20+ простых историй со справедливым финалом, которые читать так же приятно, как ведро черешни навернуть

Жизнь иногда как будто специально выжидает момент, чтобы восстановить справедливость. Недоразумение в кафе, история с чужим автомобилем на парковке или разговор с требовательным покупателем заканчиваются именно так, как должны. А честность, добро и справедливый поступок возвращаются маленькими радостями: бесплатным кофе, удачной продажей или простой человеческой благодарностью. В этой статье вы найдете светлые истории с таким душевным финалом, что становится радостно за совершенно незнакомых людей.