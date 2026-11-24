18 человек, которые так уютно обставили жилище, что хочется зайти к ним в гости на чай
Обновленный диван, перекрашенный книжный шкаф, долгожданный туалетный столик, декор по сезону, красивый текстиль — это то, что может кардинально изменить настроение любого жилища и добавить уюта. И не всегда нужно делать новый ремонт, чтобы интерьер заиграл новыми красками: достаточно мелочей, которые превратят четыре стены и диван в место, в которое хочется возвращаться.
«Переделал этот буфет в книжный шкаф. Сначала я его отшлифовал и загрунтовал, а потом покрасил поролоновой кистью»
- Приехала домой с работы, меня встретили подозрительно хитрые муж с дочкой. Я спрашиваю, мол, чего опять натворили. А дочка мне: «А ты зайди к вам с папой в спальню — увидишь!» Я ожидала очередного шалаша из стульев, но обомлела, когда увидела, что они там обустроили уголок с туалетным столиком, чтобы я наконец-то могла краситься не в ванной перед зеркалом. Муж отвечал за покупку и сборку, а дочка выбрала для меня шкатулку для украшений и органайзер для моей косметики.
Ой, ну туалетный столик и удобно организованное хранение - это правда очень важно! У меня помимо большого зеркала на стене у столика ещё небольшое на подставке-ножке с тремя режимами подсветки и увеличением с одной стороны, ему много лет и оно переезжало со мной по разным городам, потому что я без него делать макияж отказываюсь🤣
Девушка увидела в интернете полки для цветов и попросила мужа, чтобы он сделал для нее подобные. Обычного света оказалось недостаточно, и она дополнила полки фитолампами
Симпатично. Интересно, кот к растениям совсем интереса не проявляет, что ли?
«Кажется, эта лампа стала завершающим элементом на моей кухне»
«Моя жена научилась работать с витражами, поэтому мы решили добавить немного очарования в наш коридор и заменили стекло во фрамужном окне»
«Люблю свой уютный дом в бабушкином стиле. Все тут винтажное и подержанное, потому что я люблю такое коллекционировать»
- Собиралась домой с работы, и вдруг звонок от старшей дочки: «Мам, а ты сильно нас с Катюшкой любишь?» В эту же секунду я поняла, что они без меня там что-то вытворили. Стала задавать наводящие вопросы, а дочка такая: «Мам, да ты сильно не переживай, мы просто в нашей комнате одну стену стикерами обклеили, которые вы с бабушкой нам на Новый год дарили». Когда я пришла домой и увидела их комнату, я приятно удивилась. Смотрелось вполне хорошо, потому что сами наклейки были не очень яркие, тем более это же детская комната.
«Вот как получилось украсить свой домашний офис этой осенью»
Хозяйка квартиры поменяла картину, люстру, и комната от этого стала только уютнее
«Когда была ребенком, в нашем доме было очень много всяких вещей. Видимо, поэтому теперь я люблю, чтобы у меня дома было чисто и свободно»
Пол очень красивый, люблю деревянные полы.
А вот шторок мне здесь не хватает)
«Самое лучшее решение в кухне — это убрать верхние шкафы»
И выкинуть "лишнюю" посуду? Или что там, в шкафах хранилось...
- Моя квартира совсем маленькая, но в ней большой балкон! После ремонта я выбросила банки, картофельный ящик и хозяйственный шкаф, покрасила стены белой краской, поставила столик, кресло и горшки с цветами. Теперь у меня есть мой собственный маленький уголок для кофе, чтения или простого созерцания обычной городской жизни. А в дождь можно делать фотки.
Ну, последнее - это прям самое главное! До ремонта опция делать фотки в дождь была, видимо, заблокирована 🤣
«Мое лучшее решение в ремонте — подоконник-стол и розетки в откосах»
- Когда я была маленькая, мы много лет жили в коммунальной квартире. Я всегда мечтала о своем доме. Сейчас мне 43, и у меня своя квартира, где есть ванная с окном и розовой раковиной, винтажные голубые тумбочки в спальне. И набор всяких чашечек, кружек, подносов и куча всякой жизненно необходимой лабуды. Ах да! И гардеробная с лебедями на стене. Моя внутренняя малышка каждый раз визжит от восторга.
«На кухне вечером»
«Мое самое любимое место в доме»
«Попыталась создать в гостиной уютную осеннюю атмосферу»
«Племянник попросился временно пожить у меня, и я был приятно удивлен, какая атмосфера царит в его комнате»
А вот еще несколько статей, в которых можно почерпнуть вдохновения для преображения своего дома: