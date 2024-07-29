18+ доказательства того, что время меняет нас круче любого приложения в телефоне
Фотоподборки
2 часа назад
Даже стрижка и новый стиль одежды могут кардинально изменить человека, что уж говорить о времени! В этой подборке люди показали себя любимых в юности и сейчас.
«Я в 5 лет и в 19»
«Разница между фото 18 лет. Сижу, ржу...»
- Такое ощущение, будто раньше ты снимался в сериале про бандитов, а сейчас готовишься к роли в «Папиных дочках»! © Slava174 / Pikabu
«А я сижу, плачу... Разница тоже 18 лет»
«Было 12, стало 17»
«Мои мама и папа в день свадьбы и 25 лет спустя»
«Я в 3 и в 42 года»
«Это я 25 лет назад и сейчас»
«Вот таким я был пацаном»
«Я, братан и сестра. Разница между фото — лет 30»
«Говорят, бывших одноклассников трудно узнать через 10-15 лет после школы. Я в 21, 35 и в 39. Ну как вам?»
«Это мы с другом и дочками в 1998 и в 2018. Как же быстро летит время!»
«Вот как я изменилась с 3 до 30 лет»
«Моя бабушка в молодости и в 101 год»
«Это я 30 лет назад и сейчас»
- Какой вы симпатичный до неприличия! © Telkebelankaz / Pikabu
- В юности ты неформал, отвязный рокер, пофигист. А в 45 — бац! — и ты идешь в магазин за губками для мытья посуды. © user7210896 / Pikabu
«На первом фото — встречаю новый 1999 год. На втором — я сегодня»
Две семейные пары. Разница между фото — 40 лет
- У мужиков прически вообще не изменились! Они так и пронесли свой уникальный стиль через года. © DobryDzha / Pikabu
«Я в 10 лет и в 24 года»
«Мое фото из времен, когда мы были молодыми, и 25 лет спустя»
«На первом фото мне 14, на втором — 34»
«В 17 лет и в 34 года. Мы получили высшее, построили карьеры, завели семьи, отрастили бороды. Видимся реже, но друг про друга стараемся не забывать»
«Моя жена лет в 10 — 12 и сейчас, в 29»
Вот что у нас есть еще:
Фото на превью fialka573 / Pikabu
Комментарии
Уведомления
вторая пара фото - самая интересная и контрастная. и мне вполне понятная. когда в юности хочется быстрее повзрослеть. а став взрослым - хоть ненадолго вернуть детство, которое не догулял/а ))
только точно разница 18 лет, а не 28? как бы в середине нулевых подобный стиль из трендов уже вылетел, и винтажем стать ещё не успел
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