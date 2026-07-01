19 человек, которые просто хотели отдохнуть на море, а привезли ворох ярких впечатлений

Купаемся на пляже с племянниками. Я решил покидать их в воду. Им, естественно, понравилось. После энного количества бросков подходят еще детишки и просят их покидать. Все счастливы и рады. После того как я вышел из воды, ко мне подошла девочка, которую я кидал в воду, и говорит:

— Дяденька, ты классный.

— Спасибо.

— Чего спасибо? Я говолю, что ты классный. У тебя спина обгалела.