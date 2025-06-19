20+ теплых фото, которые словно переносят в детство наших мам и бабушек

Фотографии позволяют не только запечатлеть сиюминутную красоту, но и узнать, каким был мир десятки лет назад. Покопавшись в старых семейных альбомах, люди отыскали кадры из детства своих мам и бабушек, и от этих теплых фотоснимков трудно отвести взгляд.

Когда эмоции ярче тысячи слов

Это фото — настоящее семейное сокровище! © yesitsyourmom / Reddit

«Дедушка держит мою маму,1958 год»

Этот детский восторг — лучшее, что есть на свете! © mrsjackwhite / Reddit

«Не удивляйтесь, просто бабушка моет голову моей маме, 1960-е годы»

Моя прабабушка делала так же, когда я была маленькой! © Vegetable_Burrito / Reddit

«В машине сидит моя мама и ее младший брат. Это 1952 год»

«Моя бабушка держит на руках мою маму. Это ее первый ребенок из семи! Снято в 1958 году»

«Моя бабуля с семьей и собакой. Это она держит песеля. Сицилия, 1950-е»

«Моя прабабушка и ее младший брат, 1910 год. Они выглядят такими счастливыми!»

«Моя бабушка сама сшила наряды для моей мамы и ее сестер, 1972 год»

«Самая милая фотография моей бабушки, которую я когда-либо видел! Это 1936 год»

Это самая милая фотография 1936 года, которую я когда-либо видел! © LittleRenay / Reddit

«Моя бабушка и ее сестра летом 1949 года. Бабуля была удивительной женщиной! Она коллекционировала украшения в виде свиней и любила кроссворды»

«Бабушка с сестрами идет в школу, 1971 год»

«Моя бабушка в шотландском танцевальном костюме примерно в 1940 году. У нее было много наград»

«Моя бабушка (она в огромном платье с оборками) с матерью и сестрами. Это 1950-е годы»

«Моя мама в 3,5 года одета, как хиппи. Это 1970 год»

«Моя мама родилась в 1962 году, самая младшая из шести детей. Тут она с братом и сестрой»

«Моя мама с сестрами и двумя щенками в 1967 году. Ее мама и ее бабушка тоже были собачницами. И я»

«Фотка моей мамы из детского сада. Причесон ей сделала бабушка, которая ходила на курсы парикмахеров»

Ей 6 или 60? © Unknown author / Reddit

«В гостях у бабушки, 1959 год»

«Моя мамуля в 13 лет»

«Моя бабушка со своей старшей сестрой в 1930-х годах»

«Моей маме сегодня исполнилось бы 82 года. С днем ​​рождения, мама!»

«Моя бабуля со своими двоюродными сестрами»

«Это моя бабушка в 1930-х годах»

«Моя мама — самая младшая из пяти детей. Мне всегда нравилось копаться в ее семейных фотках. Это 1961 год»

«Это моя бабушка с моей мамой. Малышке всего год, а бабуля уже щеголяет в крутых шмотках, 1925 год»