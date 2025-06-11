20 счастливых пар, которым любви хватило на целую жизнь

В современном мире фраза «и жили они долго и счастливо» нередко воспринимается как элемент сказки — мол, в реальности такого не встретишь. Но на самом деле есть пары, которые сумели пронести свою любовь через года, сохранив нежность, желание заботиться друг о друге и уважение. И за этих счастливчиков можно только порадоваться.