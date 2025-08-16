16 историй с таким справедливым финалом, что хочется аплодировать стоя

в детстве у меня была подруга, которая создавала кучу проблем и вечно втягивала меня в неприятности. в какой-то момент мне это надоело и я решила больше с ней не общаться. так она собрала всех пацанов с улицы, пришла ко мне тарабанить в дверь, и протолкнула под дверь список всего что я ей должна, т.е. то чем она меня угощала когда я приходила к ней в гости. там было что-то типа, хлеб, масло, чай, сахар. а мы были нищие, не было возможности собрать это все и кинуть ей в рожу. она сказала через дверь что если я это все не отдам, то должна снова с сней дружить или они с пацанами меня изобьют, как только я выйду за дверь. я после этого пару недель вообще не выходила из дома. так появилась моя травма по поводу угощений. позже когда я подросла - похожие вещи стали происходить с парнями - они угощали чем-то, типа бутылка пива или газировки, а потом требовали взамен интим, прямым текстом "я тебя угостил, теперь ты должна". Так моя травма укрепилась. И хотя прошло много лет, и уже давно никто так себя не ведет - я все равно не могу заставить себя принимать угощения.