15 теплых историй о том, как близкие поддержали не словом, а делом
Многие умеют говорить громкие слова, но настоящая забота проявляется в поступках. Герои нашей статьи поделились историями о том, как пришли на помощь своим близким и какие поступки окружающих тронули их больше всего. Например, одна девушка придумала хитрый план, как вновь разжечь отношения подруги и ее мужа. А одногруппник одной из героинь оказался круче Супермена — он найдет выход даже из самой неловкой ситуации.
- У нас с мужем кризис в отношениях. Про даты забывает, подарков не дарит. Пожаловалась подруге: «Обидно, у всех мужья стараются, а моему все равно». Она меня успокоила, и я про разговор забыла. Проходит пара дней, сижу на работе. Заглядывает коллега и так хитро щурится: «Маш, долго будешь скрывать от нас?» Я вообще не понимаю, о чем она. И тут она пальцем на мой кабинет показывает. Зашла туда — и дар речи потеряла! Стоит огромный букет роз, коробка любимых сладостей и записка: «Хорошего настроения!». Весь женский коллектив тут же растаял: «Какой у тебя муж идеальный, как любит!» Я беру записку, читаю и понимаю — почерк-то не его! Чуть не расплакалась от такой поддержки. Но самое интересное было дома. Муж увидел цветы, глаза округлил: «От кого?» А я сделала загадочное лицо и говорю: «Да так, анонимный поклонник на работе появился...». Сработало безотказно! Муж сразу напрягся, забегал, стал таким внимательным и ласковым, каким я его давно не видела!
- В моем маленьком городе работы почти нет, и мной было принято решение уехать на полгода в Китай поработать. Есть парень, вместе давно — сразу поддержал меня, и я уехала. Он же открыл небольшой магазин у нас, все деньги вкладывал туда. Все было отлично: денег я заработала, и появился вариант слетать на Бали — очень недорого. А так как я никогда не была на море, сразу загорелась и предложила парню слетать вместе. Он ответил, что у него сейчас нет средств, и на мое предложение оплатить все за двоих отказался, мотивируя тем, что ему просто стыдно ехать за мой счет. Предложил поехать одной и отдохнуть. Подумала я и вернулась к нему, сделали ремонт в квартире, купила машину. А на море заработаем еще, главное, что вместе поедем. © Подслушано / Ideer
- Недавно развелась, с деньгами было совсем туго. Зашла как-то подруга помочь с переездом, спрашивает: «Что делать дальше будешь?» Сказала, что начала ходить на курсы по маникюру. Она сразу: «А сделай мне? Я заплачу». Согласилась. Как-то сижу себе дома, звонит она, говорит, у нее сюрприз. Через 10 минут — звонок в дверь. Открываю и глазам не верю! Стоит подруга, а за ней три девушки: «Вот тебе новые клиентки!» Пока две чай пьют и болтают, я третьей ноготочки делаю. И так всем по очереди. На следующий день — еще две пришли. Оказалось, подруга каждой условие поставила: чтоб еще своих знакомых ко мне звали. В итоге они стали моими постоянными клиентками, и весь район через месяц узнал обо мне. Так я и встала на ноги.
- Мой первый утренник был в первом классе, на Новый год. Актовый зал школы, нас, первоклашек, шесть классов (от «А» до «Е»). Мама долго мне шила и клеила костюм мексиканца. Широкополая шляпа из папье-маше. Жилетка, штаны, тесьма, вышивка по штанам-клешам и жилетке, все чин-чинарем. Почему запомнилось? Я в этой широкополой шляпе принес кучу призов за этот костюм! А призы были впечатляющие: конструкторы домов, ж/д-станций, ландшафтов! С отчимом долго собирали и клеили. И он специально для этой красоты купил железную дорогу на батарейках. С переключателями направлений. Походу, ему самому это понравилось, у него такого в детстве не было. © Фима Собак / ADME
- Одногруппник заметил, что мне плохо и я судорожно копаюсь в сумке. Прокладки закончились именно в тот самый первый ужасный день. Он подошел, спросил, что не так. Я не знала, как ответить, сказала, что кое-что забыла дома, а он взял и в лоб спросил: «У тебя закончились прокладки?» Спустя минуту отвечаю, что да. Он смотрит на часы и просит подождать на первом этаже 10 минут. Оказалось, что он сбегал в магазин, купил упаковку прокладок, шоколадку, два сладких батончика, воду и холодный чай в банке. Все добро сгрузил мне, отправил в туалет быстрее менять прокладку и обеспечил меня обедом. Потом я долго таскала ему из дома вкусняшки и подкармливала его. До сих пор дружим. © Вероника Гаделшина / TikTok
- У лучшей подруги на свадьбе я была единственная незамужняя. А все женщины, девушки и девочки встали ловить букет. Мне даже обидно стало, но она развернулась и просто дала мне его в руки. Я вышла замуж ровно через год, хотя на тот момент свадьбы подруги я еще даже ни с кем не встречалась. © А / TikTok
Пример с отчимом, купившим железную дорогу, подтверждает, что в каждом взрослом живёт внутренний ребёнок)
- На день рождения не было настроения. Лежала в кровати, загонялась по разным причинам. Друг звонит и спрашивает: «Ты дома?» Я растерянно отвечаю, что да. А он мне: «Будь готова через полчаса». Не поняла, к чему быть готовой, но начала ждать. Через полчаса — звонок в дверь, а там он с букетом цветов и тортиком. Говорит: «Я тут мимо проезжал и подумал: как именинница в этот день может быть без цветов?» Стало так тепло и приятно на душе — просто не передать словами. Дружим со школы.
- Позвонила дедушке узнать, как у него дела, все ли в порядке. Он рассказал о своих делах, я — о своих, о том, что недавно с подругой нашли ресторан с очень хорошими суши и даже с нормальными ценами. Дедуля оживился, говорит: «Ой, я тоже знаю одно место. Раз ты их так любишь, приходи ко мне в выходные, я тебе куплю. Ты такие вкусные никогда не ела!» Я так удивилась: дед все эти изыски не любит, а тут такое предложение. Ну да мало ли, никогда же не поздно что-то новое попробовать. Прихожу к нему, а меня уже ждут на столе аппетитные, идеальной формы, с разными добавками... сушки. И дед довольный: «Ты же говорила, что любишь. Так вот, ешь». Отлично чай попили с дедулей, и сушки действительно оказались очень свежими и вкусными. Но в следующий раз я все же угостила его настоящими суши, и дедуле они даже понравились. © Не все поймут / VK
- С детства любила волков. И как-то, будучи 10-летним ребенком, сказала бабушке, что уйду в лес жить с волками. Она единственная всю осознанную жизнь поддерживала меня в этом, пока все друзья и даже мама с папой стебали. Бабуля покупала мне плюшевых волчат, вместе с ней я впервые увидела волка в зоопарке. А недавно ее старый друг, лесник, позвонил ей и попросил помощи. К нему на территорию пришла стая волков без альфа-самки, волчатам нужен был уход и помощь. Забавно, ведь на тот момент я только закончила учебу на ветеринарном и искала работу. Теперь действительно живу в лесу с волками. Спасибо, бабуль: если бы не твоя вера и поддержка, я так бы и не пришла к своей мечте. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Когда мы с женой познакомились, она только окончила художественный университет. Был период, когда пришлось полгодика пожить с ее мамой, и та пыталась пилить свою дочь, чтобы она нашла работу. Жена у меня керамист. Я сказал, чтобы она оставила дочь в покое, ведь ее керамика однажды начнет приносить нормальный доход. Так и произошло. Просто надо было подождать и поддержать. © polyaantonov
- Я заболела, но не очень сильно: обычная простуда. Мы тогда с будущим мужем даже не встречались, просто общались, и сильных намеков на что-то не было. Когда я с ним поделилась этим, он сказал, что привезет лекарства, а я, как самостоятельная девушка, противилась: «Ой, не надо, я все сама». В итоге он после рабочего дня ехал через весь город, чтобы передать мне лекарства, сладости и фрукты. В подъезде он, кстати, познакомился с моей мамой, потому что она тоже решила мне принести лекарства и вкусняшки. И тогда, из-за того что мы как-то еще стеснялись друг друга, просто постояли у двери квартиры две минуты. Я поблагодарила его, и мы попрощались. А потом через час мне приехал букет роз с запиской, с шуткой, которая напомнила о нашем знакомстве. © lilseele
Жена у меня керамист, а меня зовут ...ПОЛЯ Антонов !!! Это как вообще??? Полина Антонов??? Блин, эти люди искусства такие необычные...🤣🤣🤣
- Живем с подругой в разных странах. Бывает, созваниваемся и рассказываем, у кого и что в жизни происходит. В этот раз я поделилась с ней, что собралась поехать в Южную Корею, поэтому сейчас активно бегаю по подработкам. Она меня похвалила. Прошло пару дней — и она перевела мне на счет $ 200, мол, хочу поддержать твою мечту. Не знаю, как отблагодарить ее за все, что она для меня делает.
- Мой молодой человек уехал к маме побыть с кошкой, я приехала домой после работы уставшая, а там — цветы на столе, в квартире убрано, стирка сделана, посудомойка загружена. В холодильнике — любимое пирожное и лимонадик. Он у меня молчун, но зато сколько делает для меня. © davi.nahome
- Разошлась с мужем, идти мне было некуда. Родители в другом городе, а здесь — хорошая работа. Рассказала об этом подруге и расстроенно листала объявления с комнатами для съема. Подруга послушала, послушала и говорит: «Приезжай ко мне. В тесноте да не в обиде. Оставайся сколько нужно будет времени». Я пообещала, что еще до пятницы поищу варианты, но, если что, то приеду к ней. В итоге жили вместе два месяца. Очень благодарна ей за руку помощи в тот момент. Она ни разу не сказала мне ни одного резкого слова, ничем не попрекнула. Говорила: «Если нужно, оставайся еще, я хочу, чтобы ты нашла вариант, который будет тебе по душе, и отложила на него деньги». Разве это не настоящая дружба? Никогда не забуду ее этот поступок.
- Лежала в больнице, двоюродный брат должен был уехать в другой город и спросил, может, я чего-нибудь хочу, чтобы он мне привез вкусного, когда вернется. Cказала, что хочу картошку фри. В итоге по работе ему пришлось там остаться на большее количество дней, чем он планировал. Забирает меня дядя домой и говорит: «Я, конечно, против фастфуда, но сын сказал, что ты хочешь картошечку поесть, и он уже пообещал, значит, мы за ней едем». Кажется, мелочь, а так приятно... Люблю свою большую семью.
Некоторые поэтому и не разбегаются, что идти некуда, жить не на что...Так и живём!!! Жизнь, блин, сложная штука, однако...😒😒😒
Прочитав истории наших героев, становится так тепло на душе. Как хорошо, когда рядом близкие, которые всегда поддержат и окутают заботой. А у вас были такие ситуации? Ждем в комментариях ваши истории.
Как приятно читать о людях, которые ведут себя по-человечески. А то в последнее время только о каких-то неадекватах слышу и читаю.