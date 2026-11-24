Нам только кажется, что это мы заводим домашних животных, выбираем им корм и устанавливаем правила в доме. На самом деле с первой же секунды, как пушистый комочек переступает порог, власть в квартире плавно и бесповоротно переходит в мягкие лапы. Они управляют нашим расписанием одним взглядом, занимают лучшие места на диване и делают это с таким невинным видом, что мы сами с радостью им подыгрываем.

«Моя собака убежала с обручальными кольцами на моей свадьбе»

«Ей все равно, как я сижу. Она обязательно будет сидеть у меня на коленях»

Кошка думает, что если сядет на багаж, то ее хозяин точно не сможет никуда уехать

Взяли из приюта ослепительной красоты годовалого добермана. Муж с работы возвращается поздно. Но собака любит, когда он возвращается и усвоил фразу «папа приехал». Вечер. Собак залез в мое кресло и свернулся калачиком. Пытаюсь согнать — уперся. Делаю вид, что прислушиваюсь и говорю: «Папа приехал!» Пес срывается с места и бежит к дверям — встречать. Я сажусь в кресло и включаю телевизор.

Пес, подождав у двери минуты 3, возвращается, видит меня в кресле, пристально смотрит мне в глаза, вздыхает и ложится на полу. Проходит 15 минут. Резко поднимает голову, навострив уши, затем срывается с места и бежит к дверям с громким лаем. Я с мыслями «кого так поздно принесло» иду к дверям, открываю — никого! Возвращаюсь к креслу — пес лежит в нем, свернувшись калачиком. Немая сцена. © Зверьё Моё. Домашние животные. Смоленск. / VK Котёнок по имени Кусь только что Наш кот, когда я прихожу на кухню, всегда почему-то занимает именно тот стул, на который я собираюсь сесть Ответить

«Не понимаю, почему люди все время говорят нам, что она избалованная»

«Она полностью уверена, что весь этот дом принадлежит ей»

«Кошка моего соседа забрела ко мне без приглашения, после того как я оставила балкон открытым на 5 минут. Это уже в третий раз, когда она использует мою квартиру как съемное жилье»

Вы точно знаете таких людей, часто мужчин, которые категорически против животных, а когда четвероногие все-таки появляются, жить без них не могут. Вот у меня такой муж. Недавно у нас появился пекинес, от которого муж сначала фыркал, а сейчас спит с ним в обнимку, гуляет дважды в день и даже одежду ему покупает. Я думала, все, миссия выполнена, собака покорила сердце. Но нет. Оказывается, муж любит ее еще больше. Иначе не объяснить то, что он сделал специальную полку в ванной, куда сажает собаку, пока сам моется. Я была в шоке, а муж объяснил, что устал смотреть на грустные глаза питомца, который каждый раз стоит у ванны и пытается к нему залезть. © Палата №6 / VK

«Этот маленький дундук съел все мои пельмени, пока я принимал душ, и имел наглость сразу после этого просить, чтобы его обняли»

«Ну и где мне теперь спать?»

Однажды моя собака во время прогулки потащила меня в магазин. Отвела к собачьему стенду и выбрала себе игрушку, потом пошла на кассу. Игрушки до этого мы там ни разу не покупали. ivanisova Пика только что Рекламы насмотрятся, а потом "мама, купи!" Ответить

Самый милый момент на свадьбе. Кошечка точно знает, что делает

Мытье посуды на сегодня отменяется

«Сказала ей, мол, вид красивый, встань я тебя сфоткаю. Вот тебе, пожалуйста»

«Когда я держала в руке две ее банданы — красную и голубую и спросила, в какой она хочет пойти гулять, она выбрала голубую. Я спросила еще раза два, думая, что может быть это была случайность. Не случайность»

_tsyganok

Мой кот Бублик весит семь кило и всю жизнь валялся на диване, а тут вдруг начал с разбегу сшибать с ног каждого гостя. Вчера он снес свекровь у порога, но вместо того чтобы сбежать, замер посреди прихожей, уставился на меня и начал громко мурчать, дожидаясь, пока я на автомате схвачу его на руки и унесу в другую комнату. Тут до меня дошло, что без повода я его давно не беру, тяжело же, а уронить кого-нибудь — самый надежный способ попасть к маме на ручки. ADME Бегемотик-2 только что 7 кило разве много? Можно и поносить) Ответить