16 историй с таким справедливым финалом, что хочется аплодировать стоя
Мы привыкли к тому, что справедливость торжествует в книгах и фильмах, но в реальной жизни это происходит далеко не так часто. Тем приятнее узнать о том, как зарвавшийся начальник, муж-тиран или сварливый сосед получают по заслугам. Читая подобные истории, невольно хочется улыбнуться и мысленно аплодировать.
- У меня была начальница — настоящий тиран. Она считала, что жизнь всех сотрудников должна крутиться вокруг магазина так же, как у нее. Она регулярно требовала выходить на работу в выходные дни, хотя сама всегда отдыхала по расписанию. В итоге люди начали уходить.
В день, когда я собиралась уволиться, она в панике вызвала меня в кабинет — еще один сотрудник ушел, а на дворе был уже ноябрь, до «черной пятницы» оставалось совсем немного. Она начала что-то рассказывать про «план действий» и уверять, что вместе мы справимся. Я ответила: «Нет, не справимся — потому что я нашла другую работу». Она просто уставилась на меня, как на привидение.
Через пару дней после моего ухода она позвонила и умоляла выйти на «черную пятницу» — сказала, что не может отработать двойную смену и уже валится с ног, потому что каждый день работает без подмены. А я просто ответила: «Нет». И это было очень приятно — знать, что теперь ей самой приходится разгребать то, что она творила с другими. © Daisy**** / Reddit
- Помню, бывший парень рассказывал, как их сварливый сосед обвинил его семью в том, что их забор стоит на его земле. Тогда они подняли все документы (карты, межевание участка и все такое) — и оказалось, что соседский забор как раз стоит на земле семьи моего парня. Соседу пришлось его сдвигать. Он разозлился, снес весь забор и поставил новый — почти под два метра высотой. © 1_art_please / Reddit
- Однажды в пиццерию, где я работаю, зашла девушка с мамой. Мама оставила мне чаевые, а дочка с презрением заявила, что я не заслуживаю чаевых — мол, работаю в захудалой пиццерии и, скорее всего, ничего не делаю. Обидно было. На что мама ей ответила: «Эта девушка может хоть целый день ничего не делать — и все равно сделала бы больше, чем ты за всю свою жизнь». Потом добавила: «Может, тебе уже пора найти, черт возьми, работу... ах да, ты же даже не можешь надеть что-нибудь, кроме треников, чтобы просто сходить за пиццей».
Прошло месяцев шесть. Я зашла в другую пиццерию как клиент, стою, жду заказ. И вдруг заходит та самая девчонка с подругой. Увидела меня, посмотрела в упор и громко выдала: «Из-за этой стервы моя мама заставила меня пойти на чертову работу». © fuzzysocks / Reddit
- Познакомился с девушкой. Прекрасно ходили на свидания, если мороженое, смотрели кино, все как положено в конфетно-букетный период. И вот она как-то она зашла ко мне домой, хотя я предупреждал, что квартира в стадии ремонта, до этого в ней жили старики. А там действительно старые двери, облезлые обои, стройматериалы, в общем — вид малопривлекательный.
Покрутила она носом, фыркнула и сбежала, явно дав понять, что с таким, как я, ей не по пути. Я не расстроился. Доделал ремонт, купил новую мебель. Стало хорошо и уютно. Про девушку эту я уже и позабыл.
Но вот волею судьбы она появилась в моей жизни снова. Снимает квартиру в моем доме в соседнем подъезде. Встретились во дворе. И она рассказывает: «Я с парнем рассталась, у него вот машина, дом, деньги, и он такой прекрасный и замечательный, а как у тебя дела? А можно зайду? Ой, как красиво ты сделал, какой ремонт, ты мебель купил. А я вот такая дура...»
Как выяснилось, ее парень упросил взять на себя автокредит, продал купленную машину и кинул ее с долгом в 1 300 000 рублей. Далее она предложила мне отношения и — барабанная дробь: «Можно я у тебя поживу?» Была вежливо отшита и отправлена в свою съемную квартиру. © ufo13*** / Pikabu
- Расстались с парнем. И думать не могла, что люди могут быть настолько мелочными: он написал список, что он мне покупал за 2 года отношений и сколько это стоит, чтобы я вернула ему данную сумму, даже бутылку воды за полтинник не забыл. Но самое смешное было то, что он настолько волновался за свои деньги, что обсчитался на тысячу в меньшую для него пользу. © Подслушано / Ideer
в детстве у меня была подруга, которая создавала кучу проблем и вечно втягивала меня в неприятности. в какой-то момент мне это надоело и я решила больше с ней не общаться. так она собрала всех пацанов с улицы, пришла ко мне тарабанить в дверь, и протолкнула под дверь список всего что я ей должна, т.е. то чем она меня угощала когда я приходила к ней в гости. там было что-то типа, хлеб, масло, чай, сахар. а мы были нищие, не было возможности собрать это все и кинуть ей в рожу. она сказала через дверь что если я это все не отдам, то должна снова с сней дружить или они с пацанами меня изобьют, как только я выйду за дверь. я после этого пару недель вообще не выходила из дома. так появилась моя травма по поводу угощений. позже когда я подросла - похожие вещи стали происходить с парнями - они угощали чем-то, типа бутылка пива или газировки, а потом требовали взамен интим, прямым текстом "я тебя угостил, теперь ты должна". Так моя травма укрепилась. И хотя прошло много лет, и уже давно никто так себя не ведет - я все равно не могу заставить себя принимать угощения.
- Один пожилой мужчина не очень опрятной внешности, на вид лет 70, как-то зашел в ресторан, где я работал в старших классах, и сказал, что нашел на парковке $5. Спросил, можно ли их оставить себе. Я подумал — ну, нашел, значит, его. Он что-то купил, потом спросил, можно ли посидеть внутри. День был ужасно жаркий, и, честно говоря, он сильно пах, но у нас как раз не было наплыва посетителей, и мы решили, что ничего страшного. Он съел свой сэндвич, налил себе напиток, но забыл взять чипсы. Я положил ему чипсы в пакет, и на кухне ему сделали еще один сэндвич. Я выбежал к нему на парковку, чтобы отдать это все. Он почувствовал вес пакета и чуть не прослезился. Сказал, что уже много лет никто его не обслуживал и не пускал спокойно посидеть в помещении. Это был по-настоящему грустный момент.
Через пару недель он вернулся — с карманом, полным мелочи. Хотел купить еще один сэндвич. Но хозяйка ресторана его выгнала. Сказала, что он отпугивает других клиентов своим видом и запахом. Это был будний день, моя смена не работала, но потом мы узнали, что некоторые посетители ушли, возмущенные тем, что начальница отказалась обслуживать человека. Спустя год она закрыла ресторан. © Unknown user / Reddit
- Мой младший брат еще в юности взялся помогать — косить траву у пожилой одинокой женщины. Он не только стриг газон, но и полол сорняки, помогал по хозяйству, делал мелкий ремонт, менял масло... С годами он продолжал помогать ей — больше 30 лет. Никогда не брал с нее денег, потому что она была пожилая, нуждалась в помощи, а он был просто хорошим человеком. Когда он разводился, она приютила его в квартире над гаражом, пока он не встал на ноги. В общем, он долгие годы работал бесплатно, а когда она умерла, оказалось, что она завещала ему дом, о котором он столько лет заботился. Дом продали за $350 тысяч, и брат ушел на пенсию на четыре года раньше. © mossgard007 / Reddit
- Мой начальник вообще берега попутал: то просит сотрудников скинуть геопозицию, то включить Faсetime. А тут у сотрудницы дочь заболела ветрянкой, так этот чудик поперся к ней домой проверять, правду та говорит или нет. Итог: начальник не знал, что в детстве он не переболел этой заразой, и теперь у всего коллектива отпуск на 21 день. И верит он всем и во всем на слово! © Подслушано / Ideer
- Подруга моей мамы вышла замуж за своего одноклассника. Он обращался с ней как с тряпкой, а она все терпела. Изменял ей, а потом в итоге ушел к одной из тех, с кем изменял. Съехал от жены и переехал в ее шикарную квартиру, не упуская ни единой возможности посыпать соль на рану — заезжал за вещами с новой пассией в машине, при ней же отпускал комментарии вроде: «Наша квартира получше этой», и все в таком духе.
Но со временем «новая любовь» к нему охладела и не заботилась так, как делала его жена. А подруга мамы за это время обрела хоть какое-то чувство собственного достоинства. И вот он ей звонит: мол, скучает, любит, хочет все вернуть. А она делает вид, будто безумно рада, что он опомнился, обещает роскошный ужин, как только он приедет. Он бросает свою новую девушку, собирает вещи, приезжает.
А она стоит у двери с москитной сеткой, хохочет ему в лицо, потом идет на кухню, делает себе коктейль и садится смотреть, как он стоит — один, без девушки, без дома. © Unknown user / Reddit
- Во времена учебы как-то раз возвращался мой сосед из института в общагу, по пути с товарищем они зашли в супермаркет. Сосед мой набрал продуктов, все сложил в корзину. Его приятель подошел к витрине с молоком, открыл крышку на одной из упаковок, хлебнул и поставил назад. И никто из сотрудников этого не заметил. В итоге они пошли к кассе, расплатились, и ничего ему за выпитое молоко не было. И этот парень проворачивал подобное регулярно. Я когда узнал — упрекнул соседа, типа, почему ты своему приятелю такое позволяешь? Он как-то отшутился, типа его это не касается.
Ну и вот однажды приходит сосед из магазина, достает из пакета молоко, а оно открыто. Не знаю, карма это или брак, но его, похоже, все же это безобразие коснулось. © EdokPechenek / Pikabu
- Я работал на настоящего тирана. У него была невеста, но при этом он мутил с девушкой из моей команды. Во время аттестации он подделал ее показатели, чтобы выбить лучшую оценку, и потребовал, чтобы я это подписал. Я отказался. В ответ он перевел меня на ночные смены без чередования, как это было раньше — и все это на последние три месяца беременности моей жены, когда мы ждали второго ребенка. В итоге она, уже на большом сроке, была вынуждена почти одна три месяца справляться с нашим старшим.
Прошли годы, и моя жена устроилась в HR-отдел головного офиса банка. И вот однажды она слышит за соседней дверью знакомый голос. Оказывается, это был мой бывший начальник. Он пришел устраиваться на позицию вице-президента. Жена улыбнулась, закрыла дверь и рассказала пару историй HR-менеджеру.
Работу он не получил. Что посеешь — то и пожнешь. © Unknown user / Reddit
- На одной из вечеринок мы всей компанией проголодались и коллегиально решили заказать себе пиццу. Нам объясняют: «Если курьер не приезжает вовремя, пиццу вы едите бесплатно!» И тут часть компании решает, что нужно всеми силами сделать так, чтобы курьер не успел вовремя, хотя другая часть была резко против.
Дело было на 23-м этаже. Смотрим вниз: курьер подходит, у него еще 11 минут. Двое хитрецов бросились к лифту, чтобы его занять и не дать курьеру подняться. Минут через 6-8 раздается стук в дверь. На пороге — запыхавшийся курьер: «Добрый вечер. У вас там какие-то люди в лифте застряли, еле успел. Хорошо, что легкой атлетикой занимался в свое время. Мастер спорта я...»
Как выяснилось, любители халявы действительно застряли в лифте, и просидели там до самого утра, в то время как мы неспешно поедали вкусную пиццу. © TalesVenditor / Pikabu
- Мой дядя работал пожарным. Однажды он с бригадой ехал на срочный вызов — горел многоквартирный дом. Спешили, как могли, со спецсигналами, как полагается. И вот на узкой улочке вроде все пропускают, но тут какой-то мужик уперся — едет, не торопясь, и на пожарную машину сзади внимания не обращает, несмотря на мигалки.
Наконец, улица заканчивается, мой дядя объезжает этого мужика, мчится дальше. Прибыли, с пожаром разобрались, никто из людей не пострадал, но несколько квартир погорели.
И тут подъезжает знакомый автомобиль, выходит тот самый мужик, который мешал пожарным приехать на вызов, и по его лицу становится понятно, что он живет в этом доме, и его квартира также сильно пострадала. Дядя понимал, что это нехорошо, но все же злорадно улыбнулся. © godfry404 / Pikabu
- Отправили меня с коллегой в командировку в глубокую провинцию на 10 дней. Пообещали платить командировочные. Ехали мы часов 20, и в пути звонок от начальника: «Тут такое дело, слишком дорого ваша командировка обходится, поэтому мы вам в два раза командировочные обрежем». Мы, конечно же, расстроились, приехали по адресу, нас высадили, пытаемся найти адрес, а навигатор показывает, что нужного нам дома не существует, потому что новостройка. По телефону нам объяснили куда идти, три часа ночи, незнакомый город, мы не можем найти нужный дом, еще и командировочные сократили , полное разочарование... Плутаем по дворам в поисках адреса, смотрю под ноги, а к бордюру купюру прибило. Поднимаю, а там две купюры — ровно столько, сколько нам порезали ежедневных выплат. И со словами: «О, наши командировочные!» — одну протягиваю коллеге, вторую убираю себе в карман. Сразу и настроение лучше стало и дом нужный быстро нашли. © riverside / Pikabu
- По нелепой случайности в свой отпуск я заселился в тот же отель, в котором жил и мой начальник, который тоже отправился в отпуск. Мы прекрасно отдыхали, никто никому не мешал, но когда я вернулся, меня ждал сюрприз — начальник уволил меня, мотивировав это тем, что я недостаточно компанейский и команде нужен кто-то более социально адаптированный. По «нелепой случайности» у меня оказались фотки, где он активно зажимал разных молоденьких дам, и эти фотки отправились прямиком к его жене, с описанием ситуации. А неделю спустя меня ожидал еще один сюрприз — начальник был уволен, а меня очень вежливо попросили обратно, на вакантную должность начальника отдела. Оказалось, что его жена занимала гораздо более высокую должность, чем сам начальник, так что решила «исправить несправедливость». © Не все поймут / VK
- Мой муж — шеф-повар. Это, конечно, круто, но есть и минусы. Например, дома он готовит очень редко, потому что устает. И вот позвала меня коллега в гости, посидеть семьями. Я говорю: «Мы придем с мужем», а она: «Ой, классно, приготовлю что-нибудь вкусненькое!» А муж как раз в тот день весь день на работе, устал.
Приезжаем. А там, прикиньте, стол ломится. Салаты, горячее, закуски, все как в ресторане. Коллега, конечно, гордо ходит, рассказывает, как она это готовила, и то готовила, и что-то там «по своему рецепту». Я смотрю на мужа, а он сидит, улыбается, потом начинает смеяться. Я не понимаю, что происходит, а он смотрит на коллегу, и спрашивает: «Ну, и как, тяжело было готовить?»
Она смутилась. Муж еще пару вопросов ей задал, и она созналась, что заказала все в ресторане, чтобы не упасть в грязь лицом. Тут муж уже не выдержал, засмеялся в голос и говорит: «Так я знаю, я весь день весь этот заказ и готовил!» Коллега сначала не поняла, а потом, когда до нее дошло, покраснела, и мы все начали смеяться. А муж, кстати, потом всем говорил, что это он все приготовил, и ему даже было приятно, что его еда всем так понравилась. © Мамдаринка / VK
А у вас были подобные истории? Делитесь в комментариях. А еще можете почитать нашу подборку о том, как справедливость может настигнуть людей в самый неожиданный момент.
