15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно

В отношениях случается всякое: кто-то оступается, а партнер об этом узнает. Конечно, сначала это больно и неловко, но со временем даже такие моменты становятся историями, о которых можно рассказать с улыбкой. Особенно если сначала ты плакала, а теперь — просто не веришь, как вообще могла не заметить очевидное. Вот несколько рассказов от женщин, которые случайно (или не совсем случайно) узнали о неверности партнера.