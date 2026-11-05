7 блюд из художественных книг, аромат которых будто доносится прямо со страниц

В «Мертвых душах» ватрушки больше тарелки, в доме Агафьи Матвеевны из «Обломова» пекут пироги с цыплятами и свежими грибами, а в Нарнии перед Эдмундом появляется целая коробка рахат-лукума. Иногда книгу приходится ненадолго отложить просто потому, что очень захотелось на кухню.

Мы выбрали семь литературных блюд, которые можно повторить дома. Сначала заглянем в книжный эпизод, а затем приготовим свою версию — уже на собственной кухне.