул динамик в сторону пляжа и объявил в микрофон, что пропал мальчик. Сообщил приметы и попросил отдыхающих помочь.
Люди откликнулись. Кто-то начал нырять в море. Остальные отправились прочесывать территорию пляжа. Через 5–7 минут ко мне подошел тот самый мужчина. Вместе с сыном — живым и невредимым. Оказалось, мальчик увидел сладости в ларьке на окраине пляжа и самостоятельно отправился туда. В микрофон я сообщил: «Мальчик найден». Пляж на мгновение замер и «выдохнул», а потом сотни туристов начали аплодировать. Представляете? Это были лучшие аплодисменты в моей жизни. Уже четвертый год я дружу с этой семьей. Мальчика зовут Артем, и теперь я его крестный отец.
Ну да - жена думала, что с ребенком папа, а тот думал, что сын с мамой 🙄
«Сфотографировал комету телефоном»
Купаемся на пляже с племянниками. Я решил покидать их в воду. Им, естественно, понравилось. После энного количества бросков подходят еще детишки и просят их покидать. Все счастливы и рады. После того как я вышел из воды, ко мне подошла девочка, которую я кидал в воду, и говорит:
— Дяденька, ты классный.
— Спасибо.
— Чего спасибо? Я говолю, что ты классный. У тебя спина обгалела.
«На заброшенном пляже я обнаружил дверь, и больше ничего»
- Приехал на пляж, немного позанимался на турниках, покупался, понял, что я голодный. И тут натыкаюсь взглядом на троих ребят лет по двадцать. Они прям очень вкусно лопают огромный арбуз, килограммов на пятнадцать. Наверное, все втроем его тащили. И у меня сразу мысль: «Подойти, что ли, попросить кусочек? Куда им такой большой?»
И буквально через минуту двое из них встают и начинают резать арбуз на дольки и угощать всех вокруг: сначала бабулю, потом дедулю. Смотрю — третий пошел с несколькими кусками к машине скорой помощи и спасателям. Так как-то хорошо стало на душе, потеплело.
«Эту скрученную корягу я нашел на пляже»
- Это из моего города — Орхуса. Скульптура была создана в 1993 году Йорном Реннаусом и называется «Танден» (зуб) — ее еще называют «единорог». © manwhorunlikebear / Reddit
- Вчера с женой поехали на пляж к морю. Так как было ветрено, расположились мы в любимом месте — среди кустов облепихи и шиповника. Вдруг вижу, как из куста шиповника выбежала маленькая ящерка и рванула в куст облепихи. Тут во мне взыграл охотничий инстинкт, и я, сдернув с головы бейсболку, бросился за пресмыкающимся.
И даже, как мне показалось, сумел ее накрыть кепочкой. Пока я аккуратно приподнимал края бейсболки, увидел, что ящерица с интересом наблюдает за мной из куста облепихи. Я сунулся в колючий куст. Причем ящерка в это время смотрела на меня и как будто понимала, что максимум, что ей грозит, — это поржать над охотником-неумехой.
Ящерицу я, конечно, не поймал, только ободрался о колючки. Сегодня приехали на то же место, сели завтракать. Птички поют, ветерок с моря. Идиллия и релакс. Вдруг из куста облепихи молнией выскакивает что-то и стремительно бросается в мою сторону. Я чуть не подавился от испуга и неожиданности. А это стремительное нечто, оказавшееся, как вы догадались, ящерицей, залетает на мою ногу и, задержавшись пару секунд на колене, спрыгивает с ноги, оборачивается, словно говоря: «Ну что, испугался?» И мгновенно скрывается в кусте шиповника. Выглядело все это как продуманная месть. И да, в первый момент я действительно испугался.
«Сегодня на пляже недалеко от Харстада в Норвегии к нам присоединился олень»
- Лежу я как-то на пляже, отдыхаю. Решила перевернуться, чтобы созерцать морские волны. Встаю с коврика, матрица дает сбой, и вместо того, чтобы просто уложить свое тело головой к морю, я переворачиваю коврик на 180 градусов и, внимание, укладываюсь точно так же, как и до этого. Да как так-то? Где море? Ну через секунду, конечно, дошло. Как это смотрелось со стороны, не знаю, но надеюсь, остальные отдыхающие решили, что я просто стряхнула с коврика песок. Ну, по факту-то я его действительно стряхнула.
«Нашла на пляже зуб акулы»
- Раннее утро. Пляж. Спускаю свою доску для плаванья на воду. В воде барахтается плотный мужчина в маске с трубкой и мальцом лет семи. На берегу дама в шляпе загорает на утреннем солнце. Пляж полудикий. Тишина. Малец выгребает к берегу с криком:
— Мама, мама! Зуб! Зуб выпал!
— Ну наконец-то! Все, жди зубную фею.
— Да не у меня! У папы выпал! Он трубку в рот засунул, и зуб выпал!
Ребенок с воплем выбегает на берег, за ним выходит мрачный папа.
«Этот камень в форме сердца я нашел на пляже»
- Лежу на пляже. Вдруг чувствую, как кто-то нежно, но настойчиво целует меня в шею. Думаю: «Ну наконец-то от мужа романтики дождалась!» Улыбаюсь, поворачиваюсь, чтобы ответить на поцелуй, уже вытягиваю губы. И тут вижу, что надо мной стоит лошадь. И тут же слышу возгласы издалека, судя по всему — хозяина. Лошадь, наверное, решила пробежаться, и попробовать на вкус тетеньку. До этого мы ели арбуз, наверное, запах ее и приманил.
А вот еще подборка солнечных историй и фото о маленьких радостях, которые могли произойти только летом.