15 забавных питомцев, чья соображалка заслуживает крепкую пятерку

Бывает так, что хвостатые, усатые и пернатые проявляют недюжую смекалку. Такую, что сложно не улыбнуться. Ведь как тут не похихикать, когда понимаешь, что твоя кошка завела вторую семью или маленькая собачка всеми способами пытается достичь идеальной чистоты в доме. Такие живые моменты приносят в нашу суетливую жизнь маленькие радости, и, похоже, навсегда остаются в нашей памяти и сердце.