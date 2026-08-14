15 счастливчиков, которые вышли на пляж и наткнулись на диво дивное

На побережье можно найти не только красивые ракушки, яркие кусочки стеклышек и разнообразные водоросли, но и обогатить себя знаниями о морской флоре и фауне. А еще наткнуться на занятные украшения и загадочные артефакты. Перед вами подборка любопытных находок с пляжа от людей, которые не смогли удержаться и показали фотографии, которые сначала вызвали кучу вопросов. Но потом нашлись таки удовлетворительные ответы.

Девушка нашла вот такое на пляже в Барселоне, и говорит, что там много таких. Что же это может быть?

Парусницы чем-то напоминают медуз, правда? Оказывается, они действительно родственны медузам, но это не одни и те же морские существа. Это свободно плавающие морские хищники, обитающие на поверхности океана. У них каплеобразная форма. Их упругое дискообразное тело имеет цвет от синего до фиолетового, но становится прозрачным и ломким после того, как их выносит на берег и они высыхают на пляже.

Вам повезло! Это же, кажется, «ветрянный плаватель», но лучше не подбирать такие вещи, если не знаешь, что это такое — можно навредить им, а они могут навредить тебе. В смысле, если бы это был его «родственник» — португальский кораблик... Было бы несладко! © Unknown author / Reddit

Автор наткнулся рядом с морем на вот такое занятное «ожерелье», и все оказалось не так просто

Это яйца моллюска-трубача, еще известные как «ожерелье русалки». Эти морские улитки откладывают яйца в специальные капсулы, скрепленные между собой. Визуально это напоминает причудливые украшения. В каждой капсуле содержится до 99 детенышей.

Мужчина нашел это в Шотландии. Возможно, что это морская фасоль, но будто бы для нее форма слишком необычная

Септариановые камни, также называемые «яйцами дракона» или «камнями дракона», представляют собой уникальные осадочные породы, образовавшиеся 50–70 миллионов лет назад. Их отличает поразительное сочетание желтого кальцита, коричневого арагонита и серого известняка, скрепленных внутренними лучевыми трещинами, заполненными минералами.

Автор наткнулся возле моря на такой занятный камень, в котором как будто застряло щупальце. Для любителей Лавкрафта, это, конечно, было бы приятным сюрпризом

Но автора поправили, и сказали, что это всего лишь отживший свое коралл. А другой же комментатор предположил, что это часть трубчатого червя. По сути, это червь, который строит вокруг себя защиту из карбоната кальция. Затем он вытягивает из ее конца перьевидные щупальца, чтобы питаться ночью. Elenaki Kavardaki только что У меня много таких окаменелых извилистых трубочек. Я думала, что это - застывшие до каменного состояния козявки динозавров. Но потом прочитала про червей... Ответить

Пользователь сети пишет, что ему сказали, мол, это окаменелая косточка внутреннего уха. И она действительно плотная, как камень

По словам комментаторов, возможно, это так называемая реминерализация. Это происходит, когда какой-то объект находится в зоне приливной отметки и ежедневно омывается соленой водой. Со временем минералы из кости вымываются, а на их место приходят минералы из моря. По сути, объект превращается в камень, и на это уходит всего от 50 до 100 лет.

Автор сделал фото чего-то, что выбило на берег. И сказал, что он вообще второй раз в жизни на море и не представляет, что это может быть

Скорее всего, это медуза Пелагия. Они способны светиться в темноте. Это довольно небольшой вид с разнообразной окраской, ее щупальца и колокол покрыты жалящими клетками. Кроме того, были случаи, когда стаи этих медуз уничтожали целые рыбоводческие хозяйства. В связи с этим этот вид стал одним из наиболее изученных видов медуз.

Парень наткнулся во время купания на это любопытное существо и написал, что как бы он не искал информацию — ему не удалось опознать, кто же это

Это вид очень длинных змеевидных морских огурцов, вырастающий до 1,6 метра в длину. Он обитает на песчаном дне и в зарослях морской травы, питаясь планктоном с помощью фильтрации воды. Этот вид могут разводить только опытные специалисты по аквариумам.

Автор увидел некий белый предмет, который выглядит так, будто он мягкий, склизкий и податливый. Интересно, что же это может быть?

Это похоже на оболочников. Это не отдельные особи, а колония мелких существ, сращенных между собой, и некоторые виды, судя по всему, могут жить до 30 лет. Они питаются благодаря фильтрации, поэтому прикрепляются к камням и другим предметам и фильтруют воду через два отверстия. Это, скорее всего, «молодняк», и как только они достигают «взрослой» стадии, они прикрепляются к другим таким же, а затем прикрепляются к чему-нибудь и устраивают там свой дом.

Мужчина заметил это существо или предмет после шторма. Похоже вообще на какой-то кулечек

Португальский кораблик — ядовитая медуза, но при этом колониальный организм, состоящий из множества высокоспециализированных особей. Хотя с виду он представляет собой единое существо, похожее на медузу, на самом деле это колония, состоящая из четырех различных типов, которые функционируют вместе как единое целое и не могут выжить самостоятельно.

Португальский кораблик относится к группе организмов, обитающих на поверхности воды. Заполненный газом пузырь, называемый пневматофором, обеспечивает плавучесть, позволяющую животному держаться на поверхности воды, в то время как его щупальца, длина которых может достигать 30 метров, свисают под поверхностью и содержат ядовитые книдоциты, помогающие захватывать добычу. Парус обеспечивает его передвижение по морю; иногда эти организмы собираются в группы численностью до 1000 особей. Марта только что Непонятно. Единый организм из множества организмов. Непонятно. Ответить

Пользователь сети задается вопросом: «Выудил на пляже в Бельгии этот предмет. Кто-то может сказать, чем это может быть?»

Комментаторы долго вели дискуссии на счет находки и пытались найти хоть что-то похоже. И тут один из участников вроде понял, что же это: «Вам срочно надо звонить в музеи. Это же кронциркуль. И судя по всему, он с затонувшего корабля Голландской Ост-Индской компании!»

Друг автора нашел их на пляже на восточном побережье Гавайских островов. Он сказал, что они выглядели так, будто у них есть раковины, но на самом деле их нет

Это пузырчатая ​​улитка. Этот вид относится к группе морских брюхоногих моллюсков, обитающих на Гавайях. Они активны в дневное время.

Парень не мог понять, что это за существо. Он был в Таиланде, на юге провинции Трат. Оно лежало на берегу моря (днем эта местность была затоплена морем) и не двигалось

Это огромный вид слизняка. «Морской заяц». В Таиланде и некоторых соседних регионах у этих крупных слизняков есть маленькие голубые кольца, которые на самом деле являются ложными глазками! Этот конкретный слизень — Bursatella leachii, очень распространенный в Таиланде. Обычно они обитают в приливной зоне, поэтому он скорее всего, жив-здоров и ждет, когда снова наступит прилив. Они питаются водорослями! И интересный факт: как и их сородич-моллюск осьминог, они тоже выделяют чернила! Их чернила ярко-фиолетовые и ядовитые. Марта только что Так можно покраситься и умереть... Ответить

Автор нашел это прямо у кромки воды. Когда оно высохло на солнце, он заметил, что оно стало немного мягким и сдувшимся. Похоже, внутри какая-то прозрачная жидкость или гель

Перед вами — Valonia ventricosa, или пузырчатые водоросли. Интересный факт в том, что это самые крупные одноклеточные организмы на Земле.

Пользователь сети наткнулся на вот такую странную штуку и ему любопытно, что же это может быть

Возможно, это амбра от кита. Если так, то она довольно ценная. Это твердое, воскообразное, вещество, образующееся в пищеварительной системе кашалотов. Свежеобразованная амбра имеет морской запах. С течением времени он приобретает сладковатый, землистый аромат. Амбра высоко ценится парфюмерами как фиксатор, позволяющий аромату сохраняться гораздо дольше, хотя в настоящее время она в основном заменена синтетическим амброксидом. Иногда ее используют в кулинарии. Собак привлекает запах амбры, и их иногда используют в ее поисках. Ольга Курпякова только что Да, раньше китовую амбру использовали при изготовлении дорогих духов, так как она хорошо фиксирует ароматы в парфюмерии. Ответить

Автор нашел этот яркий перстень на пляже. И ему кажется, что он довольно старый

Автору посоветовали посветить на него ультрафиолетовым светом, и мы все просто ахнули

Скорее всего стекло было окрашено ураном, который флуоресцирует под воздействием ультрафиолетового излучения. Урановое стекло также называют «стеклом эпохи Великой депрессии». Это может помочь датировать изделие периодом с конца 1800-х до середины 1900-х годов. И скорее всего это не драгоценный камень, так как он закреплен в неблагородном металле, возможно, в меди, а не в золоте или серебре.