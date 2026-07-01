15 забавных питомцев, чья соображалка заслуживает крепкую пятерку
Бывает так, что хвостатые, усатые и пернатые проявляют недюжую смекалку. Такую, что сложно не улыбнуться. Ведь как тут не похихикать, когда понимаешь, что твоя кошка завела вторую семью или маленькая собачка всеми способами пытается достичь идеальной чистоты в доме. Такие живые моменты приносят в нашу суетливую жизнь маленькие радости, и, похоже, навсегда остаются в нашей памяти и сердце.
- Племянник купил себе на день рождения крысу, но через месяц у него началась аллергия. Мне пришлось забрать грызуна себе, хотя я не хотела заводить домашних животных. Крысу назвала Самсоном. До чего же Самсон был умный, добрый и послушный! Знал свое имя, встречал меня с работы, всегда бежал ко мне, когда я его звала. Любил мой ноутбук и телефон. Когда я работала, он сидел на ноутбуке и водил лапками по монитору. Обожал мой мобильный телефон.
А главное — Самсон пел, как птичка. Забирался в ванную и переливался трелями, как соловей. Если не знать, что это поет крыса, можно было спутать его с птицей. Вил круглые гнездышки из тряпок, носков, кухонных полотенец. И однажды утащил из шкафа в гнездо книжку! Читатель мой! Часто сидел у меня на плече.
- У меня пес — любитель поспать. Звонит будильник — прыгает в кровать и ложится под бок. Начинаешь шевелиться — обхватывает лапой и кладет голову на плечо. Мол, хозяйка, давай поспим. Еще 10 минуточек ничего не решают. А я тебе говорю: лежи. Так и просыпаемся регулярно.
Да, уж, есть серьёзная причина для опозданий. Против собакена не попрешь 🐕
- Я беру на передержку маленьких собак в свободное время. Есть у меня постоянный клиент — старенький джек-рассел. По утрам летом встает у выхода на террасу и срочно просится на улицу. Открываю, а он бегом через террасу несется в сад. На следующий день то же самое. Пошла за ним проверить. А он там бегает под яблоней и ищет упавшие за ночь яблоки. Отобрать у джек-рассела добычу — то еще приключение, поэтому с этого дня я в сад выбегала первой и собирала падалицу. Но Вердик на этом не остановился — стал караулить созревание малины на нижних ветках в малиннике.
«Она поняла, куда ее везут, когда увидела вывеску ветеринарной клиники»
- Когда мы дома только вдвоем, котяра молча сам открывает дверь и выходит из комнаты. Когда мы дома втроем, котяра садится у двери и жалобно мяучит. На морде — выражение слабого и беззащитного существа. Жена немедленно бежит открыть котику дверь. Котяра успешно выдрессировал мою жену.
- Позавчера слышу стук в дверь. Быстро накинула халат, выхожу, открываю — а там кошка сидит. Да еще и мяукает мне, будто здоровается. Не успела я налюбоваться ее мордашкой, как она в один миг прошмыгнула в квартиру! Так жалко ее стало, что оставила у себя. Забавная, ласковая, игривая. Теперь я всем хвастаюсь, что она умеет мыть полы. Кинешь ей тряпку — а она хватает ее в зубы и давай носиться по всей квартире, таская по полу. Ничего подобного раньше не видела! Хвалюсь, что у меня теперь появилась помощница с лапками.
- Научила собаку приносить тапки. Как и полагается, за каждую выполненную команду даю вкусняшку. Теперь собака носится по квартире с тапками в зубах: мы лежим на диване — вот вам тапком в лицо, едим — нате вам тапки в тарелку! Она их даже с ног снимает и отдает в руки, лишь бы заработать что-нибудь вкусненькое. Прям чувствую: дрессура — это мое.
«Прошлой ночью Молли появилась у моего окна и стала умолять, чтобы я впустила ее. Она очень редко хочет быть в доме. А тут вдруг»
«Я впустила ее через нашу прачечную и заметила странный запах, которой, должно быть, не почувствовала раньше. Это была утечка газа. Наша кошка спасла нас.»
- Мой кот Барсик любит огурцы. Так вот, однажды муж собирался ехать в гости к сыну. Собрала гостинцы. В том числе свежие огурчики. У нас свой огород. Лежит пакет с огурцами на столе. Я несколько раз говорю мужу, чтобы убрал их в сумку. На кухне крутились мы оба. И тут на какое-то время кухня осталась свободной, буквально на пять минут. Слышу крик мужа! Барсик залез на стол, разорвал пакет и погрыз почти все огурцы! Хорошо, что огород-таки свой. Набрала еще.
- У папы на работе жили кот Рыжий — брутал, гроза окрестных котов, и собака Пальма — дворняжка. Как-то зимой у Пальмы родилось восемь щенков. А через пару недель она ушла и больше не вернулась. Выкармливали слепых щенят из пипеток шесть мужиков и кот, исправно приносивший им в коробку мышей и птиц. Рыжий спал с ними, грел и вылизывал каждого. Таскал за холку к своим мискам и обратно в коробку. И это был кот, даже не кошка. Вырастил. Раздали. У животных чужих детей не бывает.
- Мой кот не так давно «сообщил», что вода в чайнике выкипела. Чайник со свистком, но в тот день мне почему-то захотелось убрать свисток. Набрала немного воды, поставила и ушла в комнату заниматься делами. И забыла про чайник. Сижу — подбегает ко мне кот и истошно орет. И тут я вспоминаю про чайник. Бегу на кухню и успеваю вовремя выключить газ, так как чайник уже начал коптиться. Конечно же, за такую подсказку кот получил большую порцию вкусняшек.
Котяка-помогака
- Вчера сосед попросил меня полить цветы, пока его нет дома. Прислал инструкцию на 14 сообщений. В том числе: «Если кот сядет рядом — это нормально, он контролирует процесс». Прихожу. Кот реально сидит напротив цветов и смотрит. Полила. Через минуту кот встал и ушел. Ощущение было такое, будто проверку прошла. Через час сосед пишет: «Кот ушел? Значит, все сделала правильно». До сих пор не понимаю, кто из них хозяин квартиры.
Ну явно не двуногий кожаный, за которым только глаз да глаз нужен. Сам не может, еще прислал такую же криволапую. Которую надо контролировать..
- У знакомых была кошка, которая регулярно уходила гулять на улицу. Со временем ее отлучки стали увеличиваться: 5–7 дней кошка жила дома, а потом на 5–7 дней пропадала. Ребята ломали голову, где она в это время, переживали, как она, все ли с ней в порядке. Но потом привыкли, что она всегда возвращается, и смирились с «гуленой». Так бы все и шло, но однажды кошка вернулась домой в ошейнике. С чужим номером. Так ребята узнали, что их кошка реально завела себе вторую семью.
- У меня подруга переехала из Кызылорды и привезла домашнюю кошку. Попросила подержать ее у себя пару недель, пока обустраивает квартиру. И тут я понимаю: кошка вообще не понимает меня и игнорирует. Пишу: «Жанчик, у тебя кошка глухая? Она вообще не реагирует». А она отвечает, мол, говори с ней по-казахски. Я начала говорить с ней на казахском — стала отвечать, мяукать. Я думала, животные только интонации понимают, а тут прямо язык.
«Я все никак не могла его найти»
- Йорк, девочка. Следит за порядком. Всегда сообщает мне лаем, если что-то не так в доме: закипело и выплескивается на плиту, проливается вода, появляются нехарактерные для нашего дома звуки — и вообще во всех случаях, когда что-то пошло не так. А на улице подбирает с тротуара шишки, каштаны и относит на газон. Никто не учил, она сама такая хозяюшка.
- Прихожу сегодня домой с работы, а меня никто не встречает. Тишина. Нахожу свою собаку в душевой. Лежит, дрожит, не ходит, плачет. Утром была у грумера, все как всегда. Я уже мысленно возмущаюсь: что они там сделали с ним?! Куча анализов и денег спустя вердикт: собака обиделась! На то, что ей побрили попу. Вот такие у нас трагедии. Жду, когда королева простит мир и снова будет носиться по дому, как обычно.
- У нас соседка сверху каждый вечер роняла что-то тяжелое. Отец не выдержал, пошел ругаться. Вернулся через полчаса с тарелкой пирожков и виноватым лицом. Оказалось, у нее попугай научился открывать шкаф и сбрасывать картошку. Папа сказал: «Я не могу на птицу заявление писать». С тех пор при каждом стуке мы говорили: «Картошка пошла».
А вот еще подборочка историй про озорных питомцев, чьи добрые проделки делают хозяев только счастливее.
Комментарии
По традиции кидаю камень в огород собачников)) чтобы не расслаблялись))