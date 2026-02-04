15 доказательств того, что добро — это единственный язык, который понимают в любой точке мира

Чтобы стать чьим-то героем, не обязательно иметь суперспособности. Часто достаточно не пройти мимо и проявить немного участия. Эти истории — живое напоминание о том, что мы влияем на жизни друг друга сильнее, чем думаем. И иногда один маленький поступок способен запустить целую цепочку добрых событий.