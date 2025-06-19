20+ теплых фото, которые словно переносят в детство наших мам и бабушек
Ностальгия
4 часа назад
Фотографии позволяют не только запечатлеть сиюминутную красоту, но и узнать, каким был мир десятки лет назад. Покопавшись в старых семейных альбомах, люди отыскали кадры из детства своих мам и бабушек, и от этих теплых фотоснимков трудно отвести взгляд.
Когда эмоции ярче тысячи слов
- Это фото — настоящее семейное сокровище! © yesitsyourmom / Reddit
«Дедушка держит мою маму,1958 год»
- Этот детский восторг — лучшее, что есть на свете! © mrsjackwhite / Reddit
«Не удивляйтесь, просто бабушка моет голову моей маме, 1960-е годы»
странный метод однако... видела его в американских фильмах. они еще и младенцев в кухонных раковинах купали.
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- Моя прабабушка делала так же, когда я была маленькой! © Vegetable_Burrito / Reddit
«В машине сидит моя мама и ее младший брат. Это 1952 год»
«Моя бабушка держит на руках мою маму. Это ее первый ребенок из семи! Снято в 1958 году»
«Моя бабуля с семьей и собакой. Это она держит песеля. Сицилия, 1950-е»
«Моя прабабушка и ее младший брат, 1910 год. Они выглядят такими счастливыми!»
«Моя бабушка сама сшила наряды для моей мамы и ее сестер, 1972 год»
«Самая милая фотография моей бабушки, которую я когда-либо видел! Это 1936 год»
- Это самая милая фотография 1936 года, которую я когда-либо видел! © LittleRenay / Reddit
«Моя бабушка и ее сестра летом 1949 года. Бабуля была удивительной женщиной! Она коллекционировала украшения в виде свиней и любила кроссворды»
«Бабушка с сестрами идет в школу, 1971 год»
«Моя бабушка в шотландском танцевальном костюме примерно в 1940 году. У нее было много наград»
«Моя бабушка (она в огромном платье с оборками) с матерью и сестрами. Это 1950-е годы»
«Моя мама в 3,5 года одета, как хиппи. Это 1970 год»
«Моя мама родилась в 1962 году, самая младшая из шести детей. Тут она с братом и сестрой»
«Моя мама с сестрами и двумя щенками в 1967 году. Ее мама и ее бабушка тоже были собачницами. И я»
«Фотка моей мамы из детского сада. Причесон ей сделала бабушка, которая ходила на курсы парикмахеров»
- Ей 6 или 60? © Unknown author / Reddit
«В гостях у бабушки, 1959 год»
«Моя мамуля в 13 лет»
«Моя бабушка со своей старшей сестрой в 1930-х годах»
«Моей маме сегодня исполнилось бы 82 года. С днем рождения, мама!»
«Моя бабуля со своими двоюродными сестрами»
«Это моя бабушка в 1930-х годах»
«Моя мама — самая младшая из пяти детей. Мне всегда нравилось копаться в ее семейных фотках. Это 1961 год»
«Это моя бабушка с моей мамой. Малышке всего год, а бабуля уже щеголяет в крутых шмотках, 1925 год»
Какая связь между возрастом ребёнка и (не)возможностью носить модную одежду?
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А если вы любите рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам статья про людей, которым любви хватило на целую жизнь.
Фото на превью Partywith***s1 / Reddit
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