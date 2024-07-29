18+ доказательства того, что время меняет нас круче любого приложения в телефоне

Даже стрижка и новый стиль одежды могут кардинально изменить человека, что уж говорить о времени! В этой подборке люди показали себя любимых в юности и сейчас.

«Я в 5 лет и в 19»

«Разница между фото 18 лет. Сижу, ржу...»

Такое ощущение, будто раньше ты снимался в сериале про бандитов, а сейчас готовишься к роли в «Папиных дочках»! © Slava174 / Pikabu

«А я сижу, плачу... Разница тоже 18 лет»

«Было 12, стало 17»

«Мои мама и папа в день свадьбы и 25 лет спустя»

«Я в 3 и в 42 года»

«Это я 25 лет назад и сейчас»

«Вот таким я был пацаном»

«Я, братан и сестра. Разница между фото — лет 30»

«Говорят, бывших одноклассников трудно узнать через 10-15 лет после школы. Я в 21, 35 и в 39. Ну как вам?»

«Это мы с другом и дочками в 1998 и в 2018. Как же быстро летит время!»

«Вот как я изменилась с 3 до 30 лет»

«Моя бабушка в молодости и в 101 год»

«Это я 30 лет назад и сейчас»

Какой вы симпатичный до неприличия! © Telkebelankaz / Pikabu

В юности ты неформал, отвязный рокер, пофигист. А в 45 — бац! — и ты идешь в магазин за губками для мытья посуды. © user7210896 / Pikabu

«На первом фото — встречаю новый 1999 год. На втором — я сегодня»

Две семейные пары. Разница между фото — 40 лет

У мужиков прически вообще не изменились! Они так и пронесли свой уникальный стиль через года. © DobryDzha / Pikabu

«Я в 10 лет и в 24 года»

«Мое фото из времен, когда мы были молодыми, и 25 лет спустя»

«На первом фото мне 14, на втором — 34»

«В 17 лет и в 34 года. Мы получили высшее, построили карьеры, завели семьи, отрастили бороды. Видимся реже, но друг про друга стараемся не забывать»