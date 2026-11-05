7 блюд из художественных книг, аромат которых будто доносится прямо со страниц
В «Мертвых душах» ватрушки больше тарелки, в доме Агафьи Матвеевны из «Обломова» пекут пироги с цыплятами и свежими грибами, а в Нарнии перед Эдмундом появляется целая коробка рахат-лукума. Иногда книгу приходится ненадолго отложить просто потому, что очень захотелось на кухню.
Мы выбрали семь литературных блюд, которые можно повторить дома. Сначала заглянем в книжный эпизод, а затем приготовим свою версию — уже на собственной кухне.
Ватрушка Собакевича, которая оказалась больше тарелки
Обед у Собакевича полностью соответствует характеру хозяина: никаких крошечных порций и изящных украшений. Сначала помещик отправляет себе на тарелку половину бараньего бока. Вслед за ним подают ватрушки, каждая из которых, по словам Гоголя, была «гораздо больше тарелки». А завершает обед индюк ростом с теленка, начиненный яйцами, рисом и печенками.
Читая эту сцену, я каждый раз представляю, как гость пытается удержать такую ватрушку одной рукой, и невольно улыбаюсь.
Я решила не соревноваться с кухней Собакевича и для домашней версии выбрала одну ватрушку почти на весь противень. Понадобится около 500 г дрожжевого теста. Для начинки смешаем 400 г творога, яйцо, 70–100 г сахара и столовую ложку сметаны. Останется сформировать высокие бортики, щедро выложить творог и отправить ватрушку в духовку примерно на полчаса при 180 °C. А подавать ее, конечно, придется на самой большой тарелке в доме.
- Ехала знакомиться с родителями жениха. Узнала, что его мама преподает литературу, и решила вместо обычных конфет испечь ватрушку, как у Собакевича в «Мертвых душах», — больше тарелки. Увлеклась так, что она заняла почти весь противень. Будущая свекровь открыла коробку и заявила: «Так-так, Собакевич столько творога не положил бы. Но проходи, экзамен по литературе сдан!» Мы рассмеялись, а через полчаса уже листали книги и составляли меню для следующей встречи: от обломовского пирога до рахат-лукума из Нарнии.
Рахат-лукум, ради которого Эдмунд позабыл обо всем на свете
Эдмунд впервые попадает в заснеженную Нарнию и встречает Белую колдунью. Та спрашивает, чего бы ему больше всего хотелось, и вскоре перед мальчиком появляется круглая коробка, перевязанная зеленой лентой. Внутри лежит несколько фунтов рахат-лукума. Эдмунд ест один кусочек за другим. Вскоре коробка пустеет, а рот и пальцы мальчика становятся липкими.
Правда, сладость оказывается заколдованной. Наша домашняя версия безопаснее: максимум придется защищать коробку от остальных членов семьи.
С рахат-лукумом все оказалось сложнее, чем с обычным желе. Для домашней версии я выбрала классический вариант на крахмале. Сначала нужно соединить 380-390 г сахара, 160 мл воды и столовую ложку лимонного сока. Сироп следует довести до 115 °C. Когда сахар растворится, сироп следует проварить 10–15 минут. Затем смешать 120 г кукурузного крахмала со 150 мл холодной воды и постепенно ввести в сироп. Массу придется готовить, постоянно помешивая, пока она не станет очень густой и не начнет отходить от стенок посуды. На это может уйти почти час. В конце добавим розовую воду и, по желанию, фисташки. Рахат-лукум лучше оставить застывать на ночь, а утром нарезать кубиками и обвалять в смеси крахмала и сахарной пудры.
Пирог с цыплятами и свежими грибами из «Обломова»
В доме Агафьи Матвеевны времена года можно определять по тому, что появляется на кухне. Приходит лето, и вместе с ним начинаются ягоды, свежепросоленные огурцы и пироги с цыплятами и свежими грибами. Еда здесь становится частью того размеренного домашнего мира, в котором Обломову так легко забыть обо всех заботах.
Пирог я пока приготовить не успела, но уже нашла понятную домашнюю версию. Нужно обжарить луковицу и 250 г грибов, пока из сковороды не выпарится лишняя жидкостьЗатем добавить ложку муки, влить 200 мл куриного бульона и 3 столовые ложки сливок, а после загустения положить около 400 г готового куриного мяса. Начинку следует прогреть, посолить и полностью остудить. После этого выложить ее между двумя пластами дрожжевого или слоеного теста, защипнуть края и сделать сверху несколько отверстий для пара. Выпекается пирог 30–35 минут при 190 °C. Потом ему лучше дать постоять хотя бы десять минут, хотя Обломов, вероятно, ждать бы не стал.
Блины Пеппи, которые сначала летали по кухне
На кухне Пеппи даже обычный блин превращается в представление. Тесто она размешивает длинной щеткой так энергично, что брызги летят на стены. Поджарив блин с одной стороны, Пеппи подбрасывает его на полпути к потолку, ловит сковородой, а готовый отправляет через всю кухню прямо на тарелку. Томми и Анника не возражают: блин получается очень вкусным.
Я признаюсь, что убирать за Пеппи кухню не взялась бы даже ради блинов с вареньем. Щетку я оставила бы ей и воспользовалась обычным венчиком. В официальном рецепте предлагается смешать 2 крупных яйца, половину чайной ложки соли и столовую ложку сахара. Затем влить 200 мл молока, добавить около 180 г муки и размешать до исчезновения комочков. После этого долить еще 400 мл молока и вмешать 3 столовые ложки растопленного масла. Из такого количества получится примерно 16 тонких блинов. Подбрасывать блины в воздух необязательно, а вот сложить высокой стопкой и подать с вареньем очень даже стоит.
Официальный рецепт забыл про воздух, такие блины будут плотными.
А вот блины, замешанные на кефире, и с добавленным разрыхлителем (он вступит в реакцию с кислым и даст пузырьки воздуха) - получатся тонкие и кружевные.
Пирог с патокой, который оказался любимым десертом Гарри Поттера
Столы Большого зала и без того ломятся от еды, но среди всех волшебных угощений у Гарри есть вполне обычный британский фаворит: пирог с патокой. Его подают на школьных пирах, и официальный сайт волшебного мира называет этот десерт любимым у Гарри. На самом деле начинка готовится преимущественно не из темной патоки, а из золотого сиропа, хлебной крошки и лимона. Получается сладко, липко и очень уютно, почти как вечер у камина в гостиной Гриффиндора.
Кажется, я понимаю, почему Гарри к нему возвращается: простые продукты, а вкус как из детства. Выложите песочное тесто в невысокую форму. Слегка подогрейте 300 г золотого сиропа, смешайте его примерно со 100 г мелких сухарей, лимонной цедрой и ложкой сока. Наполните основу и выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Пирог особенно хорош теплым, с ложкой сливок или мороженого.
Тыквенные пирожки из тележки, с которой началась дружба Гарри и Рона
Во время первой поездки в Хогвартс Гарри впервые оказывается перед тележкой, доверху наполненной волшебными угощениями. Он покупает понемногу всего: шоколадных лягушек, кексов-котлов, лакричных палочек и тыквенных пирожков. А затем делится покупками с Роном. Получается, что обычный перекус в поезде становится еще и началом их дружбы. Именно тыквенный пирожок, согласно официальному сайту «Гарри Поттера», был первым лакомством из тележки, которое попробовал Гарри.
Я бы на его месте тоже ничего не стала выбирать и взяла бы все сразу. В книге не объясняется, была начинка сладкой или несладкой, поэтому я выбрала сладкий вариант: с корицей и пряностями. Смешала около 250 г тыквенного пюре с 3–4 ложками коричневого сахара, добавила корицу, немного имбиря, мускатного ореха и гвоздики. Из готового песочного теста вырезала кружки, положила в центр начинку и сложила пополам. Края прижала вилкой, сверху вырезала маленькие молнии и смазала пирожки яйцом. Выпекала около 20 минут при 200 °C, пока тесто не стало золотистым.
Кулебяка, из-за которой у чеховских героев остановилась работа
В рассказе «Сирена» члены суда застревают в зале уже после заседания: председатель дописывает свое «особое мнение», а голодные коллеги томятся в ожидании. Секретарь Жилин, чтобы скоротать время, принимается рассуждать об обеде. Добирается до кулебяки и описывает ее так увлеченно, что окружающие один за другим перестают думать о делах.
«Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная», — уверяет он. Начинка у нее жирная и сочная, с яйцами, потрохами и луком. Председатель пытается работать, портит уже шестой лист, но в конце концов тоже начинает прислушиваться к разговору.
Обжарьте лук и мелко нарезанные куриные потроха, добавьте рубленые вареные яйца, соль и перец. Если потроха не нравятся, их можно заменить грибами. Выложите начинку на пласт дрожжевого теста, сверните края к центру и тщательно защипните. Смажьте яйцом и выпекайте около 35 минут при 190 °C. Главное — не начинать описывать запах коллегам, которым еще нужно работать.
Я раньше очень любила пиццу, потом мне понравилась кальцоне (это такая закрытая пицца). Как-то пришла в магазин, где покупала кальцоне и попросила её, а продавец мне сказала, что её давно уже не привозили, и предложила купить кулебяку. Купила я кулебяку, и с тех пор в том магазине постоянно покупала только её. Жаль, что в 2020 году та сеть местных магазинов закрылась - "Пятёрочки" и "Магниты" вытеснили её с рынка. Кулебяку с тех пор так и не ела 😭
Пожалуй, литературные блюда интересны не только вкусом. Рахат-лукум обещает волшебство, блины Пеппи превращают завтрак в представление, а одна огромная ватрушка способна помочь сдать экзамен будущей свекрови. Какое из этих блюд вы бы приготовили первым?
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Комментарии
Последний раз готовила что-то подобное, когда ребёнку было лет пять-шесть. Это были сладкие скубики из Скуби-ду😁
Как-то делала лимонные кексики из Игры Престолов, дочь попросила.
Я добавила в рецепт разрыхлитель и резаные орехи для посыпки, было вкусно)
Потрясающе вкусная и аппетитная подборка! Пишите ещё, пожалуйста. Будите аппетит у малоежек!