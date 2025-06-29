Считаю, надо по фонарю нa капот каждому, кто паркуется поперёк съездов для колясок и инвалидных кресел, там специально во избежание этого у нас в ЖК везде бетонные полусферы стоят, но эти дятлы паркуются прямо перед ними, а иногда и отодвигают их.
15 историй о том, как справедливость настигла героев в самый неожиданный момент
Истории
4 часа назад
Очень хочется верить в то, что в мире есть справедливость: добрые поступки вознаграждаются чем-то хорошим, а хамы и наглецы рано или поздно получают по заслугам. И пусть так бывает не всегда, но когда закон бумеранга срабатывает, наблюдать за этим — одно удовольствие.
- Убиралась дома и нашла книгу в праздничной упаковке — моему бывшему ее подарили дядя и тетя из другой страны. Когда этот изменщик сматывался из квартиры, не взял ее. Я решила почитать. Открываю и понимаю — справедливость есть! Там внутри $ 200 лежат между страниц. Ха! © Палата № 6 / VK
- У нас было такое: ленивый жилец, приехавший поздно, не нашел места рядом с домом и запарковался впритык к подъезду. Так встал, что дверь в подъезд открывалась, но с коляской не пройти. Ну, и под утро на крышу тачки упал фонарь освещения. Ой, сколько ору было! А это ж просто закон бумеранга в действии. © silversabre / Pikabu
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- Разбирали с мужем старые вещи, из которых уже «выросли», достали его зимний костюм тройку — почти новый, один раз надеванный. Муж говорит, мол, надо выкинуть. А мне жалко стало, ведь хорошая вещь, кому-то послужит. Сфоткала, выложила в интернет, и сразу звонит мужчина. Короче говоря, мы ему этот костюм даже до дома довезли. Он очень удивился, что новый костюм — и бесплатно, а я посмеялась, что так плюсики себе в карму зарабатываю. В этот день я так же бесплатно отдала еще и «парадный» костюм.
Утром сижу на работе (в больнице работаю), муж пишет с насмешкой: «Ну, что, плюсики твои прилетели?» И тут мне вдруг наша кастелянша приносит новый медицинский костюмчик еще и моего роста (а я дама высокая, и штаны мне обычно коротки)! И это при том, что спецодежду нам уже много лет централизованно не закупают. © IdealName / Pikabu
- Много лет назад я работал на пляжном курорте. В каждом номере у нас висели таблички: «Не кормите чаек!» Помню, в 301-м номере жила семейка, которая птиц, несмотря ни на что, подкармливала. Соседи на них жаловались — шумно, грязно. Я три раза напоминал им о правиле по телефону, и вот решил сказать все лично на пляже. Смотрю, они идут. И тут над ними начинают кружить чайки, скидывая вниз, прямо на этих благодетелей, отходы своей жизнедеятельности... Те в крик, давай бежать... В общем, справедливость восторжествовала. © BaconReceptacle / Reddit
- Однажды в кофейне я видел, как один мужчина растолкал всех и влез вперед очереди — мол, он слишком крут, чтобы ждать. Люди были раздражены, но никто ничего не сказал. Когда он, наконец, добрался до стойки, то очень грубо разговаривал с бариста — хамил, одним словом. Потом он взял свой кофе и направлялся к двери, но тут вдруг споткнулся о собственные ноги и опрокинул на себя всю чашку. На секунду в кофейне воцарилась звенящая тишина, а потом раздался дружный смех. Выглядело так, словно вселенная преподала ему мгновенный урок смирения. © carrovinc / Reddit
- Работаю с людьми. Однажды пришел к нам дедушка, мы его обслужили, он ушел. Пошла я в туалет, смотрю: на скамейке лежит голубой сверток. Открыла, а там деньги, и сумма немаленькая. Быстро дозвонилась дедушке (до него и после никого не было), он вернулся Оказалось, вся его пенсия была в этом свертке. Подарил в благодарность шоколадку. Съелось, забылось.
Буквально через 3 дня поехали мы в город с семьей на машине, захотелось мне мороженого. Купила, сижу в тачке, ем. Подходит к машине молча мужчина и начинает показывать на дверь. Я не понимаю, что ему надо, а он так настойчиво куда-то пальцем тычет. Открываю, а там рядом с дверью под машиной мой кошелек валяется! А в нем деньги, много разных карт и не только. Подняла кошелек, хотела человека поблагодарить, а его уже и след простыл. Теперь я верю в то, что добро возвращается. До этого случая сомнения были. © Haruki MakeNzy / Dzen
- Это было 16 лет назад. В тот день я по велению сердца отдал всю мелочь, что у меня была, нуждающимся, и ехал по делам в своей маленькой машинке. Загорелся зеленый, и я повернул налево, а через несколько секунд мне в лоб прилетел грузовик. Когда мою машину поднимали на эвакуатор, водитель погрузчика спросил: «Интересно, как там водила легковушки?», и я просто сказал: «У меня все хорошо». Он был в шоке и думал, что я шучу, будто эта машина — моя. Он сказал, что работает на эвакуаторе уже 20 лет и никогда не видел, чтобы кто-то выживал в такой экстремальной аварии, не говоря уже о том, чтобы стоять и разговаривать после такого. Я почти уверен, что выжил благодаря тому, что добро возвращается. © Unknown author / Reddit
- Работала я на заводе. Иногда нам привозили крутые товары в качестве премии. Народа было много, а товара мало, поэтому его раздавали путем жеребьевки. И одной женщине везло просто всегда! Ее приперли к стенке, мол, в чем секрет? А она и говорит: «Да я просто давно кошкам бездомным помогаю! И кормлю, и, кого могу, пристраиваю, и себе трех с улицы взяла». Не знаю, по этой причине ей везло или нет, но кошек она действительно кормила и спасала, даже когда у самой денег впритык было.
- Я работаю рекрутером в кадровом агентстве. У моей коллеги был один соискатель — довольно сообразительный программист. У него на работе шли сокращения, которые не должны были его коснуться, но он все же решил осмотреться на рынке труда. А у нас как раз был новый клиент, который искал себе специалиста в данной сфере. Мы довольно быстро договорились о собеседовании, которое парень прошел и согласился перейти на новую работу. Он вышел, отработал неделю и пропал. Руководство не смогло до него дозвониться — обратились к нам. Мы звоним, мол, все ли с тобой хорошо, мил-человек, тебя начальство с новой работы ищет. А парень так легко нам: «Да я, на самом деле, никогда не увольнялся с прежнего места. Я просто взял отпуск на неделю, чтобы посмотреть, понравится ли мне на новой работе. Все было нормально, но я просто решил остаться на старом месте». Коллега уговаривала его и так, и эдак, объясняя, что он вообще-то людей подставил, ведь на него рассчитывали, на что программист выдал, что ему плевать на чужие проблемы, и бросил трубку. А на следующей неделе его реально уволили. © ***agoose / Reddit
- Вез мужика в поликлинику, он опаздывал на прием и не мог найти деньги, потому что у него было очень много карманов на куртке и на сумке. Говорил, мол, точно была тысяча, но найти не могу. Наскреб мелочью почти всю сумму, не хватало буквально каких-то копеек. Я дал ему номер телефона, чтобы он перевел остаток. Он клятвенно обещает все перевести в ближайшее время. Вечером на полу в машине нахожу тысячу. Звоню мужику (номер узнал у диспетчеров), а он трубку не берет, потому что обещанный остаток до сих пор не перевел. Ну, что ж... © Unknoun author / Pikabu
- Я как-то в начале учебного года ехал на первую пару по английскому. Настроение было хорошим, я настоятельно причинял добро окружающим и в автобусе практически заставил женщину сесть на место, которое ей же и уступил. Весело, задорно и по-доброму. Пока ехали, еще и поболтали с ней немного. Потом вышли на одной остановке возле универа и пошли кто куда: я в магазин, а она по своим делам. В итоге оказалось, что ее дела — это провести пару по английскому языку у новой группы аспирантов, то есть у нас. Предмет я сдал блестяще в итоге. © SimpleSniff / Pikabu
- Захотелось мне побаловать себя пельмешками. Купил у приветливой продавщицы и разных видов пельменей, и вареники с вишней, и сервелат, и сосиски — два пакета продуктов. Изучать чек начал, когда уже перешел дорогу к дому, и понял, что забыли пробить вареники. Дернулся сразу пойти обратно, но на улице жара, все растает, пока буду шляться туда-сюда, а дома ждет ужин. Решаю, что взвешу эти вареники и потом схожу и оплачу. Дома взвешивание проходит в штатном режиме — вареники с вишней целых 700 граммов. А потом я решил взвесить все остальное. Сравниваю с чеком — и вообще ничего не сходится! Обвесили по каждой позиции.
Очень резко отпало желание возвращаться и оплачивать бонус в виде вареников. © dayru / Pikabu
- Мой отец ехал домой с работы и остановился на берегу реки, чтобы немного отдохнуть. Он заметил, что вдоль берега плавает куча мусора, и решил убрать его. Он три раза ездил отвозить мусор на свалку, а в последний заезд обнаружил купюру в $ 10 в воде прямо у берега. Добрые дела вознаграждаются. © kagamiis97 / Reddit
- Мне нравилось ходить в фруктовый киоск около моей старой работы — это была такая маленькая семейная торговая точка. Однажды я пришла, а на кассе была дочка хозяев, еще ребенок, и она случайно отдала мне сдачи больше, чем надо. Я вернула лишние деньги и пообещала, что никому не скажу о ее оплошности — всякое бывает. Но, видимо, девочка сама рассказала родителям о случившемся, и я не платила за фрукты в течение следующего месяца. Вот это бумеранг добра! © Never_says_Savage / Reddit
- Я водил трех своих детей на местный праздник. Мы припарковались довольно далеко, поэтому, чтобы добраться до аттракционов, нам пришлось пройти через поле, где планировался концерт. Мимо нас прошла молодая мама с маленькой дочкой, которая несла стулья, вещи и кучу-всего. Я решил ей помочь, взял у нее несколько сумок, донес до нужного места. Мы поболтали пару минут и разошлись. Моя старшая 7-летняя дочь сказала, что это было очень мило с моей стороны. И тут же к нам подошел незнакомый мужчина и вручил нам несколько билетов на аттракционы! Он купил их для своей семьи, но они уже накатались. Я взял их, сказал спасибо, а дочка тут же выдала: «Папа! Это был бумеранг добра за помощь той женщине!» И, я думаю, она была права. © SuperDada / Reddit
Детство — чудесное время, когда хочется верить во все хорошее и радоваться каждому дню. А у нас есть свежая статья с фотографиями из детства наших мам и бабушек, которые тоже когда-то были юными девочками.
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