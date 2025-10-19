Как бы выглядели 14 писателей и поэтов, если бы родились и модничали в наше время

Мы попробовали взглянуть на известных писателей и поэтов без музейной дистанции — как на людей, которые могли бы сидеть рядом с нами в кафе, тусоваться в ночном клубе или наслаждаться прогулкой в парке. Ведь несмотря на то, что ритм жизни меняется и мода вместе с ним, настоящая индивидуальность остается вне времени.

А. С. Пушкин

В.В. Маяковский

С. А. Есенин

Джейн Остин

А.А. Блок

Вильям Шекспир

Л.Н. Толстой

Марк Твен

Ф.М. Достоевский

Эдгар Аллан По

М.Ю. Лермонтов

А.А. Ахматова

Л. А. Чарская

Н.В. Гоголь

Гении, безусловно, заслуживают нашего уважения. Но все же они были людьми — со своими слабостями, настроениями и странностями. И если такие эксперименты позволяют кому-то увидеть их не застывшими на портретах, а живыми и близкими, то почему нет? Вот еще несколько похожих статей:

