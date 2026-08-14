15 счастливчиков, которые вышли на пляж и наткнулись на диво дивное
На побережье можно найти не только красивые ракушки, яркие кусочки стеклышек и разнообразные водоросли, но и обогатить себя знаниями о морской флоре и фауне. А еще наткнуться на занятные украшения и загадочные артефакты. Перед вами подборка любопытных находок с пляжа от людей, которые не смогли удержаться и показали фотографии, которые сначала вызвали кучу вопросов. Но потом нашлись таки удовлетворительные ответы.
Девушка нашла вот такое на пляже в Барселоне, и говорит, что там много таких. Что же это может быть?
- Парусницы чем-то напоминают медуз, правда? Оказывается, они действительно родственны медузам, но это не одни и те же морские существа. Это свободно плавающие морские хищники, обитающие на поверхности океана. У них каплеобразная форма. Их упругое дискообразное тело имеет цвет от синего до фиолетового, но становится прозрачным и ломким после того, как их выносит на берег и они высыхают на пляже.
- Вам повезло! Это же, кажется, «ветрянный плаватель», но лучше не подбирать такие вещи, если не знаешь, что это такое — можно навредить им, а они могут навредить тебе. В смысле, если бы это был его «родственник» — португальский кораблик... Было бы несладко! © Unknown author / Reddit
Автор наткнулся рядом с морем на вот такое занятное «ожерелье», и все оказалось не так просто
- Это яйца моллюска-трубача, еще известные как «ожерелье русалки». Эти морские улитки откладывают яйца в специальные капсулы, скрепленные между собой. Визуально это напоминает причудливые украшения. В каждой капсуле содержится до 99 детенышей.
Мужчина нашел это в Шотландии. Возможно, что это морская фасоль, но будто бы для нее форма слишком необычная
- Септариановые камни, также называемые «яйцами дракона» или «камнями дракона», представляют собой уникальные осадочные породы, образовавшиеся 50–70 миллионов лет назад. Их отличает поразительное сочетание желтого кальцита, коричневого арагонита и серого известняка, скрепленных внутренними лучевыми трещинами, заполненными минералами.
Автор наткнулся возле моря на такой занятный камень, в котором как будто застряло щупальце. Для любителей Лавкрафта, это, конечно, было бы приятным сюрпризом
У меня много таких окаменелых извилистых трубочек. Я думала, что это - застывшие до каменного состояния козявки динозавров. Но потом прочитала про червей...
Пользователь сети пишет, что ему сказали, мол, это окаменелая косточка внутреннего уха. И она действительно плотная, как камень
- По словам комментаторов, возможно, это так называемая реминерализация. Это происходит, когда какой-то объект находится в зоне приливной отметки и ежедневно омывается соленой водой. Со временем минералы из кости вымываются, а на их место приходят минералы из моря. По сути, объект превращается в камень, и на это уходит всего от 50 до 100 лет.
Автор сделал фото чего-то, что выбило на берег. И сказал, что он вообще второй раз в жизни на море и не представляет, что это может быть
- Скорее всего, это медуза Пелагия. Они способны светиться в темноте. Это довольно небольшой вид с разнообразной окраской, ее щупальца и колокол покрыты жалящими клетками. Кроме того, были случаи, когда стаи этих медуз уничтожали целые рыбоводческие хозяйства. В связи с этим этот вид стал одним из наиболее изученных видов медуз.
Парень наткнулся во время купания на это любопытное существо и написал, что как бы он не искал информацию — ему не удалось опознать, кто же это
- Это вид очень длинных змеевидных морских огурцов, вырастающий до 1,6 метра в длину. Он обитает на песчаном дне и в зарослях морской травы, питаясь планктоном с помощью фильтрации воды. Этот вид могут разводить только опытные специалисты по аквариумам.
Автор увидел некий белый предмет, который выглядит так, будто он мягкий, склизкий и податливый. Интересно, что же это может быть?
- Это похоже на оболочников. Это не отдельные особи, а колония мелких существ, сращенных между собой, и некоторые виды, судя по всему, могут жить до 30 лет. Они питаются благодаря фильтрации, поэтому прикрепляются к камням и другим предметам и фильтруют воду через два отверстия. Это, скорее всего, «молодняк», и как только они достигают «взрослой» стадии, они прикрепляются к другим таким же, а затем прикрепляются к чему-нибудь и устраивают там свой дом.
Мужчина заметил это существо или предмет после шторма. Похоже вообще на какой-то кулечек
- Португальский кораблик — ядовитая медуза, но при этом колониальный организм, состоящий из множества высокоспециализированных особей. Хотя с виду он представляет собой единое существо, похожее на медузу, на самом деле это колония, состоящая из четырех различных типов, которые функционируют вместе как единое целое и не могут выжить самостоятельно.
Португальский кораблик относится к группе организмов, обитающих на поверхности воды. Заполненный газом пузырь, называемый пневматофором, обеспечивает плавучесть, позволяющую животному держаться на поверхности воды, в то время как его щупальца, длина которых может достигать 30 метров, свисают под поверхностью и содержат ядовитые книдоциты, помогающие захватывать добычу. Парус обеспечивает его передвижение по морю; иногда эти организмы собираются в группы численностью до 1000 особей.
Пользователь сети задается вопросом: «Выудил на пляже в Бельгии этот предмет. Кто-то может сказать, чем это может быть?»
- Комментаторы долго вели дискуссии на счет находки и пытались найти хоть что-то похоже. И тут один из участников вроде понял, что же это: «Вам срочно надо звонить в музеи. Это же кронциркуль. И судя по всему, он с затонувшего корабля Голландской Ост-Индской компании!»
Друг автора нашел их на пляже на восточном побережье Гавайских островов. Он сказал, что они выглядели так, будто у них есть раковины, но на самом деле их нет
А раковина у них есть, на самом деле, но она практически полностью скрыта мантией
- Это пузырчатая улитка. Этот вид относится к группе морских брюхоногих моллюсков, обитающих на Гавайях. Они активны в дневное время.
Парень не мог понять, что это за существо. Он был в Таиланде, на юге провинции Трат. Оно лежало на берегу моря (днем эта местность была затоплена морем) и не двигалось
- Это огромный вид слизняка. «Морской заяц». В Таиланде и некоторых соседних регионах у этих крупных слизняков есть маленькие голубые кольца, которые на самом деле являются ложными глазками! Этот конкретный слизень — Bursatella leachii, очень распространенный в Таиланде. Обычно они обитают в приливной зоне, поэтому он скорее всего, жив-здоров и ждет, когда снова наступит прилив. Они питаются водорослями! И интересный факт: как и их сородич-моллюск осьминог, они тоже выделяют чернила! Их чернила ярко-фиолетовые и ядовитые.
Автор нашел это прямо у кромки воды. Когда оно высохло на солнце, он заметил, что оно стало немного мягким и сдувшимся. Похоже, внутри какая-то прозрачная жидкость или гель
- Перед вами — Valonia ventricosa, или пузырчатые водоросли. Интересный факт в том, что это самые крупные одноклеточные организмы на Земле.
Пользователь сети наткнулся на вот такую странную штуку и ему любопытно, что же это может быть
- Возможно, это амбра от кита. Если так, то она довольно ценная. Это твердое, воскообразное, вещество, образующееся в пищеварительной системе кашалотов. Свежеобразованная амбра имеет морской запах. С течением времени он приобретает сладковатый, землистый аромат. Амбра высоко ценится парфюмерами как фиксатор, позволяющий аромату сохраняться гораздо дольше, хотя в настоящее время она в основном заменена синтетическим амброксидом. Иногда ее используют в кулинарии. Собак привлекает запах амбры, и их иногда используют в ее поисках.
Да, раньше китовую амбру использовали при изготовлении дорогих духов, так как она хорошо фиксирует ароматы в парфюмерии.
Автор нашел этот яркий перстень на пляже. И ему кажется, что он довольно старый
Автору посоветовали посветить на него ультрафиолетовым светом, и мы все просто ахнули
- Скорее всего стекло было окрашено ураном, который флуоресцирует под воздействием ультрафиолетового излучения. Урановое стекло также называют «стеклом эпохи Великой депрессии». Это может помочь датировать изделие периодом с конца 1800-х до середины 1900-х годов. И скорее всего это не драгоценный камень, так как он закреплен в неблагородном металле, возможно, в меди, а не в золоте или серебре.
А вот еще подборка историй от людей, которые прогулялись по берегу моря и наткнулись на такие находки, о которых невозможно молчать.
Комментарии
Всё это очень интересно, но какими же бесстрашными бывают люди, берущие всё это голыми руками!
Очень интересно, просто класс. Огромная благодарность автору. Как мёд в душу.