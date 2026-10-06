19 уютных подоконников, которые люди превратили в островки простых радостей

Подоконники в квартирах и домах занимают немаловажное место, и обустроить их можно абсолютно по-разному. Одни выбирают привычный вариант и украшают их цветами, превращая в настоящий оазис, вторые — трансформируют их в рабочее место или уголок для чтения, а третьи устраивают там настоящее место для релакса для своих питомцев. Общее у них одно — любой из этих вариантов оформления делает их настоящим украшением любого интерьера.

Ну какой подоконник без главного пушистого «цветочка»? Вот у этой королевны даже своя кровать там имеется и обзор на все три стороны

Уютный подоконник, на котором можно расположиться с книжкой, а особенно приятно, когда за окном успокаивающе стучит дождь или идет снег

«Мой подоконник на кухне. А этот горшок-улитку я недавно нашла у мамы, она сказала, что покупала его лет 28 назад и вот только сейчас он получил свою вторую жизнь»

Когда мечта исполнилась, но некоторые детали не совпали

Делали ремонт в спальне. Я долго мечтала о широком подоконнике из дуба, чтобы сидеть на нем с книгой и пледом. Пока работала, муж вызвался все закончить. Захожу вечером в комнату, муж гордо открыл шторы, а у меня челюсть отвисла: вместо зоны отдыха там настоящая плантация помидоров черри и земляники под ультрафиолетовыми лампами! Муж с сияющими глазами выдал: «Ты же сама жаловалась, что витаминов не хватает!» Правда, половину места он мне все-таки оставил — теперь сижу с книгой в окружении мини-грядок. ADME Вань ну ты чего только что Захожу, а у меня челюсть отвисла: вместо зоны отдыха там настоящая плантация. 🪴 Муж выдал: "Ты же сама жаловалась, что нервов не хватает. Будем вместе успокаивать". 🤣 Хотел ещё добавить шутку про зону, с которой недавно вышел муж, но это уже будет перебор. Ответить

Девушка положила на подоконник подушку специально для своей кошки, чтобы она любовалась рассветом и наблюдала за птицами. Кошечка, похоже, сразу оценила

Уютное рабочее место, за которым можно и делами заняться, и кофе выпить, и за людьми понаблюдать

Девушка увидела интересную идею с окрашенными откосами и решила воплотить ее в жизнь у себя

«Увидела на фото в сети классную идею: внутренний подоконник выкрасили в сочный красный цвет. Мне так запало в душу! Но в нашу домашнюю палитру красный совсем не вписывался.

В итоге решили рискнуть и попробовать в качестве яркого акцента теплый оттенок бархатцев — такой мягкий золотисто-желтый. В основном у нас в интерьере преобладают синие, зеленые и древесно-коричневые тона. Сама задумка с цветными подоконниками мне безумно нравится, но вот пока не знаю, нормальный ли я в итоге цвет выбрала. Покрасили пока только один, чтобы немного приглядеться и пожить с ним». © kawiah / Reddit Наталья Стрельцова только что Это, видимо,не Россия. Ответить

Девушка обустроила уголок для чтения у окна, а теперь подумывает, не обустроить ли на соседнем подоконнике небольшой домик для своего бульдога

Мужчина превратил бесполезный маленький подоконник в очень даже полезный стол

«Был у меня в квартире „непродуктивный“ угол рядом с окном. Непродуктивный, потому как рядом батарея и труба от этой самой батареи. Стол не поставить, тумбу или шкаф тоже не придвинуть. Решено: сделаю подоконник-стол. Профессионалом столярного дела я, конечно, не являюсь, импровизировал от всего сердца. Да и вообще, строитель из меня так себе — делал для себя и результатом вполне доволен».

Какой же все-таки живости придают подоконнику растения в красивых горшках и солнечный свет

Ремонт, который вдруг принял неожиданный оборот

На новоселье заказали шикарный глянцевый подоконник, и я берегла его как зеницу ока: ни царапинки, только дорогая ваза по центру. Уехала на выходные к маме, а муж остался с котом. Возвращаюсь, захожу в гостиную и замираю: от моей стильной композиции не осталось и следа. На подоконнике прикручена мягкая лежанка с подогревом, рядом стоит мини-фонтанчик, и кот вальяжно наблюдает за птицами! Муж развел руками: «Тишке из окна дуло, пришлось организовать ему личный спа-салон». Ругаться я не смогла — кот выглядел слишком довольным. ADME

Девушка обустроила себе зеленый уголок прямо на работе. Такие вот небольшие джунгли у нее получились, глядя на которые, наверное, и работать приятнее

yulyasha_80

Хозяйка этой квартиры обустраивает свой подоконник и зону около него по-разному, в зависимости от времен года. Так он выглядит летом

А вот так зимой

Ошибка, сыгравшая на руку хозяйке

Делали ремонт на кухне. За кухонной мойкой у меня подоконник, я хотела его оформить белой мозаикой. Пока я была на работе, плиточник должен был все закончить. Захожу вечером, предвкушаю красоту. Только ступив на кухню, я опешила: там на подоконнике лежит моя плитка, но затирка у нее вообще не та! Вместо черной белая с блестками. Я на работника смотрю вопросительно — оказалось, он перепутал с той, которая в ванную должна была идти. Но спустя неделю я уже привыкла к ней и очень даже рада такой ошибке, за ней ухаживать проще. Там была матовая, а эта глянцевая. Расставила там свои цветочки и радуюсь. ADME

Когда-то эта оконная рама была покрашена белой краской, но девушка, заехав в этот дом, решила ее снять, а теперь любуется этим прекрасным цветом натурального дерева

© Reddit Наталья Стрельцова только что Я бы вдоль всего забора посадила различные хвойники. И летом и зимой красиво и не видно хаотичных построек соседей. Ответить

Если у вас тоже никак не приживаются обычные цветы, можно украсить свой подоконник сухоцветами, с которыми точно ничего не случится

«Захотелось обновить подоконник. Долго не решалась, думала, что кухня станет слишком темной. Но получилось даже лучше, чем я представляла»

samokovskaya

Не подоконник, а настоящий цветущий сад

© Reddit Elenaki Kavardaki только что Сад, но не цветущий. Растения делятся на цветущие и декоративно-лиственные. Тут как раз второй вариант. Ответить

Даже крошечный подоконник в прачечной будет выглядеть уютнее, если обыграть его правильно и добавить немного растений