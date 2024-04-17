16+ добрых фото, которые греют сильнее весеннего солнца

Те, кто говорят, что хорошими делами прославиться нельзя, нагло врут. Еще как можно! Доброе дело необязательно должно быть большим и героическим. Это может быть просто милое фото вашей собачки или ребенка в интернете. Для вас это ничего. Зато те, кто их увидят, получат +100 к настроению.

«Мой годовалый малыш разделяет мое хобби»

«Мой муж был в ярости, когда я только принесла домой эту кошечку. Зато теперь они выглядят так»

«Пересматриваю наши старые фотографии с мамой. То, как она старалась быть со мной на одной волне, восхищает!»

Совсем забросила вязание. Муж заметил это и превратил мои крючки в волшебные палочки. Чувствую себя колдуньей!"

«Заметил на ограждении лестницы маленький желтый стикер. Решил приглядеться, а там было это»

«Ты справишься с этим»

«Недавно я спас эту овчарку. Она боится всех, кроме меня»

«Я помог будущему зятю сделать шкатулку для кольца, чтобы он мог сделать предложение моей дочурке»

«Увидели эту сладкую парочку во время нашего медового месяца»

«Меня вызвали на работу прямо в день рождения, так еще и в ночную. Моя жена наполнила сумку для обеда подарками, пока я спал. Эта женщина послана мне небесами!»

«К мемориалу с собакой люди носят палочки»

«Я пообещал врачу, что буду пить только одну чашку кофе в день»

Мне срочно нужно сделать точно также! © DCDeviant / Reddit

«Мой папа подкармливает на своем крыльце всех бездомных кошечек в округе»

«Я работаю в магазине и мои любимые клиенты — пара с малышом. Сегодня они мне сказали, что у мальчонки для меня кое-что есть. А после он вручил это. Мое сердце разрывается от счастья!»

«Моя прабабушка с одним из своих праправнуков знакомит его с сестрой»

«6-летняя внучка нарисовала мой портрет»

У вас растет талантливый художник! © PurpleMonkey71 / Reddit

«Дочка оставила меня присматривать за своим котенком. Как-то она потребовала доказать, что с ним все в порядке. Я отправил ей это»

«Парень пьет кофе со своим песелем»

«Сегодня я пришел в приют и сказал, что хочу забрать кота, который живет здесь уже дольше всех. Вернулся домой с этой принцессой»

«Мой отец всю жизнь мечтал о бельгийской овчарке. И теперь наконец она у него есть. Кажется, папа давно не был так счастлив!»

«Выхожу утром к машине, а под дворником записка „Стукнул вашу машину, напишите по номеру“. Ну я и написал!»