6 советов как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее

Ну, или картины в розовых рамах. Или ярко-зеленый шкаф. Или все сразу! Один из главных принципов «дофаминового декора» — яркие цвета и смелые орнаменты. Ведь цвет сильно влияет на наше настроение и самочувствие, давая нам энергию и принося удовольствие от созерцания.

Конечно, существуют проверенные сочетания цветов, которые хорошо выглядят вместе, но прежде всего подумайте об оттенках, что вам нравятся и вызывают яркие эмоции. Для кого-то желтые стены станут источником радости, а для кого-то их излишняя яркость только усилит стресс. И наоборот — у кого-то нейтральные оттенки вроде серого, белого и бежевого вызовут апатию, а у кого-то будут ассоциироваться со спокойствием. Если вы — из последних, и вряд ли сразу осмелитесь на акцентную стену, то вводите яркие цвета постепенно и в небольшом количестве: это может быть декор или текстиль. Или даже какая-то одна вещь, но та, что по-настоящему приносит радость.

Если вы не уверены в подборе цветов, пользуйтесь правилом «70 на 30», где доминирующий цвет занимает 70% пространства, а второстепенный — 30%. Это выглядит сбалансировано и привлекательно.