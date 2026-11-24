Ой, ну туалетный столик и удобно организованное хранение - это правда очень важно! У меня помимо большого зеркала на стене у столика ещё небольшое на подставке-ножке с тремя режимами подсветки и увеличением с одной стороны, ему много лет и оно переезжало со мной по разным городам, потому что я без него делать макияж отказываюсь🤣