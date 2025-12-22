Начальник в отделе обуви - кот?
15 случаев, когда людям бонусом к покупкам в магазине завернули комедийную историю
Истории
28 минут назад
Каждый человек ходит в магазины сотни в раз в год, и обычно не происходит ничего запоминающегося. Но иногда или мы сами становимся участниками неожиданной истории, или наблюдаем за разворачивающимися перед нами забавными событиями. Герои нашей подборки — те самые счастливчики, которые вышли из магазина с пакетом продуктов и пачкой новых впечатлений.
- Когда я была юной красавицей, зашли с бабушкой в магазин. Стоим в очереди на кассу. И тут какие-то веселые парни захотели привлечь мое внимание, и такие: «Кис-кис-кис!» И тут моя бабушка поворачивается и говорит: «Мяу!» Ребята спешно ретировались.
- Вчера в магазине себе зубную щетку выбирала, а рядом муж и жена стояли (им лет по 30). Муж берет детскую зубную щетку с дракошей и кладет в корзину. Жена выкладывает и говорит: «Не позорься, она же детская!» А муж отвечает: «Я что, не имею права чистить зубы красивой зубной щеткой?» Еще одно доказательство, что мужчины в любом возрасте — дети. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Работала продавцом-консультантом в магазине косметики, подошла к какому-то мужчине со стандартным вопросом: «Могу ли я вам чем-то помочь?» А он затравленно осмотрелся, сказал: «Вообще-то я женат» и куда-то убежал, бедняга. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Будучи студентом, я подрабатывал в супермаркете. Как-то раз я раскладывал контейнеры с маргарином в молочном отделе. Место на полке заканчивалось, но мне не хотелось тащить остатки обратно в холодильник, так что я просто начал складывать их в очень высокую стопку. Повернувшись, чтобы взять еще маргарин с тележки, я почувствовал, как задел что-то пятой точкой. Подумав, что случайно зацепил высокую башню из маргарина, я резко развернулся, чтобы успеть схватить ее, прежде чем все рассыпется на пол. Проблема в том, что это был не маргарин. Оказалось, что я схватился за какую-то пожилую даму. К счастью, она восприняла это с юмором. © Darryl R. / Quora
- Несколько месяцев назад я пошла с мамой в супермаркет за продуктами. Я тут же побежала в отдел лапши и стала искать свой любимый бренд. Я усердно рылась на полках, но все было безуспешно. Я подняла голову, и вот она — лежит на самой верхней полке. Я вытянула руку, чтобы взять ее, но мой рост (142 см) сыграл против меня. Я огляделась — никто не смотрит. Я даже подпрыгнула пару раз, пытаясь достать — но все впустую.
Минуту спустя ко мне подошел парень. Я обрадовалась: «Мне послали ангела!» Он взял ту самую лапшу, которую я пыталась достать последние 3-4 минуты. Я протянула руку, чтобы взять ее у него, и уже хотела сказать: «Спасибо», но... он просто ушел с ней. В итоге я пошла в отдел специй и попросила продавца достать мне коробку с этой лапшой. Он улыбнулся и протянул ее мне... © Akshita Jain / Quora
- Однажды я пошел в магазин за мацони — это такая кисломолочная масса, по плотности чуть меньше, чем сметана. У стеллажа я неловко подцепил упаковку мацони, в итоге она упала на пол, треснула и из нее вылилась часть жидкости. Мне жутко неудобно, но что делать. Сбегал за целлофановым пакетом, положил туда пострадавший мацони, чтобы расплатиться, взял вторую упаковку и пошел на кассу. В это время на место происшествия прибыла уборщица, посмотревшая на меня недобро.
На кассе я расплатился за оба мацони, но опять как-то неправильно ухватился — и уронил вторую, некогда целую упаковку, на пол. Она так же треснула и так же выплеснула часть содержимого. Я в панике запихнул ее в пакет к первой упаковке и сбежал оттуда, пока уборщица не успела появиться.
- У нас в семейном магазине установлены видеокамеры. Недавно появилась еще одна, прикреплена не на потолке, а стоит на щитке, в торговый зал направлена. Так вот, хожу мимо нее, кривляюсь — думаю, папа будет смотреть и поржет. В очередной раз, будучи в веселом настроении, подхожу к камере поближе, чтобы выдать гримасу... а она как брызнет на меня! Короче, я все это время кривлялась освежителю воздуха. Папа точно поржет. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Мне 22. Никогда не было отношений. Моя мама решила недавно взять все в свои руки. Она знает, что я тащусь от музыкантов. И недавно она пошла в магазин инструментов и там взяла телефоны у двух парней для своей «очень красивой, но одинокой дочери». Парни были в шоке. И чтобы не терять время, она сразу их пригласила к нам домой. Но больше всего позабавила реакция наблюдавшего эту сценку продавца, пожилого человека: «Пацаны, от такого шанса грех отказываться». © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Когда я работал в магазине, у меня был весьма необычный начальник. Через несколько недель после начала работы я убирался в ужасно захламленном отделе обуви. Мой босс проходил мимо, увидел меня и весь этот беспорядок на полу, зашел прямо в самую гущу разбросанных повсюду шлепанцев и... рухнул в них посреди прохода.
Он начал кататься по полу, как ребенок, секунд десять, а потом приподнялся на локтях и спросил, собираюсь ли я это убирать. Я просто уставился на него и медленно кивнул. Он встал и, как ни в чем не бывало, пошел дальше по своим делам. © Summeree / Reddit
- Я работал в одном магазине. Самое странное, что могу вспомнить — когда одна женщина начала буквально сходить с ума, потому что не могла найти своего ребенка. Сама по себе ситуация не странная, но когда мой начальник начал задавать ей простые вопросы, женщина сказала, что ее дочери 18 лет. Мой босс просто схватился за лицо. © olialm1/ Reddit
- Работаю в продуктовом магазине, я думал, видел здесь все, но парень, который купил две пиццы, а через два часа принес одну назад сказав, что он наелся и попросил деньги назад, просто побил все рекорды креативности! © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Обычно мы с женой вместе ходим за продуктами. Она берет тележку и отправляется в отдел с овощами и фруктами. Я же играю роль «бегуна» — без тележки ношусь по магазину, собираю нужное из списка и приношу ей в овощной отдел. Но как-то она завершила покупки в той части магазина и пошла дальше, а я не мог ее найти. И вот я бегаю и ищу ее по огромному супермаркету, и один доброжелательный сотрудник спросил, не нужна ли мне помощь. «Я ищу свою жену», — говорю я. А он такой: «Жены у нас в седьмом ряду». © Ken Dahl / Quora
- Работаю в магазине, пришла женщина набрала мороженного на сумму 4,5 евро. Протягивает карточку, терминал выдает, что не хватает денежных средств. На что ей я и указала. Просит второй раз попробовать, результат тот же. Просит третий, окей — пробуем еще раз. Но и третья попытка не увенчалась успехом. Женщина с гордым видом выходит из кафе с фразой: «Я здесь больше нечего покупать не буду!» © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Зашла в магазин в самый разгар дискуссии продавца и с какой-то женщиной. Продавец не переставал отпираться, а особа все наседала и наседала, в конце концов, она завопила с требованием подать ей жалобную книгу! На что парень-продавец в отчаянии, чуть ли не заплакал: «Женщина! Да не могу я взвесить вам яблоки без косточек и веточек! Мне все равно, что вы их не едите!» © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- В молодости устроилась в соседний магазин, пришла на смену взрослой женщине Нине. Работаю себе спокойно, и тут каждый день ко мне заходит один мужичок. И каждый раз, прежде чем что-то купить, заливает комплиментами: «Какая красотка! Прическа отличная!» А я говорю: «Спасибо!» и делаю свое дело. Однажды он заходит, выдает свой коронный набор комплиментов, а на мое «спасибо» вдруг выдает: «Да сколько можно?! Я тебе и то говорю, и се, а ничего не меняется!» Я стою, глаза по пять копеек, говорю: «В смысле, а что я должна делать?» А он мне: «Так Нина мне за это самый свежий хлеб давала и угощала конфетами!» Я чуть там же не рухнула от смеха! Оказалось, он не жениться хотел, а просто ждал угощений!
А у вас бывали случаи в магазинах, которые врезались в память? Делитесь в комментариях! И заодно почитайте нашу подборку историй о том, как случайные покупатели внезапно «затарились» впечатлениями на месяцы вперед.
