Это конечно, просто бесчеловечно, оставить любовников на улице без ТЕЛЕФОНОВ. Вот если бы они остались на улице голышом, но с телефонами, то это простительно (с)
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
В отношениях случается всякое: кто-то оступается, а партнер об этом узнает. Конечно, сначала это больно и неловко, но со временем даже такие моменты становятся историями, о которых можно рассказать с улыбкой. Особенно если сначала ты плакала, а теперь — просто не веришь, как вообще могла не заметить очевидное. Вот несколько рассказов от женщин, которые случайно (или не совсем случайно) узнали о неверности партнера.
- Бывший умудрился втайне от меня заблокировать свою пассию и ее мужа в моих соцсетях с моего телефона. Но муж его мадам оказался не промах: он создал отдельный аккаунт, нашел меня и написал... в Pinterest. Представляете, даже оттуда можно узнать об измене... © Friendly-Property931 / Reddit
- Мой постоянно уезжал «по делам» на моей машине. Я по локации видела, что он то в кафе, то в ресторане. Не выдержала, приехала. Стоит моя тачка, а он с девушкой на заднем сидении. Я открыла машину, села за руль и говорю: «Что у вас здесь происходит?» Вы бы видели, с какой скоростью они оба вылетели из машины. Это был эпик. Я заблокировала двери и просто уехала. А чтобы вы понимали, они остались там даже без телефонов. Я приехала домой, собрала его вещи, выставила в подъезд, заблокировала все сим-карты (они были оформлены на меня), удалила его отовсюду, закрыла все страницы, чтобы никто не мог мне написать. Вызвала мастера, поменяла замки и на три месяца переехала к подруге. Ни капли не жалею, что оставила их там в таком виде. © anastasiia_way
- Поехал муж на Олимпийские игры в Рио. Я смотрела прямой эфир с нашим спортсменом и увидела его на трибунах с другой. Начала звонить и писать ему — и видела, как он мечется по трибунам, а у той девушки было непонимающее выражение лица. © kot_100gram
- Бывший, чтобы скрыть измены, оплачивал мне мини-путешествия и всякие вылазки. То день в спа, то маникюр. Меня — в отпуск, а сам — к любовнице. Удивительно, что эта женщина знала обо мне, но все равно приходила к нам домой. © Blamevanity / Reddit
- Мы были вместе три года. Однажды я нашла в его сумке распечатанное фото, где он обнимает и целует другую. На обороте было написано: «НГ 2023» и нарисовано сердечко. Тот Новый год я встречала в командировке. Знаете, что он сказал? Что ему приснилась бывшая, и он распечатал их «старое» фото, чтобы провести обряд забывания.© art.nusy
- Пришел к нам как-то в гости свекр, чаю попить, пока муж на работе. Слово за слово, я в шутку сказала, что мужу от меня ничего в доме не спрятать, и изменить он мне никогда не сможет. И тут свекр встает и спрашивает, где у нас в доме хранятся старые провода и всякая мелочевка из техники. Мол, в детстве муж так от них, родителей, всякое прятал. Мы ради прикола пошли к этот ящичек посмотреть, а там, среди старых мышек и ненужных кабелей незнакомый телефон. Я, чтобы свекра не выдавать, сделала вид, что ничего особенного, а когда он ушел, включила. Короче, муж мне изменял, использовал этот телефон, чтобы не спалиться. Развелись, но я никому свекра, хоть и бывшего, не сдала. Нормальный мужик.
- В социальной сети в рекомендациях попалась девушка с фотографиями из его квартиры. Он сказал: «Ну надо же, у кого-то точно такая же хата». © yana_chudo_
- Живем отдельно, в домах напротив. По вечерам видим, кто когда ложится спать, закрывает шторы, открывает окно утром и так далее. Однажды ночью пошла на кухню попить воды и выглянула в окно — у него в окне тонкая полоска света. Сон как рукой сняло. Налила чай, сижу, смотрю и смеюсь с себя. Через час из его подъезда выходит дама — и свет тут же гаснет. Ни на что не намекаю, просто взяла на заметку. Даму тогда не рассмотрела, но запомнила походку и силуэт. Потом история повторилась: дама уходит — свет гаснет. В итоге вычислила эту даму через домовой чат. Отношениям конец. Он так и не признался, а она по-прежнему к нему ходит и выглядывает сквозь шторы. © michabest1995
- В 11 вечера звонок — на экране написано «Парикмахерская». Беру трубку, бывший на кухне. Девушка на другом конце явно растерялась. На следующий день решила проверить — реально салон красоты. Записалась на окрашивание. Приехали туда вместе, он до последнего держал лицо и только спросил, почему я решила сменить свой салон. Зашли — я снимаю шубу, а эта мадам с разбегу кидается ему на шею целоваться. Я начала скандалить. Он убежал в машину, а меня отвели в кабинет к директору, отпаивать. Позже выяснилось: она не знала, что у него есть я. © varvaramarla
- Я вообще узнала, что парень встречался сразу с двумя женщинами, только потому что он попал в аварию. Я приехала в больницу, забрала его телефон — его сразу отправили в операционную, а вещи и документы передали маме, которая потом отдала их мне. Сначала позвонила бывшая жена. Я взяла трубку, чтобы сказать, что он в больнице, а она удивилась, что я там вообще делаю. Мы знали друг о друге, но каждой он говорил, что с другой расстался окончательно. Потом я открыла WhatsApp, чтобы написать в его рабочий чат об аварии — предупредить коллег. А там вверху переписка с другой «бывшей» и последнее сообщение — сердечко. Пришлось открыть, убедиться, что это не просто лайк, и просветить девушку из чистой женской солидарности. Он знатно растерялся, когда от наркоза отошел и разрешили посещение. © j.d.nexus / ADME
- За мной как-то ухаживал мужчина. Случайно попала на страницу девушки — а у нее фотографии, сделанные в его квартире. Я спросила его, кто это. Он ответил: «Да это уборщица». Ну я переслала это ей. Она говорит: «А почему тогда зарплату не платит?» © ninazkhr
- Однажды увидела у случайной женщины в социальной сети фотографии со свадьбы, где он — жених. Нашла наши переписки за тот день, день их свадьбы. Там он клялся мне в вечной любви и писал, что я — весь его мир. © glafira_levi
- Целый год он врал, что у него кризис и ему нужно побыть одному. Браку было 13 лет. Он ушел из семьи. Наш общий бизнес полностью присвоил себе. А я все это время медленно сходила с ума, ища причину в себе. Но в мой день рождения позвонили с моей бывшей работы — турфирмы, которая принадлежала его отцу — и уточнили, почему в брони поездки в Таиланд на имя моего мужа указано еще и имя какой-то женщины. Оказалось, у нас с ней дни рождения рядом. © alexandra_fenix_business
- Однажды перед сном решила полистать ленту. Вижу: мой муж лайкнул в ювелирном магазине красивые серьги. Обычно он дарит что-то, когда лайкает, поэтому я ждала. Но подарка не было. Через пару дней ко мне пришла подруга с мужем. Мы давно дружим, они часто бывают у нас. И тут я замечаю: у нее на ушах — те самые серьги. Сказала ей, что украшения красивые, а когда наши мужчины вышли из комнаты, добавила: «Интересно, сможет ли мой муж нас обеих потянуть?» Она тут же покраснела. Так я узнала всю правду. © Рабочие истории / VK
- Я не знаю, кто придумал духи, но, по-моему, это была очень умная и ревнивая женщина. Именно благодаря духам я узнала, что муж мне изменяет. Если бы не запах другой дамы, я бы так и ходила в дурах. Поэтому искренне благодарю того, кто создал первый аромат. Сначала думала, что мне кажется. Каждый раз, когда муж подходил после работы, я невольно принюхивалась. Запах чужой, но странно знакомый — я точно где-то его уже слышала. И вот однажды встретилась с подругой в кофейне — и почувствовала этот самый запах. Она как раз недавно хвасталась, что кавалер подарил ей дорогие, очень стойкие духи. Не соврала — стойкие оказались. Я попила с ней кофе, ничего не сказала, решила сначала поговорить с мужем. Когда он пришел домой, я прямо спросила: «Ты с Машей?» Он пытался выкручиваться, но в итоге признался. Теперь он — бывший. И подруги у меня больше нет. Спасибо духам. © Рабочие истории / VK
