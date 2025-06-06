20+ женщин, чей образ в винтажном стиле стал настоящей находкой

Для того, чтобы выглядеть стильно, не обязательно бегать за новыми коллекциями именитых дизайнеров. Иногда в бабушкином сундуке, мамином шкафу или в комиссионке можно отыскать такие наряды, при виде которых даже отъявленные модницы будут завистливо вздыхать вслед. И героини нашей статьи знают об этом не понаслышке.

«Я купила в комиссионке винтажную ткань за $ 6 и сшила платье с секретиком. Хочу, чтобы мы вернули это в моду!»

«Купила этот винтажный костюм из 70-х в секонде и сразу же надела. Он в идеальном состоянии!»

«Нашла эту потрясающую шляпу из 60-х и просто в восторге! Обычно я не ношу шляпы, потому что они мне не идут, но эта сидит отлично. Наряд тоже винтажный»

«Цвет настроения — синий! Это мой винтажный наряд из 40-х»

«Летний образ из 30-х или 40-х годов. Моя блузка и шорты — современная стилизация, а вот пиджак — 1945 года»

«Купила это винтажное платье, чтобы быть гостьей на свадьбе»

«Это я в комбинезоне с черепаховым принтом в стиле 1950-х годов. Там, где я живу, сейчас 36 °C, поэтому я решила, что надену что-то не требующее многослойности»

© Repulsive-Paint-2202 / Reddit Татьяна Татьяна 1 день назад У нас тоже летом 36 и выше, но в таком щеголять не додумались... 🤔 Особенно в автобусе в час пик будет в таком удобно, а через пару минут и без него не жарко 😂

Но для фотосессии отлично 🔥 - - Ответить

«У этого свадебного платья в стиле 1950-х самое милое болеро. Это один из моих любимых нарядов»

«Я сегодня надела спортивный наряд а-ля 1980-е, сделала укладку и макияж, а потом заявилась в спортзал»

«Комплект из платья и шорт в стиле 1950-х годов»

Да ты просто куколка! © LazyZealot9428 / Reddit

«Приобрела великолепное винтажное черное платье из бархата и сетки в стиле 1970-х. Оно обалденное!»

«Купила в секонд-хенде платье-дирндль всего за $ 55»

«Я только что купила эту красоту в стиле 1950-х всего за $ 6. Влюбилась в милый принт с морским коньком и морскими звездами!»

«От двоюродной бабули мне осталось немного одежды. Она была швеей»

«Я целую вечность искала подобное платье, и вот наконец-то оно в моих руках!»

«Я ношу настоящий винтажный комбинезон из 1950-х годов»

«Я примерила свадебное платье бабушки моего парня. Она выходила в нем замуж в 1970-е»

© ratchetjersey / Reddit Татьяна Татьяна 1 день назад У меня было похожее в детстве, как я его обожала! 😍 Но надела всего несколько раз, а потом оно стало мало, так обидно было 😅

У внучки расцветка - совсем не то пальто, как по мне. - - Ответить

«Я завсегдатай секонд-хендов. Увидела это платье за кассой, и продавщица мне его просто подарила! Я уже вчера надевала его на распродажу недвижимости»

«На днях надела одно из лучших своих платьев 1960-х годов на фотосессию. Я урвала его однажды во время закрытия винтажного магазина за сущие копейки»

«Я оделась в стиле 1950-х, чтобы посетить выставку в художественной галерее!»

«Кто-то еще обожает платья с принтами в стиле 1970-х?»

«Выпускное платье из 1970-х, которое идет вместе со съемной накидкой»

«Заплатила за это платье всего лишь $ 65. Думаю, это начало 1960-х годов и ручная работа. Я никогда не видела ничего подобного!»

«Я в образе „домохозяйка 1950-х годов едет на похороны своего богатого мужа, погибшего при загадочных обстоятельствах“. Платье тех лет ручной работы, кстати»

«Вы даже представить не можете, как я орала от счастья, когда поняла, что это „платье“ из 1960-х годов на самом деле комбинезон! И у него есть карманы!»

«Я просто влюблена в этот сарафан из 1950-х годов! Обожаю уникальные принты того периода. Мне нравится, что они необычные, стильные и небанальные»

«Это гавайское платье из 1940-х годов сидит на мне почти идеально. Ткань безупречна, рисунок удивителен. Я влюблена в него по уши!»