20 счастливых пар, которым любви хватило на целую жизнь
Фотоподборки
4 часа назад
В современном мире фраза «и жили они долго и счастливо» нередко воспринимается как элемент сказки — мол, в реальности такого не встретишь. Но на самом деле есть пары, которые сумели пронести свою любовь через года, сохранив нежность, желание заботиться друг о друге и уважение. И за этих счастливчиков можно только порадоваться.
«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы и через 60 лет. Мы все смотрели, как они танцуют на фоне своей ростовой фотки под Фрэнка Синатру, и не могли сдержать слез»
- Это самое романтичное, что я когда-либо видел! © leetahsuntoucher / Reddit
«Мои родители в день свадьбы и сейчас. Они были влюблены друг в друга еще со школы и женаты уже более 50 лет»
- Похоже, 50 лет брака сделали твою маму намного счастливее! © Unknown author / Reddit
«Бабушка надела свое подвенечное платье на 60-ю годовщину их с дедом свадьбы»
Ага, учитесь держать форму. Бабушка платье не расшивала! Красавица! Ну за таким- то мужем несложно!
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- Я, блин, рыдаю! © Kaylalalamae / Reddit
«Бабушка работала воспитателем в детском саду, дедушка был кузнецом, оба пели в хоре. У них 2 дочери, 4 внука, 3 правнука. Они отметили „золотую“ свадьбу»
«Мои родители вместе уже 47 лет»
«Мои бабушка и дедушка тогда и сейчас. Кстати, в 40-х бабуля была „Мисс Кентукки“!»
«Мы вместе уже 44 года! Сейчас мне 62 года, супруге — 59»
- Ваша жена вообще не постарела! © Joyful_Mine795 / Reddit
«Мои бабушка и дедушка поженились в 1974 году в Таиланде. А вот они и сейчас. Кстати, дед до сих пор каждый вечер обнимает бабулю перед сном»
«Отвез бабушку к дедушке. Они вместе уже 70 лет, а сейчас временно расстались из-за проблем со здоровьем. Но сколько же любви между ними после всех этих лет!»
«Мои родители женаты с 1987 года»
- Они все еще выглядят такими влюбленными друг в друга! © dami-mida / Reddit
«Мои мама и папа вместе уже 41 год!»
«Мои прабабушка и прадедушка поженились 70 лет назад. Прадеду в этом году исполнится 90, а прабабушке — 88!»
- Какая красивая пара — и тогда, и сейчас. Всего им самого наилучшего! © cattolerator2 / Reddit
«Одна из первых совместных фотографий моих родителей и они же 50 лет спустя»
«Мои бабушка и дедушка вместе уже 59 лет. Их совет для крепких отношений: просто не надо сердиться, а нужно быть терпеливее друг к другу. И разговаривать»
«Мои родители поженились в 1985 году и недавно отметили 40 лет брака! Я бы сказал, что они стареют весьма изящно!»
- Ого, какая красивая пара! Они выглядят такими счастливыми! По этим улыбкам видно, что они готовы прожить вместе еще 40 лет. © BellaRose888 / Reddit
«Мои родители вчера отметили 70 лет со дня свадьбы»
«Это мы в день свадьбы и 40 лет спустя»
«Мои родители поженились в 1960 году. Они всегда были так счастливы вместе!»
«Мои родители обновили свои клятвы на 40-ю годовщину свадьбы»
- Посмотрите, какими молодыми и влюбленными они были... И спустя столько лет они выглядят такими же счастливыми и влюбленными. Великолепные фотографии! © Unknown author / Reddit
«Мои бабушка и дедушка на свадьбе и через 70 лет. Когда они поженились, бабушке было 19, а деду — 22 года. Сейчас у них 10 внуков и 14 правнуков»
- Я влюбилась в них с первого взгляда! © whiskyzulu / Reddit
А если вам нравится рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам статья о людях, которые носят винтажную одежду и выглядят потрясающе.
Фото на превью DivineDante / Reddit
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