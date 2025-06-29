15 историй о том, как справедливость настигла героев в самый неожиданный момент

Очень хочется верить в то, что в мире есть справедливость: добрые поступки вознаграждаются чем-то хорошим, а хамы и наглецы рано или поздно получают по заслугам. И пусть так бывает не всегда, но когда закон бумеранга срабатывает, наблюдать за этим — одно удовольствие.